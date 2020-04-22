عربي ودولي

موزمبيق تعلن مقتل 52 شابا على أيدي إسلاميين شمالي البلاد

22 أبريل 2020
جنود من الجيش الموزمبيقي
جنود من الجيش الموزمبيقي

أعلنت شرطة موزمبيق أن متمردين إسلاميين قتلوا نحو 52 قرويا في إقليم مضطرب في أقصى شمال البلاد في السابع من أبريل.

وقال أورلاندو مودوماني المتحدث باسم الشرطة "كان تجنيد الشبان وشيكا لكنهم قاوموا مما أثار ثائرة الخارجين عن القانون الذين قتلوا 52 دون تمييز".

ووقعت عمليات القتل في قرية بمنطقة مويدومبي بإقليم كابو ديلجادو حيث توجد مشروعات غاز بمليارات الدولارات تقودها شركات نفط كبرى مثل توتال.

ونقلت الإذاعة الوطنية عن مودومان قوله إن "الجناة (...) قتلوا بوحشية وشراسة 52 شاباً من قرية شيتاشي في منطقة ميدومبي" في السابع من أبريل، واصفاً ما جرى بأنه "مجزرة".

وقال إن الضحايا قتلوا بالرصاص أو قطعت رؤوسهم.

وقال المتحدث إن الشبان قتلوا بعد أن رفضوا الانضمام إلى صفوف المسلحين، "لقد قاوم الشبان وهذا ما أثار غضب المجرمين".

وقالت الشرطة إنها شنت حملة مطاردة لإلقاء القبض على المهاجمين لتقديمهم إلى العدالة.

وكثف المتشددون في الأسابيع الأخيرة الهجمات على المدنيين وقوات الأمن كجزء من حملة معلنة لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة الغنية بالغاز من خلال الاستيلاء على مبان حكومية وإغلاق الطرق ورفع علمهم الجهادي الأبيض والأسود لفترة وجيزة فوق بلدات وقرى في مقاطعة كابو ديلغادو .

وغالبية سكان المقاطعة مسلمون. 

ومنذ أكثر من عامين، استهدف المتطرفون القرى المعزولة بشكل رئيسي، ما أسفر عن مقتل 900 شخص على الأقل وفق حصيلة أعدتها منظمة مشروع تحديد موقع وبيانات النزاع المسلح (أرمد كونفليكت لوكيشن أند إيفنت داتا) غير الحكومية، فيما شُرد أكثر من 150 ألف شخص، وفق السلطات.

وفي الأسابيع الأخيرة، احتلت هذه المجموعة التي يطلق عليها السكان المحليون تسمية "الشباب" لفترة وجيزة عدة مدن في مقاطعة كابو دلغادو.

وفي كل مرة، كان هؤلاء المسلحون يدمرون المباني الرسمية أو البنوك أو البنية التحتية ويرفعون راية سوداء عليها كتابة عربية، قبل أن ينسحبوا.

وتبنى التنظيم الإرهابي الذي سمى نفسه "ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا" التي بايعت تنظيم "داعش"، بعض الهجمات في المنطقة منذ العام الماضي.

وفي العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على الشبكات الاجتماعية، زعم هؤلاء الإسلاميون أنهم يريدون إرساء الشريعة الإسلامية في المنطقة، وقال أحدهم: "لا نريد حكومة من الكفار، نريد حكومة بشريعة الله". 

والأسبوع الماضي قلل مدير الشرطة برناردينو رافائيل من حجم الهجمات، وقال للصحافة "لا توجد منطقة في أيدي المتمردين"، لكنه أقر بحدوث "حملات توغل إجرامية".

اقرأ أيضا

A cyclist drives past a graffiti painted by artist Kai 'Uzey' Wohlgemuth featuring a nurse as Superwoman on a wall in Hamm,…
من زاوية أخرى

الجهوزية والمباغتة: الوباء وما بعده
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية
أزمة كورونا

ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

عبد المجيد كان مغني راب في بريطانيا قبل أن يلتحق بداعش
آخر الأخبار

"مسؤول عن مقتل صحفي أميركي".. اعتقال مغني الراب الداعشي في إسبانيا

جنود من الجيش الموزمبيقي
عربي ودولي

موزمبيق تعلن مقتل 52 شابا على أيدي إسلاميين شمالي البلاد

71 من الإيطاليين يرون ان الوباء قوض وحدة الاتحاد الأوروبي
أزمة كورونا

"تخلى عنا".. نصف الإيطاليين يرغبون بالخروج من الإتحاد الأوروبي

أسعار الوقود لا تحدد بناء على أسعار خام النفط
اقتصاد

5 أجوبة لأسئلة شغلت الرأي العام.. أين يكمن خطر هبوط أسعار النفط؟

إمبريال كوليدج لندن تحتاج إلى متطوعين للمشاركة في تجارب لقاح كورونا
أزمة كورونا

مقابل 770 دولارا.. هل أنت مستعد للمشاركة في تجارب لقاح كورونا؟

أزمة كورونا

ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

22 أبريل 2020
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية

قال منظمو ماراثون برلين، الأربعاء، إن السباق لن يقام في موعده في سبتمبر المقبل، بعدما حظرت ألمانيا التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يحدد المنظمون ما إذا كان السباق، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في ماراثون الرجال، سيؤجل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان "علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل، أنه ووفقا لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يسمح بها حتى 24 أكتوبر".

وأضاف "هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكنه ينطبق خصوصا على ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر".

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 5 آلاف شخص، فيما فرضت الدولة الأوربية إجراءات إغلاق وحد من التجول في محاولة لاحتواء المرض.

وتأجل ماراثون لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من أكتوبر المقبل بسبب الفيروس الذي أصاب ما يزيد عن 2.5 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 177 ألف شخص.