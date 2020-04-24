عربي ودولي

منظمة الصحة.. مبادرة مرتقبة لمشاركة علاجات كورونا

24 أبريل 2020
تأمل منظمة الصحة العالمية بتوحيد الجهود الدولية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.
تأمل منظمة الصحة العالمية بتوحيد الجهود الدولية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

نقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية قولها إنها ستعلن عن "تعاون كبير" يوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب يوم الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم" لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويشارك في المبادرة كل من التحالف العالمي للقاحات "جافي" ومؤسسة "غيتس" ومانحون كبار للمنظمة، علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال في السادس من أبريل نيسان إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.

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أزمة كورونا

متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

24 أبريل 2020
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.

قدم وزير الأمن البوسني اقتراحا يوم الخميس بترحيل المهاجرين من الدولة الواقعة في البلقان، مدعيا أنهم يشكلون "تهديدا أمنيا محتملا وعبئا اقتصاديا شديدا" وسط جائحة كوفيد-19 الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الدين رادونسيتش أيضا إن المهاجرين الذين لم يتمكنوا من توفير جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى يجب سجنهم بدلا من إيوائهم في مخيمات المهاجرين في البوسنة.

وقال "(المهاجرون) الذين لا يريدون إظهار بطاقات هويتهم لن يسمح لهم بعد الآن باستخدام مخيمات المهاجرين واللاجئين لدينا. سوف يذهبون مباشرة إلى السجن. وسنحتفظ بهم هناك لمدة عام إلى 5 أعوام حتى نتمكن من تحديد هويتهم - هذا هو اقتراحنا لقانون جديد".

ولم يذكر موعدا يكون فيه التشريع المقترح جاهزا للنقاش في البرلمان.

وتعكس التعليقات إحباطا متزايدا في دولة البلقان الصغيرة من تدفق المهاجرين الفارين من العنف والفقر في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، الذين يأملون في المضي قدما نحو أوروبا الغربية. وينتهي المطاف بمعظمهم محاصرين في البوسنة حيث تفرض كرواتيا، الدولة التالية على طريق الهجرة، ضوابط صارمة على الحدود.

وقال رادونسيتش: "نريد (تخفيف) عبء رعاية ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف شخص هنا، لا يمكننا التعامل مع ذلك، خاصة الآن، مع أوضاع الفيروس. نريد أيضا أن نثني المهاجرين الجدد نفسيا عن القدوم إلى هنا بعد انتهاء الوباء وفتح الحدود مرة أخرى".