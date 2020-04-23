بعد نجاته من رصاص النظام.. "إصابة" كوري شمالي منشق بكورونا

ذكر تقرير لصحيفة كورية جنوبية أن منشقا من كوريا الشمالية حاول عبور الحدود إلى الصين مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ولدى عبور المنشق نهر تومين باتجاه الصين، تعرض لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الصيني، وتم نقله بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد فحصه تبين أنه يحمل مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس الجديد، بحسب ما نقلته صحيفة Daily NK الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر في الصين.

ويخضع الرجل الآن للعزل الصحي في مستشفى بمدينة لونغجينغ في مقاطعة جيلين التي تقع في شمال شرق الصين، وتم منع الزيارات تماما للمنشأة الطبية.

وتنفي كوريا الشمالية وجود أي حالات لكورونا على أراضيها، وهو ما يشكك فيه خبراء الصحة، خاصة أن النظام الكوري الشمالي يتعمد إخفاء الحقائق.

وكانت هذه الصحيفة قد نشرت تقريرا في وقت سابق يشير إلى وفاة 180 جنديا في كوريا الشمالية بأعراض مشابهة لأعراض الفيروس الجديد.