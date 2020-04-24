ترامب يرد على تقارير حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أنه يعتقد أن التقارير التي أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "غير صحيحة".

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كوفيد-19: "أعتقد أن هذه المعلومات غير صحيحة"، مضيفا "أعتقد أنها معلومة كاذبة من سي إن إن"، الشبكة الإخبارية الأميركية التي غالبا ما يهاجمها الرئيس الأميركي ويتّهمها بممارسة "التضليل الإعلامي".

ويلف الغموض التام وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد تقارير تقول إنه في "وضع صحي خطير" إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب، وأخرى تشكك في صحة الأنباء عن تدهور حالته.

من جهتها، قللت كوريا الجنوبية من أهمية المعلومات، في ظل تساؤلات مراقبين عن سبب غيابه عن احتفالات هامة الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ.

وكانت صحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها كوريون شماليون منشقون أفادت أن كيم خضع لجراحة في أبريل جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا في مقاطعة فيون غان. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته "سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثف للتبغ وبدانته والإرهاق".

وذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية من جهتها نقلا عن مسؤول أميركي أن واشنطن "تقوم بدراسة معلومات" تفيد بأن كيم جونغ أون "بخطر شديد بعد عملية جراحية".