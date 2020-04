"تعبيرا عن الصداقة والدعم".. فيديو صيني يثير غضب الفلبين

أدى فيديو موسيقي مولته بكين لتعزيز "النوايا الحسنة" والتعبير عن دعم الصين لحرب الفلبين ضد فيروس كوفيد- 19، إلى نتائج عكسية، لأهدافه.

الفيديو الذي شاركت في إنتاجه السفارة الصينية في الفلبين للتعبير عن "الصداقة"، أغضب الفلبينيين فور تحميله الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبب الرئيس لانزعاج الفلبينيين، على ما يبدو، هو أن تصوير عنوان الأغنية للبحر كجسم واحد من الماء تشترك فيه الصين والفلبين، يتناقض مع ما يحدث في بحر غرب الفلبين الذي تعتبره الصين منطقة تابعة لها حصريا.

This original music video Iisang Dagat is dedicated to those who contributed to our fight against the epidemic from both countries, especially the China Medical Expert Team to the Philippines. The lyrics are written by Chinese Ambassador H.E. Huang Xilianhttps://t.co/E720ijYWFt