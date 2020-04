"بيلا تشاو".. إيطاليا تحتفي بانتهاء الحكم النازي من الشرفات 

احتفلت إيطاليا، السبت، بمرور 45 عاما على انتهاء الحكم النازي في البلاد والقبض على الحاكم الفاشي بينيتو موسوليني.

وشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إحياء الاحتفالات مرتديا كمامة احتفالا بـ "يوم التحرير" وإنهاء الحكم النازي في الحرب العالمية الثانية وانتصار المقاومة الإيطالية.

Touching.



A masked Italian president Sergio Mattarella during the celebrations of April 25th in Italy, the Liberation Day of the country commemorating the end of Nazi occupation during World War II and the victory of the Resistance. #coronavirus #covid19 pic.twitter.com/s3KaLF0TeT — Antonello Guerrera (@antoguerrera) April 25, 2020

وخرج الإيطاليون إلى شرفات منازلهم لترديد كلمات أغنية "بيلا تشاو".

Liberation Day: Today is the 75th anniversary of #Italy's defeat of fascism and the German occupation, Italians are singing #BellaCiao from their balconies #25aprile



pic.twitter.com/QdAOetCd5A — nonouzi (@Gerrrty) April 25, 2020

وحظيت الأغنية مؤخرا بشهرة عالمية بعد غنائها بمسلسل "Money Heist"، لكن الأغنية تعد رمزا للثورة عبر تاريخ البلاد وبالأخص بين الطبقات الاجتماعية.

تاريخ الأغنية ودلالاتها

وتعتبر أغنية "بيلا تشاو" أو "وداعا أيتها الجميلة" من أبرز الأغاني الفلكلورية في إيطاليا، انتشرت مع العاملات الإيطاليات في حقول الأرز، حيث كانت من أهم الأناشيد خلال موسم إزالة الأعشاب الضارة، بالأخص في وادي "بو" شمالي إيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وكانت إزالة الأعشاب الضارة مهمة شاقة وطويلة، كانت تلقى على عاتق النساء في القرى الإيطالية اللواتي عرفن باسم "mondinas". ساعات العمل الطويلة والأجور البخيسة تسببت بأن يكون الفلاحون الأفقر اجتماعيا، لتتحول أغاني العاملات لرموز استخدمتها المقاومة لرفض الظلم وانعدام المساواة الاجتماعية.

وتعتبر "بيلا تشاو" إحدى هذه الأغاني، إذ نشرت فلاحات "mondinas" أناشيد أخرى للمقاومة الإيطالية، منها: "Se otto ore vi sembran poche" و"Sciur padrun da li beli braghi bianchi"

وانتشرت نسخ عدة من أغنية "بيلا تشاو" خلال السنوات، ووثقت أول نسخة مكتوبة للأغنية بالقرب من إقليم بييمونتي الإيطالي عام 1906، لكن الكاتب الأصلي لكلمات الأغنية، كما نألفها اليوم، لا تزال هويته مجهولة.

وأعادت حركة المقاومة الإيطالية إحياء هذه الأغنية بين عامي 1943 و1945 ضد الاحتلال النازي لإيطاليا ومقاومة الفاشية تحت ظل موسوليني.