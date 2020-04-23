عربي ودولي

رغم تحذيرات الأطباء.. باكستان تقرر فتح المساجد في شهر رمضان

23 أبريل 2020
باكستان تفتح المساجد في رمضان
باكستان تفتح المساجد في رمضان

رغم الارتفاع الذي تشهده باكستان في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل وجود نظام صحي هش، أعلنت الحكومة استمرار فتح المساجد خلال شهر رمضان.

وحذر أطباء باكستانيون مرموقون من تسبب فتح المساجد خلال شهر رمضان في زيادة وتيرة تفشّي الفيروس، وطالبوا الحكومة بعدم السماح بتجمّع أعداد كبيرة من المصلّين.

وقال الأطباء في رسالة مفتوحة: "مستشفياتنا في كراتشي بدأت تشهد تدفّقاً كبيراً لمرضى فيروس كورونا، نتوقّع أن تزداد هذه الأعداد والوفيات الناتجة عنها بشكل كبير في الأيام المقبلة".

ووقّع الرسالة 13 طبيياً مرموقاً يعمل غالبيتهم في كراتشي، كبرى مدن باكستان وعاصمة إقليم السند في جنوب البلاد، ووجهّوها إلى السلطات السياسية والدينية في البلاد، مناشدين الطرفين على السواء "إعادة النظر" في قرارهما السماح بإقامة صلوات الجماعة في المساجد.

وأعرب الأطباء في رسالتهم عن خشيتهم من أن يؤدّي السماح لأعداد كبيرة من الأشخاص بالصلاة إلى نتائج قاتلة، مطالبين بمنع صلوات الجماعة التي يزيد عدد المصلّين فيها عن خمسة أشخاص.

وكانت الحكومة الباكستانية سمحت السبت، بضغط من السلطات الدينية في البلاد، بإقامة صلوات الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان بشرط أن يحترم المصلّون قواعد التباعد الاجتماعي وألا يشارك في هذه الصلوات المسنّون ولا المرضى.

وقال رئيس الوزراء عمران خان الثلاثاء في معرض تبريره لهذا القرار: "هل نمنع الناس بالقوة من الذهاب إلى المسجد؟ وإن ذهبوا، فهل ستعتقل الشرطة المصلّين وتودعهم السجن؟".

ومنذ بداية أزمة كوفيد-19 يغلب الاعتبار الديني في باكستان على سائر الاعتبارات، وقد حاولت السلطات في الأسابيع الأخيرة منع صلوات الجمعة والجماعة وأغلقت عدداً من مساجد البلاد أمام المصلّين، فما كان من هؤلاء إلا أن أدّوا الصلاة في الشوارع المجاورة لهذه المساجد وفي صفوف متراصّة.

وباكستان التي تعاني من نظام صحّي متردٍّ شهدت في الأيام الأخيرة تسارعاً في وتيرة تفشّي وباء كوفيد-19، إذ بلغ عدد الذين أثبتت مخبرياً إصابتهم بالفيروس في هذا البلد أكثر من 10 آلاف مصاب توفّي منهم أكثر من 200.

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قضت محكمة في هونغ كونغ، الخميس، بسجن رجل لثلاثة أشهر، بعد إدانته بسرقة 300 قناع جراحي من صيدلية، بعد أن رفضت ادعاءه بأنه كان يريد أن يستخدمها لحماية نفسه وشقيقه من العدوى.

واعترض موظفو الصيدلية الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما، أثناء محاولته الخروج من الصيدلية مع سبعة صناديق من الكمامات الطبية من دون أن يدفع قيمتها.

لاحقا، قال المتهم إنه نسي الدفع، لكن بعد تفتيشه تبين إنه لا يحمل أموالا.

ورفض القاضي ادعاء المتهم بأنه كان يريد أن يستخدم الأقنعة لحماية نفسه وشقيقه من العدوى، مؤكدا أن الأوامر الحكومية تقضي بالبقاء في المنزل، ولهذا لن يحتاج الرجل لكل هذه الأقنعة التي قال القاضي إنه كان يريد بيعها.

والمتهم عاطل عن العمل يعيش على المساعدات الاجتماعية، ولديه 21 إدانة سابقة، 18 منها تتعلق بجرائم سرقة.

وسجلت هونغ كونغ، التي تتبع الصين رسميا، أكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس، وأربع حالات وفاة.