"تبخر كل شيء".. الخاسر "الأكبر" في أزمة النفط

قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وقالت المنظمة "إن بعض الحكومات اقترحت أن يكون اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد أساسا لـ " جواز حصانة" أو " شهادة خالية من المخاطر " تمكن الأفراد من السفر أو العودة إلى العمل على افتراض أنهم محميون من إعادة العدوى".

There is currently no evidence that people who have recovered from #COVID19 and have antibodies are protected from a second infection.https://t.co/8mWyjBILIS#coronavirus pic.twitter.com/aoWfTKBReJ