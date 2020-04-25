عربي ودولي

"تبخر كل شيء".. الخاسر "الأكبر" في أزمة النفط

25 أبريل 2020
مبيعات الطاقة كانت ورقة مهمة في يد الروس
مبيعات الطاقة كانت ورقة مهمة في يد الروس

مرّ وقت كان بوسع روسيا أن تستخدم فيه مبيعات الطاقة أو حظرها لجعل أوروبا ترتجف من البرد، ولكن العالم غارق اليوم في موارد الطاقة، وبانهيار أسعارها تجد روسيا صعوبة في الصمود، وفق مقال تحليلي على موقع"ماركت ووتش".

ويقول كاتب المقال جوروج فريدمان، المتنبئ الجيوسياسي، إن  أسعار النفط كانت في انخفاض بالفعل، ولكنها الآن انهارت بسبب وباء فيروس كورونا، وقلل انكماش الاقتصاد العالمي من الحاجة إلى الطاقة.

ويشير الكاتب إلى أنه في الثمانينات، ارتفعت ميزانية الدفاع الروسية مع محاولة موسكو مواكبة التطور العسكري الأميركي، لا سيما مشروع حرب النجوم الأسطوري، ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الطاقة، وكان الروس يعتمدون بشكل كبير على مبيعات الطاقة.

وأضاف كانت روسيا واقعة في حالة من الوهم بين الإنفاق الدفاعي وانخفاض أسعار الطاقة، وهذا في نهاية المطاف قوض أساس الاتحاد السوفييتي.

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من الصعب أن يصمد الروس في هذا الشتاء من المرض والفقر
من الصعب أن يصمد الروس في هذا الشتاء من المرض والفقر

ويضيف الكاتب أن روسيا تواجه اليوم التحدي القديم المتمثل في بناء الاقتصاد، وكان من الممكن أن يؤدي ظهور فلاديمير بوتن، العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي)، إلى موجة من التحديث. لكن ذلك لم يحدث.

وبدلاً من ذلك، تم تحويل رأس المال الاستثماري من أجل الربح خارج روسيا، ولم يتمكن بوتن، الذي كان يعتمد على القلة الحاكمة في سلطته، من القيام بما كان يعرف أنه يجب القيام به.

ومع مرور الوقت، ارتفعت قوته وكان الاستثمار ممكناً، ولكن مع بدء العملية في التسارع، انخفض سعر الطاقة ومعه أساس الاستثمار. وفي الأيام القليلة الماضية "تبخر كل شيء" حسب الكاتب.

ويشير الكاتب إلى أن الروس يقولون إنهم يعرفون كيف يبقون على قيد الحياة شتاء ً شاقاً طويلاً ولكن في مرحلة معينة من الوقت، ومع أن قيمة النفط  تغطي جزءا صغيرا فقط مما تحتاج روسيا القيام به،من الصعب أن يصمد الروس في هذا الشتاء من المرض والفقر جراء انهيار أسعار النفط.

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بيان تحذيري من منظمة الصحة العالمية للمتعافين من كورونا

25 أبريل 2020
تأمل منظمة الصحة العالمية بتوحيد الجهود الدولية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.
تأمل منظمة الصحة العالمية بتوحيد الجهود الدولية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار "جوازات حصانة" أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وقالت المنظمة "إن بعض الحكومات اقترحت أن يكون اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد أساسا لـ " جواز حصانة" أو " شهادة خالية من المخاطر " تمكن الأفراد من السفر أو العودة إلى العمل على افتراض أنهم محميون من إعادة العدوى".

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن الأجسام المضادة حتى لو كانت فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى "بمناعة القطيع" للسكان.

وأضاف "توقع أن الأغلبية في المجتمع ربما تكون قد طورت أجساما مضادة، فيما يشير الدليل العام إلى عكس ذلك قد لا يحل مشكلة الحكومات".