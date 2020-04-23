عربي ودولي

"ظاهرة غير جديدة".. الخارجية الأميركية تقدم ورقة حقائق حول تحرشات إيران بالملاحة الدولية في الخليج

23 أبريل 2020
قطع بحرية إيرانية خلال مناورات في مضيق هرمز
قطع بحرية إيرانية خلال مناورات في مضيق هرمز

وصفت وزارة الخارجية الأميركية تحرشات البحرية الإيرانية بالملاحة الدولية في مياه الخليج بأنها "ظاهرة غير جديدة".

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، تسجيل 22 حادثة "سلوك غير آمن وغير مهني" قامت بها بحرية الحرس الثوري الإيراني "خلال محادثات الاتفاق النووي مع واشنطن وبعدها" في عام 2015، في حين سجلت 36 حادثة مماثلة في عام 2016.

البيان الذي تضمن تقريرا مفصلا عن محاولات تحرش الإيرانيين بالبوارج الأميركية منذ عام 2015، لفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب عندما تولى قيادة البيت الأبيض، بدأ في إجراء مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في ضوء فشل صفقة إيران في معالجة تهديدات النظام المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.

وخلال فترة المراجعة تلك، يؤكد البيان، واصلت إيران تحرشها البحري الخطير. ففي مارس 2017، اضطرت البارجة الأميركية "يو أس أن أس آنفانسيبل" إلى تغيير مسارها لتجنب الاصطدام بالعديد من الزوارق الصغيرة سريعة الهجوم التابعة للحرس الثوري. 

وفي يوليو من نفس السنة، وصلت سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني أقرب من 150 مترا من البارجة الأميركية "يو أس أس ثاندربولت" في الخليج الفارسي، الأمر الذي أجبر الطاقم على إطلاق طلقات تحذيرية.

القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني
مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": جاهزون لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" إن قيادة المنطقة الوسطى "سانتكوم" على جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في مياه الخليج العربي. 

 

إيران.. تاريخ من التحرش البحر

 

وفي يناير 2016 استولت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على زورقين تابعين للبحرية الأميركية، واحتجزت عشرة بحارة أميركيين لمدة 15 ساعة، منتهكة حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف من خلال عرضهم أمام كاميرات الدعاية الخاصة بها.

وفي أكتوبر من نفس السنة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة جديدة تجاه إيران مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الوضع الذي تحاول طهران إملاءه في المياه الدولية. 

البيان كشف أنه بعد إعلان الرئيس ترامب سياسته الجديدة، تراجعت حوادث المضايقة البحرية للحرس الثوري بشكل حاد وظلت كذلك حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

لكن في مايو 2019، بدأت إيران حملة عدوانية جديدة لحمل العالم على تخفيف العقوبات عليها، أو العمل على إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات.

النظام الإيراني يستخدم فيروس كورونا لاستعطاف الراي العام الدولي
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ويتهم النظام الإيراني بالبحث عن مصادر أموال جديدة، لا لإنعاش الاقتصاد، بل مشاريعه النووية، وخلاياه المسلحة في بعض البلدان مثل العراق واليمن وسوريا. وعندما لم تفلح سياسات "الاستعطاف" انتقل النظام الإيراني إلى "التحرش" بناقلات النفط من جديد

وفي أغسطس 2017، يضيف البيان، حلقت طائرة بدون طيار إيرانية غير مسلحة بالقرب من بارجة "يو أس أس نيميتز"، ما "عرّض سلامة الطاقم الأميركي للخطر"، على حد وصف البيان.

وفي سلسلة سرد أحداث التحرش التي دأبت البحرية الإيرانية عليها، ذكر البيان بما حدث في 12 مايو من العام الماضي (2019)، حين قامت عناصر من بحرية الحرس الثوري الإيراني بزرع وتفجير ألغام على سفينتين سعوديتين، وأخرى إماراتية، وسفينة رابعة مسجلة لدى النرويج، أثناء وجودها في المياه الإقليمية الإماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة.

وفي 13 يونيو 2019، قامت البحرية الإيرانية، يضيف البيان، بزرع وتفجير ألغام أرضية على متن سفينة يابانية وسفينة مملوكة للنرويج أثناء عبورها خليج عمان. 

ونشرت الولايات المتحدة وقتها مقطع فيديو يظهر عناصر من بحرية الحرس الثوري الإيراني وهم يزيلون أحد ألغامهم من تحت الناقلة اليابانية.

وفي 19 يونيو 2019، نشر أفراد الحرس الثوري الإيراني صاروخ أرض-جو لإسقاط طائرة أميركية من دون طيار تعمل فوق المياه الدولية في مضيق هرمز. لكن ولدى إعلانه الخبر، زعم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلام أنها كانت تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي 19 يوليو 2019، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة ستينا إمبيرو السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز. 

