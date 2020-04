منظمة الصحة.. مبادرة مرتقبة لمشاركة علاجات كورونا

نقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية قولها إنها ستعلن عن "تعاون كبير" يوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب يوم الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم" لكنها لم تقدم تفاصيل.

WHO is working with partners all over the world to accelerate research and development of a safe and effective #COVID19 vaccine and ensure equitable access for the billions of people who will need it. 👉 https://t.co/QmnugMxuCj