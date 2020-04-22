موزمبيق تعلن مقتل 52 شابا على أيدي إسلاميين شمالي البلاد

أعلنت شرطة موزمبيق أن متمردين إسلاميين قتلوا نحو 52 قرويا في إقليم مضطرب في أقصى شمال البلاد في السابع من أبريل.

وقال أورلاندو مودوماني المتحدث باسم الشرطة "كان تجنيد الشبان وشيكا لكنهم قاوموا مما أثار ثائرة الخارجين عن القانون الذين قتلوا 52 دون تمييز".

ووقعت عمليات القتل في قرية بمنطقة مويدومبي بإقليم كابو ديلجادو حيث توجد مشروعات غاز بمليارات الدولارات تقودها شركات نفط كبرى مثل توتال.

بعد فرار الآلاف من الأشخاص بسبب تجدد العنف في شمال #موزمبيق، مفوضية #اللاجئين تناشد تقديم دعم عاجل لتوسيع نطاق استجابتها وتخصص مبلغ مليوني دولار من احتياطيها العملياتي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية. https://t.co/ehAzj67T2D — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) February 7, 2020

ونقلت الإذاعة الوطنية عن مودومان قوله إن "الجناة (...) قتلوا بوحشية وشراسة 52 شاباً من قرية شيتاشي في منطقة ميدومبي" في السابع من أبريل، واصفاً ما جرى بأنه "مجزرة".

وقال إن الضحايا قتلوا بالرصاص أو قطعت رؤوسهم.

وقال المتحدث إن الشبان قتلوا بعد أن رفضوا الانضمام إلى صفوف المسلحين، "لقد قاوم الشبان وهذا ما أثار غضب المجرمين".

وقالت الشرطة إنها شنت حملة مطاردة لإلقاء القبض على المهاجمين لتقديمهم إلى العدالة.

وكثف المتشددون في الأسابيع الأخيرة الهجمات على المدنيين وقوات الأمن كجزء من حملة معلنة لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة الغنية بالغاز من خلال الاستيلاء على مبان حكومية وإغلاق الطرق ورفع علمهم الجهادي الأبيض والأسود لفترة وجيزة فوق بلدات وقرى في مقاطعة كابو ديلغادو .

وغالبية سكان المقاطعة مسلمون.

ومنذ أكثر من عامين، استهدف المتطرفون القرى المعزولة بشكل رئيسي، ما أسفر عن مقتل 900 شخص على الأقل وفق حصيلة أعدتها منظمة مشروع تحديد موقع وبيانات النزاع المسلح (أرمد كونفليكت لوكيشن أند إيفنت داتا) غير الحكومية، فيما شُرد أكثر من 150 ألف شخص، وفق السلطات.

وفي الأسابيع الأخيرة، احتلت هذه المجموعة التي يطلق عليها السكان المحليون تسمية "الشباب" لفترة وجيزة عدة مدن في مقاطعة كابو دلغادو.

وفي كل مرة، كان هؤلاء المسلحون يدمرون المباني الرسمية أو البنوك أو البنية التحتية ويرفعون راية سوداء عليها كتابة عربية، قبل أن ينسحبوا.

وتبنى التنظيم الإرهابي الذي سمى نفسه "ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا" التي بايعت تنظيم "داعش"، بعض الهجمات في المنطقة منذ العام الماضي.

وفي العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على الشبكات الاجتماعية، زعم هؤلاء الإسلاميون أنهم يريدون إرساء الشريعة الإسلامية في المنطقة، وقال أحدهم: "لا نريد حكومة من الكفار، نريد حكومة بشريعة الله".

والأسبوع الماضي قلل مدير الشرطة برناردينو رافائيل من حجم الهجمات، وقال للصحافة "لا توجد منطقة في أيدي المتمردين"، لكنه أقر بحدوث "حملات توغل إجرامية".