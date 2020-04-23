عربي ودولي

روسيا تنقل سلاحا جديدا إلى سوريا.. لتجريب قدراته

23 أبريل 2020
كشفت روسيا عن أرماتا في عام 2015
كشفت روسيا عن أرماتا في عام 2015

نقل الجيش الروسي دبابة "أرماتا تي 14" إلى سوريا لتجريب قدرتها على التكيف مع أوضاع الحرب المختلفة، وفق تقرير لموقع "بوبلير ميكانيك".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الروسية شحنت التصميم الجديد للدبابة لاستخدامها في الميدان السوري.

وقال التقرير إن روسيا كانت تتباهى أنها ستنتج الآلاف من الدبابة بحلول 2020، لكنها حتى الآن لا تتوفر إلا على عدد قليل منها في أحسن الأحوال.

 ووفق التقرير فقد  استغل الجيش الروسي الحرب لاستخدام سوريا كحقل اختبار لمجموعة متنوعة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك مقاتلة الجيل الخامس من طراز "سوخوي 57" وحاملة الأسلحة الروبوتية أوران 9".  

وقال الموقع إن روسيا قد لا تكون جربت الدبابة في القتال خوفا من الإحراج في حال تدميرها، وأشار إلى أن الجيش الروسي ربما اختبر أداء الأجهزة الإلكترونية في الدبابة الجديدة، وأنظمتها التي تلائم الظروف الصحراوية الحارة والجافة.

ومن المحتمل أن يقوم العديد من زبائن روسيا العسكريين بتشغيل الدبابة في ظل ظروف مماثلة، مثل الهند والجزائر، وحتى إيران.

وكشفت روسيا عن "أرماتا" في عام 2015، وتفاخرت بأنها ستمتلك 2300 دبابة جديدة بحلول عام 2020. ما يكفي لتسليح ما لا يقل عن سبعة أقسام دبابات في الجيش. 

وأوضح التقرير أن الدبابة لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الضخم، إذ أن دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي قال إن الانتاج التسلسلي للدبابة سيبدأ أخيرا ً في عام 2021.

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لبنان.. موجة غضب في البقاع بسبب أسعار صرف الدولار

23 أبريل 2020
تسببت الضغوط الاقتصادية بتنامي الغضب الشعبي في لبنان.
تسببت الضغوط الاقتصادية بتنامي الغضب الشعبي في لبنان.

اشتعلت موجة من الغضب الشعبي في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، في البقاع اللبناني، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل.

ودفعت الظروف الراهنة بعض الشبان لمحاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة، ما أدى إلى الرد بإطلاق النار في الهواء وبقذف القنابل الدخانية واستخدام الهراوات، والرصاص المطاطي أحيانا.

وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، قبل أن يهدأ الوضع نسبيا ويتراجع الجيش بعيدا عن المحتجين.

ولا يزال التوتر قائما، حيث تفيد معلومات بأن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة إلى الشوارع في قراهم.