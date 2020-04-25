عربي ودولي

الأوربيون يعدلون تقريرا عن فيروس كورونا تحت تهديدات صينية

25 أبريل 2020
بكين تعطّل صدور تقرير أوروبي يتهمها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا
بكين تعطّل صدور تقرير أوروبي يتهمها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا

أفادت وكالة رويترز بأن أربعة مصادر ومراسلات دبلوماسية قالت إن الصين سعت لمنع تقرير للاتحاد الأوروبي يقول إن بكين نشرت معلومات مغلوطة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر التقرير في نهاية الأمر وإن كان قبيل بداية نهاية الأسبوع بالتوقيت الأوروبي، مع إعادة ترتيب أو حذف بعض الانتقادات للحكومة الصينية في علامة على عملية التوازن التي تسعى بروكسل لتحقيقها مع تأثير تفشي فيروس كورونا على العلاقات الدولية.

ولم يتسن الاتصال بالبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي للتعليق، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بشكل فوري على أسئلة قالت رويترز إنها أرسلتها عبر الفاكس. 

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "لا نعلق مطلقا على محتوى أو محتوى مزعوم لاتصالات وتواصل دبلوماسي دولي مع شركائنا من دول أخرى".

وقالت أربعة مصادر دبلوماسية لرويترز إنه كان من المقرر نشر هذا التقرير مبدئيا في 21 أبريل، لكن تم تأجيله بعد إطلاع المسؤولين الصينيين على تقرير لصحيفة بوليتيكو استعرض بشكل مسبق نتائجه.

وطبقا لمراسلات دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فقد اتصل مسؤول صيني كبير بالمسؤولين الأوروبيين في بكين في نفس اليوم كي يبلغهم إنه "إذا كان التقرير كما هو موصوف، سيكون أمرا سيئا جدا بالنسبة للتعاون".

ونقلت المراسلات عن يانغ شياو غوانغ المسؤول بوزارة الخارجية الصينية قوله، إن نشر التقرير سيجعل بكين "غاضبة جدا" واتهم المسؤولين الأوروبيين بمحاولة إرضاء "أحد آخر" وهو شيء فهم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بأنه إشارة لواشنطن.

وقالت المصادر الأربعة إن التقرير أُجل نتيجة لذلك، وأظهرت مقارنة بين نسخة داخلية للتقرير قالت رويترز إنها اطلعت عليها، والنسخة النهائية التي نشرت في ساعة متأخرة من الجمعة، وجود عدة اختلافات.

وعلى سبيل المثال، في الصفحة الأولى من التقرير الداخلي الذي تقاسمته حكومات الاتحاد الأوروبي في 20 أبريل، قالت ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن "لصين تواصل شن حملة تضليل عالمية للتملص من المسؤولية عن تفشي الجائحة وتحسين صورتها الدولية. وتم انتهاج أساليب علنية وسرية".

بينما يبدو أن النسخة التي نشرت الجمعة لا تحتوي على هذه العبارة أو تم تهذيبها لتوافق موقف بيكن.

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بلومبيرغ: بومبيو يوصي باستمرار تمويل أميركا لبرامج منظمة الصحة في 7 دول

25 أبريل 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال موقع بلومبيرغ الأميركي، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أوصى بأن تستمر الولايات المتحدة في تمويل برامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة شلل الأطفال والفيروس التاجي في سبعة بلدان.

ونقل الموقع عن "شخص مطلع على المناقشات" قوله إن "مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا مجلس الأمن القومي أن منظمة الصحة العالمية هي محور العمل لمكافحة كوفيد-19 أو شلل الأطفال في سبعة دول هي أفغانستان ومصر وليبيا وباكستان والسودان وسوريا وتركيا".

ويذهب التمويل الأميركي لمكافحة شلل الأطفال وفيروس كورونا في أفغانستان وباكستان، بينما يذهب لمكافحة الفيروس وحده في الدول الخمس الأخرى.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا امتعاضه من طريقة عمل منظمة الصحة العالمية، وقال إن لها دورا "في التستر على انتشار الفيروس التاجي"، كما اتهمها بسوء الإدارة.

وتدفع الولايات المتحدة ما بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، لكن واشنطن تعتقد أن الصين، التي لا تدفع سوى ما يعادل جزءا صغير من هذا المبلغ، أصبحت مؤثرة جداً على قرارات المنظمة ومديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

والولايات المتحدة هي إحدى الجهات الرئيسية التي تساهم في برامج مكافحة شلل الأطفال في المنظمة.

وانتقد بومبيو عمل المنظمة، على الرغم من توصياته المسربة، وقال مؤخرا إن "تيدروس قد يحتاج إلى الاستقالة، وأن التمويل الأميركي قد لا يعود أبدا".

كما قال لقناة فوكس نيوز قبل أيام إن "المنظمة بحاجة إلى إصلاح هيكلي".