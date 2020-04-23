مشاهد صادمة.. مقابر جماعية لضحايا كورونا في البرازيل

أظهرت لقطات فيديو صورتها طائرة مسيرة، عملية دفن جماعي لضحايا فيروس كورونا في البرازيل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته شبكة "صوت أميركا"، حفرة كبيرة في مقبرة "نوسا سينهورا أباريسيدا" بمدينة ماناوس بغابات الأمازون، وقد وضعت التوابيت فيها، بينما يقوم جرار بردمها بالرمال.

▶️ Drone images show a mass burial for coronavirus victims taking place at the Nossa Senhora Aparecida cemetery in Manaus, in Brazil's Amazon rainforest, Thursday, April 23.

Brazil has reported more than 46,000 infections and more than 2,900 deaths. https://t.co/mLT3mNSYrY pic.twitter.com/5aEnVFAPdf — The Voice of America (@VOANews) April 23, 2020

من جانبه، أعرب وزير الصحة البرازيلي الجديد، عن شكوكه حول كيفية استخدام المحافظين للبيانات الخاصة بفرض إجراءات العزل الذاتي لمحاربة كورونا، مطالبا في نفس الوقت بوجود نموذج قياسي لتحليل البيانات.

وكان وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش، قد صرح الأربعاء قائلا: "إذا نشرت أرقاما مقلقة وتعامل الناس مع نموذج الرياضيات على أنه حقيقة، فسيزداد الهلع وتوقعات المجتمع".

ويظهر من تصريحات تيش أنه يردد نفس رأي الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، الذي أقال وزير الصحة السابق بسبب دعمه لسياسة البقاء في المنزل التي فرضها المحافظون، ما أدى إلى أضرار اقتصادية.

وقال تير إنه سيكشف عن نموذج حكومي لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا الأسبوع القادم، معلنا عن أن البرازيل تبحث في سبل التراجع عن ممارسة العزلة الاجتماعية أو الحجر الصحي العام، وذلك على الرغم من عدم وصول الفيروس إلى ذروته في البلاد حتى الآن.

يذكر أن البرازيل قد سجلت نحو 46 ألف إصابة حتى الخميس، وأكثر من ألفين و٩٠٠ حالة وفاة.