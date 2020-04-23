عربي ودولي

بعد نجاته من رصاص النظام.. "إصابة" كوري شمالي منشق بكورونا

24 أبريل 2020
حرس الحدود الصيني أطلق النار على المنشق
حرس الحدود الصيني أطلق النار على المنشق

ذكر تقرير لصحيفة كورية جنوبية أن منشقا من كوريا الشمالية حاول عبور الحدود إلى الصين مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ولدى عبور المنشق نهر تومين باتجاه الصين، تعرض لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الصيني، وتم نقله بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد فحصه تبين أنه يحمل مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس الجديد، بحسب ما نقلته صحيفة Daily NK الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر في الصين.

ويخضع الرجل الآن للعزل الصحي في مستشفى بمدينة لونغجينغ في مقاطعة جيلين التي تقع في شمال شرق الصين، وتم منع الزيارات تماما للمنشأة الطبية.

وتنفي كوريا الشمالية وجود أي حالات لكورونا على أراضيها، وهو ما يشكك فيه خبراء الصحة، خاصة أن النظام الكوري الشمالي يتعمد إخفاء الحقائق.

وكانت هذه الصحيفة قد نشرت تقريرا في وقت سابق يشير إلى وفاة 180 جنديا في كوريا الشمالية بأعراض مشابهة لأعراض الفيروس الجديد.

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متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

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متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

24 أبريل 2020
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.

قدم وزير الأمن البوسني اقتراحا يوم الخميس بترحيل المهاجرين من الدولة الواقعة في البلقان، مدعيا أنهم يشكلون "تهديدا أمنيا محتملا وعبئا اقتصاديا شديدا" وسط جائحة كوفيد-19 الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الدين رادونسيتش أيضا إن المهاجرين الذين لم يتمكنوا من توفير جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى يجب سجنهم بدلا من إيوائهم في مخيمات المهاجرين في البوسنة.

وقال "(المهاجرون) الذين لا يريدون إظهار بطاقات هويتهم لن يسمح لهم بعد الآن باستخدام مخيمات المهاجرين واللاجئين لدينا. سوف يذهبون مباشرة إلى السجن. وسنحتفظ بهم هناك لمدة عام إلى 5 أعوام حتى نتمكن من تحديد هويتهم - هذا هو اقتراحنا لقانون جديد".

ولم يذكر موعدا يكون فيه التشريع المقترح جاهزا للنقاش في البرلمان.

وتعكس التعليقات إحباطا متزايدا في دولة البلقان الصغيرة من تدفق المهاجرين الفارين من العنف والفقر في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، الذين يأملون في المضي قدما نحو أوروبا الغربية. وينتهي المطاف بمعظمهم محاصرين في البوسنة حيث تفرض كرواتيا، الدولة التالية على طريق الهجرة، ضوابط صارمة على الحدود.

وقال رادونسيتش: "نريد (تخفيف) عبء رعاية ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف شخص هنا، لا يمكننا التعامل مع ذلك، خاصة الآن، مع أوضاع الفيروس. نريد أيضا أن نثني المهاجرين الجدد نفسيا عن القدوم إلى هنا بعد انتهاء الوباء وفتح الحدود مرة أخرى".