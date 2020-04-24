في تحدّ جديد للمجتمع الدولي.. فنزويلا تحصل على مواد من إيران لإعادة تشغيل مصفاة

قال مسؤول فنزويلي الخميس إن فنزويلا تلقت مواد تستخدم في صناعة تكرير النفط عبر شحنة جوية من إيران، لمساعدتها في إعادة تشغيل وحدة تكسير بالحفز في مصفاة كاردون البالغة طاقتها 310 آلاف برميل يوميا، والضرورية لإنتاج البنزين.

وتشير الشحنة إلى مرحلة جديدة في التعاون بين عضوي أوبك الخاضعين لعقوبات أميركية مقعدة، في ظل تدني مستويات إنتاج النفط وصادرات البلدين منه في السنوات الأخيرة لأسباب منها الضغوط التي تفرضها واشنطن.

وأعلن إرلينغ روخاس، نائب وزير النفط الفنزويلي لشؤون التكرير والبتروكيماويات، نبأ وصول المواد على تويتر، وقال "شكرا لدعم حلفائنا في جمهورية إيران الإسلامية".

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في وقود السيارات بسبب الانهيار شبه التام لشبكة مصافيها البالغة طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا في ظل ضعف الاستثمار وأعمال الصيانة لسنوات، فضلا عن العقوبات الأميركية التي تجعل من الصعب مبادلة الخام بالبنزين.

وكالة رويترز للأنباء قالت من جانبها، إنها اطلعت على بيانات من خدمة تتبع رحلات الطيران فلايت رادار 24، توضح كيف هبطت طائرات قادمة من طهران في مطار لاس بيدراس في شبه جزيرة باراجوانا في غرب فنزويلا حيث تقع مصفاة كاردون، يومي الأربعاء والخميس. وتُشغل الطائرات شركة الطيران الإيرانية الخاصة، خطوط ماهان الجوية.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على خطوط ماهان في 2011، قائلة إن الشركة قدمت دعما ماليا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.

ولم يذكر روخاس متى قد يستأنف تشغيل وحدة التكسير في مصفاة كاردون.

وتحاول السلطات أيضا إعادة تشغيل وحدة التكسير في مصفاة إلباليتو الواقعة في وسط فنزويلا وتبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

ووحدة التكسير بالحفز في مصفاة كاردون خارج الخدمة منذ 2019، ولا تعمل وحدتا التهذيب والتقطير بالمصفاة منذ يناير، وفقا لوثيقة داخلية لشركة "بي. دي. في. أس. ايه" .

وقال روخاس إن الطائرة جلبت مواد حفز، وهي كيماويات تسهل عملية التكسير الضرورية لإنتاج البنزين.

Image أزمة وقود خانقة في فنزويلا

والأربعاء، أعلن نائب في المعارضة الفنزويلية أن سبعة أشخاص جرحوا خلال تظاهرة للمطالبة بالطعام، تحولت إلى عمليات "نهب" للمحال التجارية في مدينة بشرق فنزويلا، التي تعاني من أزمة خطيرة وسط انتشار وباء كوفيد-19.

وأكد النائب عن ولاية سوكري روبرت ألكالا لوكالة فرانس برس أن المحلات التجارية "لم تفتح كالعادة في الساعات الأولى من الصباح"، مما أثار غضب السكان الذين كانوا يصطفون لشراء مواد غذائية في مدينة كومانا، الواقعة في الولاية.

وأوضح النائب عن سوكري أن 300 شخصا تظاهروا بعد أن "يئسوا" من الإنتظار.

وأضاف "بما أن المحلات لم تفتح بعد، فقد اندلعت أعمال شغب" و"نهبت ستة متاجر".

وأشار النائب إلى أن "ثلاثة رجال وامرأتين ومراهقين أصيبوا" في الاضطرابات، بينهم اثنان أصيبا "على ما يبدو" بنيران الحرس الوطني البوليفاري، وهي قوة أمن مسلحة تم استدعاؤها لاحتواء عمليات النهب.

وأكدت منظمة "بروفيا" للدفاع عن حقوق الإنسان أن المتظاهرين كانوا يحتجون "على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص البنزين"، الذي تشهده فنزويلا منذ شهر ونصف الشهر.

وقال فريدي ماغو وهو مزارع انضم إلى المتظاهرين، لوكالة فرانس برس "ليس لدينا غاز ولا ماء ولا طعام لنأكله (...) لا يوجد وقود للنقل".