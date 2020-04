الصين وروسيا وإيران.. ترويج "بروباغندا موحدة" وسط جائحة كورونا

أظهرت لقطات فيديو صورتها طائرة مسيرة، عملية دفن جماعي لضحايا فيروس كورونا في البرازيل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته شبكة "صوت أميركا"، حفرة كبيرة في مقبرة "نوسا سينهورا أباريسيدا" بمدينة ماناوس بغابات الأمازون، وقد وضعت التوابيت فيها، بينما يقوم جرار بردمها بالرمال.

▶️ Drone images show a mass burial for coronavirus victims taking place at the Nossa Senhora Aparecida cemetery in Manaus, in Brazil's Amazon rainforest, Thursday, April 23.

Brazil has reported more than 46,000 infections and more than 2,900 deaths. https://t.co/mLT3mNSYrY pic.twitter.com/5aEnVFAPdf