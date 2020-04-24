عربي ودولي

قتل طفلة إيزيدية عطشا واستعبد والدتها.. بدء محاكمة داعشي عراقي في ألمانيا

24 أبريل 2020
طفل ايزيدي في مخيم للنازحين قرب دهوك
طفل ايزيدي في مخيم للنازحين قرب دهوك

يبدأ القضاء الألماني الجمعة محاكمة عراقي ينتمي إلى تنظيم داعش، بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الإيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

والرجل الذي قالت السلطات إنه يدعى طه ال-ج، ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

ويتهمه القضاء الألماني بأنه "قام في نهاية مايو وبداية يونيو 2015، بشراء سيدة تنتمي إلى الأقلية الإيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع".

وخلال صيف 2015، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فرشة، من خلال ربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

واعتقل المتهم في اليونان في 16 مايو 2019، وتم تسليمه إلى ألمانيا في 09 أكتوبر وأوقف في اليوم التالي.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ، وتحدثت خلالها عن المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانية.

ويفيد محضر الاتهام أن طه ال-ج. التحق منذ مارس 2013 بصفوف تنظيم داعش، وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

وتمثل زوجته جنيفر فينيش منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة التي تركها الزوجان تموت عطشا في مدينة الفلوجة العراقية في 2015، واعتبرت جلسات محاكمتها في أبريل 2019 أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها التنظيم الجهادي ضد الإيزيديين، الأقلية التي تعيش في شمال العراق.

ولا يزال مصير آلاف من الإيزيديات العراقيات مجهولا، ويعتقد أن الكثير منهن قد قتل على يد التنظيم قبل انسحابه من الموصل والرقة، بعد هزيمته في المدينتين.

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كاتبة صينية متهمة بالخيانة بسبب مذكرات عن الحجر الصحي في ووهان

24 أبريل 2020
الكاتبة الصينية فانغ فانغ

اتهمت كاتبة صينية دونت مذكرات تروي يومياتها خلال الحجر الصحي في ووهان، بـ "الخيانة" وإعطاء ذرائع لانتقاد الصين من خلال نشر قصتها في الخارج.

وتنوي فانغ فانغ (64 سنة) وهي روائية مشهورة في بلدها نشر مذكراتها في دار نشر فرنسية، بعدما تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية.

وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من خلال سردها لـ60 قصة متفرقة، كما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وتبدأ القصة الأولى في 23 يناير، كما قالت للصحيفة، لتستمر القصص على مدى فترة الحجر الصحي (نهاية شهر مارس) الذي تعرضت له ووهان، وهي مركز وباء كورونا المستجد، والتي تحتضن نحو 11 مليون نسمة.

ولم تشفع الجائزة الأدبية الصينية المرموقة التي حصلت عليها فانغ في عام 2010، وتحميها من قمع السلطات التي حاولت مضايقتها وحملها على التخلي عن فكرة نشر مذكراتها.

وتسرد قصص فانغ مواقف إنسانية طبيعية لا تمت بأي صلة للسياسة، لكن السلطات أصرت على منع نشرها.

القصص تتعلق عموما بما تصفه فانغ "تخلي البعض عن مسؤولياتهم، وكيف كانت ترفض بعض المستشفيات المرضى لكثرة الوافدين، بالإضافة إلى قصص تروي الحبس اليومي لبعض الأقارب، وأخرى تتعلق بوفاة الأحباء، أو المساعدة المتبادلة بين السكان أو حتى المتعة البسيطة في رؤية الشمس تضيء غرفهم.

لكن فانغ تشك في أن بعض المقاطع أثارت تخوف السلطات مثل الآتي:

اليوم الثامن والثلاثون من الحجر.. "قال لي صديق طبيب: لقد علمنا نحن الأطباء منذ فترة أن هناك انتقالًا للمرض من إنسان إلى آخر، وأبلغنا رؤسائنا بذلك، ولكن لا أحد حذر الناس".

وتحضى فانغ، التي تكتب عمودا يوميا في إحدى الصحف المحلية بمتابعة الملايين، فهي تقدم وجهة نظر أخرى غير التي يسوق لها النظام المركزي.

وما يؤرق السلطات الصينية الآن هو كون مذكرات فانغ ستنشر في باريس شهر سبتمبر القادم بعد ترجمتها إلى الفرنسية "وهو أشد ما يخشاه الحزب الشيوعي" على حد تعبير صحفي من جريدة "لوفيغارو" التي نقلت الخبر.

يذكر أن فانغ نشرت بعضا من تلك القصص على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمتابعة قياسية، وهو ما ألهمها فكرة نشرها في مؤلف واحد، وفق ما نقلته عنها الصحيفة الفرنسية "لوفيغارو".

كما أثارت سرعة ترجماتها إلى الإنكليزية والألمانية، التي أصبحت متاحة للطلب المسبق على متجر أمازون في 8 أبريل، مخاوف لدى الحزب الشيوعي الذي سارع إلى اتهامها بالخيانة.