وفي اليوم نفسه، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط "مسدار" التي كانت ترفع العلم الليبيري، وتم احتجاز ستينا إمبيرو وطاقمها في إيران لأكثر من شهرين كرهينة تفاوضية، على حد وصف البيان.

البيان استغرب أنه في الوقت الذي يسعى فيه النظام الإيراني إلى تخفيف العقوبات عليه، يزيد من تركيز جهوده لمضايقة المجتمع الدولي من خلال التحرش بالبوارج البحرية.

بيان الخارجية الأميركية تابع قائلا "في 14 أبريل 2020، صعدت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم هونغ كونغ واحتجزتها بالقوة بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

ولم تتوقف حركات التحرش الإيرانية إلى أيام قليلة مضت، بحسب التواريخ التي قدمها بيان الخارجية الأميركية.

ففي يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، عطلت 11 سفينة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني خمس سفن بحرية أميركية كانت تقوم بتمرين روتيني.

وعبرت السفن الإيرانية بشكل متكرر أمام وخلف السفن الأميركية، واقترب بعضها إلى مسافة 10 أمتار من إحدى السفن الأميركية.

البيان ختم بعبارة "استجابة للمخاطر المتزايدة التي تتعرض لها السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، قررت الولايات المتحدة إنشاء هيكل أمن بحري دولي، وهو تحالف من ثماني دول أوروبية وشرق أوسطية وآسيوية تلتزم جميعها بضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة عبر المضيق". 

ثم تابع "لن يتسامح الرئيس ترامب مع سياسة العنف والتخويف الإيرانية، لذلك، يجب على إيران أن تتصرف مثل أي دولة عادية أخرى، وليس دولة ترعى القرصنة والإرهاب".

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الولايات المتحدة "لديها وصول غير مقيد" إلى المعلومات حول كوفيد- 19، وزعم أن المجتمع الدولي أشاد بالصين لاستجابتها للمرض الذي بدأ في ووهان.

شوانغ علق "بسخرية" على مساعي ولايات أميركية لمقاضاة حكومة بلاده، والحزب الشيوعي الحاكم بخصوص مسؤوليتهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.

المسؤول الصيني أكد في سياق حديثه أن مسؤولي الصحة الصينيين كانوا على استعداد لتوضيح تفاصيل المرض طوال الأزمة.

ولدى تعليقه على الدعاوى القضائية التي رفعت ضد بلاده، قال إن هذا النوع من الدعاوى ليس له أساس واقعي أو قانوني.

وصرح في تعليقات جانبية مع صحفيين قائلا "إن ذلك يثير السخرية فقط".

جينغ شوانغ قال كذلك إن دعوى ميسوري كانت "دعاوى تافهة تتحدى النظرية الأساسية للقانون"، مضيفا أن المحاكم الأميركية لا يمكنها أن تمس الحكومة الصينية.

وطلب في السياق من واشنطن رفض ما وصفه بـ"الدعاوى المسيئة لحكومة بلاده".

والثلاثاء، رفعت ولاية ميسوري دعوى قضائية تطالب فيها بكين بسداد مليارات الدولارات، قالت إنها خسرتها بسبب فيروس كورونا. 

يذكر أن حكومات عديدة اتهمت بكين بتقويض التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا، بداية بالتستر على المعلومة المتعلقة بمصدر الفيروس ثم طريقة انتشاره بين الأشخاص.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الاثنين بكين إلى التحلى بأكبر قدر من الشفافية حول كيفية "نشوء" فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشوء الفيروس كان ذلك أفضل للجميع في العالم بهدف أخذ العبر".

وسبق وأن رفضت الصين طلباً تقدمت به أستراليا للتحقيق في طريقة إدارة بكين للأزمة.

يذكر أن هناك دعاوى قضائية يجري تحضيرها ضد بكين، وفق وسائل إعلام أميركية.

وقد اقترح أعضاء من الكونغرس الأميركي تشريعًا يجرم الصين على تسترها على معلومات مهمة تتعلق بانتشار فيروس كورونا ومصدره الحقيقي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكك من جانبه بشفافية بكين بعد ظهور أول إصابات لديها. وقال لصحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

ويرجّح غالبية العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل من الحيوان إلى الانسان، تحديدا في سوق شعبية في ووهان تبيع حيوانات برية حية. 

لكن وجود المختبر على بعد بضعة كيلومترات من السوق ساهم في زيادة التكهنات حول احتمال تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.

وحتى ليل الأربعاء، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً في العالم منذ ظهوره شهر ديسمبر في الصين، وفق وكالة فرانس برس، التي استندت إلى مصادر رسمية.

وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 593800 شخص.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 45950 حالة من أصل 835316 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 76070 شخصا على الأقل.