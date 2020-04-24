عربي ودولي

"نوبل البديلة" تنعى الحقوقي السعودي عبدالله حامد: تمت معاملته بطريقة "غير آدمية"

24 أبريل 2020
الحامد توفي في مشفى بالرياض
الحامد توفي في مشفى بالرياض

حملت مؤسسة "رايت لايفيلهوود" السلطات السعودية مسؤولية وفاة الناشط الحقوقي السعودي السجين عبد الله الحامد. 

ومؤسسة لايفليهوود مسؤولة عن منح جائزة "رايت لايفليهوود" والتي يطلق عليها "جائزة نوبل البديلة".

  وقال أوله فون فكسول رئيس المؤسسة إن "سجن " الحامد "غير القانوني ومعاملته بطريقة غير آدمية.. أديا لوفاته".

 وأضاف فكسول في بيان "نحن نحمل السلطات السعودية مسؤولية وفاة الحامد، لأنهم حرموه عمدا من الحصول على العناية الطبية اللائقة لعدة أشهر خلال سجنه".

يشار إلى أن الحامد الذي لقي حتفه الجمعة في مستشفى بالسعودية، كان أحد الفائزين بالجائزة عن عام 2018،  وقيمتها مليون كرون سويدي ( 99 ألف دولار).

وأوضحت المؤسسة أن الحامد الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما كان قد نقل إلى المستشفى بعد أن عانى من اضطرابات صحية في أحد سجون الرياض في وقت سابق من العام الجاري.  بعدها أصيب بسكتة دماغية ودخل في غيبوبة أوائل أبريل الجاري.

المؤسسة التي نقلت نبأ وفاة الحامد عن نشطاء سعوديين مجهولين، قالت إن السلطات حرمت الحامد مرارا من رعاية طبية كان يحتاجها بشدة و "دفع ثمنا باهظا (لثباته على) مبادئه".
ولم يرد تعقيب فوري من السعودية.

 كان عبد الله الحامد شارك محمد فهد القحطاني في تأسيس "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المعروفة باللفظ العربي المختصر "حازم". و في عام 2013، عوقبا بالسجن أحد عشر وعشر سنوات، على التوالي.

 وسرعان ما صدرت عقوبات مشابهة على قرابة 12 من أعضاء الجماعة الحقوقية.
وصدرت العقوبات في أعقاب موجة احتجاجات ثورات الربيع العربي 2011 التي اجتاحت الشرق الاوسط.

 وفي عام 2018 نال الاثنان جائزة "رايت لايفليهود" معا بمشاركة الناشط والمحامي وليد أبو الخير "لرؤاهم وجهودهم الشجاعة التي أرشدتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام الشمولي في المملكة العربية السعودية".

 أما أبو الخير- الذي دافع عن مدون عوقب بالسجن والجلد بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي- فقد ألقي القبض عليه عام 2014 لتوقيعه على بيان مع عشرات آخرين يدعون لإصلاحات في السعودية.

 بعدها عوقب بالسجن 15 عاما "لعصيان ولي الامر والإضرار بسمعة الدولة عبر التوصل مع منظمات دولية" بسبب عمله كناشط وناقد.

يشار إلى أن جائزة "رايت لايفليهود أوورد" تأسست عام 1980، تكريما لجهود مؤسسها رجل الأعمال السويدي الالماني جاكوب فون فكسول، بعد شعور بأن لجنة جائزة نوبل تتجاهل أعماله.

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السعودية تلغي الجلد

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استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة
استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة

 أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها رويترز الجمعة أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.

وأشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة.

وقالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة".