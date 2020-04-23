عربي ودولي

مشاهد صادمة.. مقابر جماعية لضحايا كورونا في البرازيل

23 أبريل 2020
فيديو.. دفن جماعي لضحايا كورونا في البرازيل
فيديو.. دفن جماعي لضحايا كورونا في البرازيل

أظهرت لقطات فيديو صورتها طائرة مسيرة، عملية دفن جماعي لضحايا فيروس كورونا في البرازيل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته شبكة "صوت أميركا"، حفرة كبيرة في مقبرة "نوسا سينهورا أباريسيدا" بمدينة ماناوس بغابات الأمازون، وقد وضعت التوابيت فيها، بينما يقوم جرار بردمها بالرمال.

من جانبه، أعرب وزير الصحة البرازيلي الجديد، عن شكوكه حول كيفية استخدام المحافظين للبيانات الخاصة بفرض إجراءات العزل الذاتي لمحاربة كورونا، مطالبا في نفس الوقت بوجود نموذج قياسي لتحليل البيانات.

وكان وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش، قد صرح الأربعاء قائلا: "إذا نشرت أرقاما مقلقة وتعامل الناس مع نموذج الرياضيات على أنه حقيقة، فسيزداد الهلع وتوقعات المجتمع".

ويظهر من تصريحات تيش أنه يردد نفس رأي الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، الذي أقال وزير الصحة السابق بسبب دعمه لسياسة البقاء في المنزل التي فرضها المحافظون، ما أدى إلى أضرار اقتصادية.

وقال تير إنه سيكشف عن نموذج حكومي لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا الأسبوع القادم، معلنا عن أن البرازيل تبحث في سبل التراجع عن ممارسة العزلة الاجتماعية أو الحجر الصحي العام، وذلك على الرغم من عدم وصول الفيروس إلى ذروته في البلاد حتى الآن.

يذكر أن البرازيل قد سجلت نحو 46 ألف إصابة حتى الخميس، وأكثر من ألفين و٩٠٠ حالة وفاة.

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دعاية إيرانية صينية روسية تروج لفكرة أن الولايات المتحدة نشرت فيروس كورونا المستجد

حملات الدعاية المضللة من روسيا والصين وإيران لا تتوقف، خاصة خلال الأحداث الهامة والأزمات.

ولا شك أن  أزمة فيروس كورونا كانت فرصة سانحة لنشر مثل هذه المعلومات الزائفة.

وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى الدور الذي لعبته هذه الدول الثلاث في تقرير لها غير منشور ذكر أنها شنت حملات متشابهة لتوجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة باعتبارها مسؤولة عن انتشار الفيروس.

وبحسب التقرير الذي أشارت إليه وسائل إعلام أميركية مؤخرا فإن الحملات التي انطلقت من الدول الثلاثة تتشابه في محتواها وهي الترويج لفكرة أن "الولايات المتحدة قامت بتصنيع هذا الفيروس في إطار حرب بيولوجية" وأن "الجيش الأميركي هو من تولى مهمة نشره"، وأنها "تستفيد" من الأزمة سياسيا.

وتحاول هذه الحملات الإيهام بأن هذه البلدان "تعاملت بشكل جيد" مع الفيروس في حين كان هناك "نوع من الإهمال" من جانب الولايات المتحدة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى مقال نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الموالية للحزب الشيوعي الصيني في 10 مارس يشير إلى أن "صورة الصين كقوة عالمية مسؤولة قد تعززت" بسبب الوباء. 

وبعد ذلك بأسبوعين، سلطت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية الضوء على تعليقات جنرال إيراني قدم الشكر إلى الصين على"تحركاتها الإنسانية" المتعلقة بالوباء.

ويروج موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الروسية إلى فكرة أن الملياردير الأميركي بيل غيتس لعب دورا في إنتاج الفيروس، ففي الثالث من مارس، قام الموقع بنشر قصة بعنوان "بيل غيتس، مختبر سري وتآمر شركات الأدوية: من يمكنهم الاستفادة من الفيروسات التاجية؟".

ويشير المقال إلى أن غيتس كانت لديه معرفة مسبقة بالفيروس ويزعم أن الأشخاص من "العرق المنغولي" فقط من يصابون بالعدوى.

التقرير الأميركي ذكر أن بعض هذه المعلومات المضللة تروج لها وسائل إعلام تديرها الدولة، وبعضها تقوم الحكومات نفسها بالترويج لها.

وأشارت الصحفية "لا غابريلا" من "مركز الارتباط العالمي" الذي أعد التقرير إلى جهود يقودها الحزب الشيوعي الصيني للترويج إلى أن الولايات المتحدة هي مصدر الفيروس.