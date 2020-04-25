"تعبيرا عن الصداقة والدعم".. فيديو صيني يثير غضب الفلبين

أدى فيديو موسيقي مولته بكين لتعزيز "النوايا الحسنة" والتعبير عن دعم الصين لحرب الفلبين ضد فيروس كوفيد- 19، إلى نتائج عكسية، لأهدافه.

الفيديو الذي شاركت في إنتاجه السفارة الصينية في الفلبين للتعبير عن "الصداقة"، أغضب الفلبينيين فور تحميله الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبب الرئيس لانزعاج الفلبينيين، على ما يبدو، هو أن تصوير عنوان الأغنية للبحر كجسم واحد من الماء تشترك فيه الصين والفلبين، يتناقض مع ما يحدث في بحر غرب الفلبين الذي تعتبره الصين منطقة تابعة لها حصريا.

This original music video Iisang Dagat is dedicated to those who contributed to our fight against the epidemic from both countries, especially the China Medical Expert Team to the Philippines. The lyrics are written by Chinese Ambassador H.E. Huang Xilianhttps://t.co/E720ijYWFt — ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) April 24, 2020

وحتى كتابة هذه السطور، حظي الفيديو بـ نحو 19 ألف عدم إعجاب و213 إعجاب فقط.

وعلق أحدهم على الفيديو في تغريدة قال فيها "هذه دعاية مخزية".

وقال آخر ""لقد ضللت الصين العالم بخصوص كوفيد- 19، والآن تحاول إظهار نفسها كصديق من خلال تقديم "التبرعات"، وذلك أثناء القيام بحركات نشطة لأخذ بحرنا الغربي الفلبيني".

وبكين عولت كثيرا على هذا الفيديو الترويجي الذي أنتجته شبكة تلفزيون "تشايناتاون"، إذ أشركت فيه عديدا من الفنانين الصينيين الكبار مثل "إيميلدا بابان" و "جونفيد بانغايان، بالإضافة إلى الممثل المعروف "يوبين".

يذكر أن كلمات الأغنية رددت باللغتين الصينية والفلبينية، لضمان أكبر استقطاب لها، لكن الواقع أثمر غير ذلك.

وتتنازع الفلبين والصين على وجه التحديد على ما يعرف بـ"بحر الصين الجنوبي" بينما تطالب كل من فيتنام وتايوان وماليزيا بسيادتها كذلك عليه، إلا أن بكين استولت عليه وأعلنت سيادتها رغم معارضة جيرانها وشعوبهم.

وفي السادس أبريل الجاري، حذّرت الولايات المتحدة الصين من استغلال وباء كوفيد-19 لتعزيز نفوذها في بحر الصين الجنوبي بعدما أعلنت فيتنام أن بكين أغرقت سفينة صيد.

وفي ظل تركيز العالم على مكافحة كوفيد-19، كثّفت الصين إقامة ما وصفتها بمحطات أبحاث ونشرت طائرات عسكرية خاصة في البحر المتنازع عليه، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس وقتها "نحضّ جمهورية الصين الشعبية على التركيز على دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء العالمي والتوقف عن استغلال انشغال الدول الأخرى أو ضعفها لتوسيع نطاق مطالباتها في بحر الصين الجنوبي".

وأعلنت فيتنام الأسبوع الماضي أنها قدمت مذكرة احتجاج بحق بكين بعدما "عرقلت وصدمت وأغرقت" سفينة فيتنامية على متنها ثمانية صيادين قرب جزر باراسيل.

ودعت فيتنام، التي تطالب على غرار الصين وتايوان بالسيادة على جزر باراسيل، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها بكين إلى تعويض الصيادين واتّخاذ إجراءات "تأديبية صارمة" بحق عناصرها المسؤولين عن الحادثة ومنع تكرارها مستقبلا.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال الحادثة.

وأفادت أورتاغوس أن "هذه الحادثة هي الأخيرة ضمن سلسلة أعمال قامت بها جمهورية الصين الشعبية للتأكيد على مطالبات بحرية غير مشروعة والإضرار بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي".

وشككت الولايات المتحدة، في حقوق بكين في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بين الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم ويضم موارد طاقة كبيرة.