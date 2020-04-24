عربي ودولي

وباء كورونا.. مسؤول كبير في الموساد يتحدث عن الوضع في إيران والعراق وسوريا ولبنان

24 أبريل 2020
Yossi Cohen, the head of the Israeli Mossad attends a Fourth of July Independence Day celebration at the residence of the US…
يوسي كوهين.. مدير جهاز الموساد الإسرائيلي

قال مدير وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية يوسي كوهين الخميس، إن "إيران وحلفاءها الإقليميين عمدوا إلى التقليل من الإبلاغ عن حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي".

وقال مسؤولون إسرائيليون لقناة 12 الإسرائيلية، عقب تلقيهم إحاطة من كوهين إن "الوضع في العراق ولبنان وسوريا وإيران أسوأ بكثير مما تعترف به حكومات تلك الدول علنا".

وأوضح مدير الموساد قوله: "كان هناك عدوى واسعة النطاق، وهم يكذبون بشأن ذلك، الأرقام التي يبلغ عنها الإيرانيون غير صحيحة، إن عدد المصابين والقتلى الذين أعرفهم أعلى بكثير".

وسجلت إيران أكثر من 87 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من خمسة آلاف حالة وفاة، فيما سجل العراق 1677 حالة إصابة و83 وفاة، في حين أعلنت لبنان إصابة 688  شخصا ووفاة 22 منهم.

وعلق العراق ترخيص وكالة "رويترز" للأنباء بداية ابريل، بعد أن نشرت تقريرا أشار إلى وجود حالات إصابة مؤكدة بالوباء في العراق، قدرت بآلاف، وهي  أعلى بكثير من العدد المذكور في التقارير الرسمية المعلنة آنذاك (772 حالة إصابة). وتضمن قرار الحظر أيضا  فرض غرامة مالية  على الوكالة، تتجاوز 20 ألف دولار، لكن العراق عاد عن قراره لاحقا وسمح للوكالة بالعمل.

ويضطلع الموساد بدور كبير في جهود إسرائيل لاحتواء الفيروس، بعد أن طلبت الحكومة من الجهاز الحصول على المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الاختبار من جميع أنحاء العالم.

وقبل شهر تقريبا، قال صحفيون إسرائيليون إن جهاز الموساد "جلب بشكل سري 100 ألف جهاز لفحص فيروس كورونا إلى البلاد"، فيما بين المراسل العسكري لقناة 12 الإسرائيلية نير دفوري إن "بعض الدول التي جلب منها الموساد الأجهزة هي دول لا تحظى بعلاقات علنية مع إسرائيل".

وسجلت إسرائيل حتى الآن 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة بالمرض.

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أشهر متحولة إلى المسيحية في إيران.. السجن والجلد لناشطة احتجت على إسقاط الطائرة الأوكرانية

24 أبريل 2020
مريم فاطمة محمدي
مريم فاطمة محمدي

أصدرت محكمة إيرانية الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ، و10 جلدات، في حق الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي، بسبب مزاعم "إخلالها بالنظام العام".

ومريم محمدي من أشهر المتحولين من الدين الإسلامي إلى المسيحية في إيران، "وهو السبب الحقيقي وراء المضايقات التي تتعرض لها"، وفق منظمات حقوقية.

وتتهم السطات الإيرانية محمدي بالإخلال بالنظام العام إثر تضامنها مع عائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن يناير الماضي، عندما كان يحاول "الثأر" للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أميركية في العراق بداية العام الجاري.

يذكر أن اسم قاسم سليماني، كان مدرجا ضمن قائمة الإرهاب الأميركية لضلوعه في جرائم عديدة داخل وخارج إيران، خصوصا في سوريا والعراق، كما يتهم بتدبير عمليات ضد الجنود الأميركيين.

لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة أميركية اتحادية مستقلة، انتقدت الأربعاء المضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في إيران، وخصت بالذكر مريم محمدي التي أصبح اسمها ماري بعدما تحولت إلى المسيحية.

وجاء في تقرير التنديد "لا ينبغي استهداف أي ناشط سلمي على أساس معتقداتهم الدينية".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المحمدي البالغة 21 عاما في 12 يناير الماضي خلال مظاهرات حاشدة نظمها إيرانيون احتجاجا على إسقاط قوات النظام للطائرة الأوكرانية، ما تسبب في مقتل 752 راكبا.

المحمدي استغربت الحكم الصادر في حقها من خلال تغريدة قالت فيها "نعاقب بسبب تعاطفنا مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، نعاقب بسبب دفاعنا عن حقوق البشر".

ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ماري اختفت مدة شهر تقريبا قبل اكتشافها في سجن قارتشاك للسيدات، وهو سجن له سمعة سيئة في طريقة معاملته للنزلاء، وقيل عنه أنه كان مسرحا لاعتداءات جنسية متكررة وأنواع أخرى من سوء المعاملة على أيدي المسؤولين.

بعدها أطلق سراحها بكفالة قدرها 30 مليون تومان (2250 دولار) واتُهمت بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في مسيرة غير قانونية".