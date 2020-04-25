عربي ودولي

الحرس الثوري الإيراني: خططنا لمهاجمة 400 هدف أميركي

25 أبريل 2020
General Amir Ali Hajizadeh, the head of the Revolutionary Guard's aerospace division, speaks at Tehran's Islamic Revolution and…
أمير علي حاج زادة

قال قائد الذراع الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زادة، أن قواته مستعدة لمهاجمة "مئات الأهداف الأميركية" إذا تصاعد التوتر إلى صراع أوسع نطاقاً.

وقال زادة خلال لقاء صحفي عقب إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا عسكريا، إن قوات الحرس الثوري "كانت مستعدة لهجوم أوسع إذا ردت الولايات المتحدة على قصف عين الأسد".

وقال زادة "كنا مستعدين لمهاجمة 400 هدف أميركي"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الطريقة التي تخطط فيها إيران لضرب هذه الأهداف، أو أماكنها.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد غارة أميركية بطائرة بدون طيار قتل فيها الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب أمين عام الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في بداية يناير، ردا على قصف صاروخي قامت به ميليشيات مدعومة من إيران استهدف قاعدة أميركية في الأنبار.

وردت إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار بعدد من الصواريخ الباليستية، بدون أن تسقط ضحايا بين الجنود الأميركيين.

واختار البيت الأبيض عدم الرد بعد الضربات، على الرغم من أن ترامب كان قد هدد في السابق بمهاجمة 52 هدفًا إيرانيًا.

وخلال إطلاق الصواريخ، أسقط الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية خارج طهران، ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا مصرعهم.

وارتفعت التوترات بعد أن اعترضت زوارق الحرس الثوري الإيراني سفنا حربية أميركية في الخليج، ودفع الحادث ترامب إلى أن يأمر البحرية "بتدمير" أي زوارق إيرانية تضايق السفن الأميركية.

بعدها هدد قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمهاجمة أي قوات أميركية في الخليج.

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الحرس الثوري الإيراني: خططنا لمهاجمة 400 هدف أميركي

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وحدة متنقلة في دبي لإجراء فحوصات كورونا

25 أبريل 2020
تخفيف القيود في دبي بسب أزمة كورونا
تخفيف القيود في دبي بسب أزمة كورونا

أطلقت دبي وحدة متنقلّة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ستُعنى خصوصا بكبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الجمعة.

وأشارت "وام" إلى أن خدمة إسعاف دبي "قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي".

وأضافت: "تعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع، خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وقرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات إنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان الجمعة، على أن تعمل بنسبة 30 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

وسجلت الإمارات رسميا حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إصابة بالفيروس و59 وفاة.