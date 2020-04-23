عربي ودولي

انتقادات دولية لأسواق الصين "الرطبة".. وبومبيو يطالب بإغلاقها "إلى الأبد"

23 أبريل 2020
People crowd to buy meat and fish at Khlong Toei wet market despite fears of the spread of the COVID-19 coronavirus in Bangkok…
بعض الأسواق "الرطبة" يبيع لحوم حيوانات برية غريبة، مثل الأفاعي والثعالب

طالبت الولايات المتحدة، الخميس، الصين بإغلاق الأسواق الرطبة للحيوانات البرية "إلى الأبد"، في حين دعت  أستراليا  دول مجموعة العشرين الكبار إلى اتخاذ إجراءات بشأن تلك الأسواق، التي قالت إنها تسبب "مخاطر تتعلق بالأمن البيولوجي وصحة الإنسان".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه "نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".

والأسواق الرطبة هي الأسواق التي تبيع اللحوم الطازجة والأسماك والدجاج.

لكن بعضها، مثل سوق ووهان الذي يعتقد إن فيروس كورونا انطلق منه إلى باقي أنحاء العالم، يبيع أيضا لحوم الحيوانات البرية "الغريبة" مثل الكلاب والخفافيش والقوارض والثعالب والسلاحف والثعابين.

ودعت الحكومة الأسترالية إلى إجراء تحقيق في الأسواق الرطبة للحياة البرية بعد اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين، ولم تدع أستراليا إلى حظر تلك الأسواق، حتى الآن، لكنها تقول إن اختصاصييها يعتقدون بضرورة "التخلص التدريجي" من تلك الأسواق.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتل برود في بيان إن مجموعة الدول العشرين تتحمل مسؤولية استخدام الخبراء العالميين والمنظمات الدولية "للنظر بشكل منطقي ومنهجي في العديد من المخاطر الكبيرة.

وأضاف خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين يوم الثلاثاء، إن الحكومات بحاجة إلى "الاعتراف بالمخاطر واتخاذ إجراءات" في ما يتعلق بالأسواق الرطبة".

وقال وزير الزراعة الأسترالي، ديفيد ليتل برود في حديث إلى شبكة ABC الخميس، إنه لا يستهدف جميع أسواق المواد الغذائية.

مؤكدا أن "الأسواق الرطبة، مثل سوق أسماك سيدني، آمنة تمامًا"، "ولكن عندما تضيف الحيوانات البرية الغريبة، فأنت تخاطر بتعريض البشر والأمن البيولوجي للخطر إلى الدرجة التي رأيناها".

والصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، ويتبادل البلدان كميات ضخمة من المعادن والمواد الخام والأجهزة والبضائع الاستهلاكية.

لكن مؤخرا، بدأ وزراء أستراليون برفع مستوى الانتقادات للصين، على خلفية الاتهامات العالمية لبكين بإخفاء معلومات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحميلها المسؤولية عنه.

والأسبوع الماضي، انتقدت السفارة الصينية في أستراليا "سياسيين ببغاوات" في أستراليا اتهمتهم بترديد "اتهامات جهة معينة"، في إشارة ربما إلى الولايات المتحدة، التي دأب رئيسها دونالد ترامب وحكومته على توجيه انتقادات لسياسة الصين بشأن الفيروس.

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عناصر من الشرطة الصينية يرتدون الكمامات قرب ناقلة النفط الكويتية كاظمة في أحد موانئ الصين

قال مختصون لوكالة فرانس برس، الخميس، إن  الصين تقوم بزيادة مخزوناتها من النفط الخام مع هبوط الأسعار العالمية بسبب تفشي كورونا، الذي ظهر من الصين.

وارتفعت الوارادت الصينية من النفط الخام بنسبة 5 في المئة في الربع الأول من عام 2020، في الوقت الذي كانت فيه أغلب المصانع معطلة سواء بسبب انتشار الفيروس أو بسبب قلة الطلب على المنتجات في العالم.

وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في شركة فيتش سوليوشنز لوكالة فرانس برس "في خضم كل هذا، كانت واردات الصين من النفط مرنة، حيث مكّنها انخفاض الأسعار من التخزين".

وقالت تقارير إخبارية من الجمعية الصينية لصناعة السفن إن المستوردين الصينيين أرسلوا 84 ناقلة نفط خام إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مارس، كل منها قادر على حمل مليوني برميل من النفط الخام.

وتحاول السعودية، بحسب تقارير، التخلص من الكميات الفائضة من النفط الخام لديها، وقد أرسلت شحنة من سبع ناقلات إلى الولايات المتحدة، التي تعاني من مشكلة فائض تخزين، مسببة قلقا في البلاد من انهيار ثان لأسعار نفط غرب تكساس، التي سجلت انخفاضا تاريخيا قبل يومين.

وقالت اللجنة السياسية والقانونية للحزب الشيوعي الحاكم على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن انخفاض أسعار النفط "له تأثير إيجابي على الصين".

ومع هذا، يهدد الانخفاض شركة بتروتشاينا النفطية المملوكة للدولة، التي قد تخسر من مشاريعها حول العالم في حال استمر الانخفاض.

وكانت إدارة الطاقة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها الحكومة وشركات النفط يعادل 80 يوماً من الاستهلاك.

ويبلغ الاحتياطي الرسمي نحو 385 مليون برميل، لكن المختصين يعتقدون أن الصين تخطط لزيادة ذلك لنحو 500 إلى 600 مليون برميل.

وعانى الاقتصاد الصيني من أسوأ انكماش له منذ منتصف الستينات في الربع الأول، إذ تقلص بنسبة 6.8٪ عن العام السابق بعد أن أغلقت بكين المصانع وطلب من حوالي 800 مليون شخص البقاء في منازلهم.