عربي ودولي

عملية تهريب "شيطانية" للكوكايين باستغلال أزمة كورونا

25 أبريل 2020
قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه استرليني
قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه استرليني

قالت وزيرة الداخلية البريطانية السبت إن أمن الحدود عثر الأسبوع الماضي على كوكايين مخبأ في كمامات الوقاية من فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" المحلية.

وكشفت بريتي باتيل في مؤتمر صحفي أن قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه إسترليني، ما يعادل مليون و 237 ألف دولار أميركي.

وكان من المنتظر أن يهرّب الكوكايين، في هذه الخطة التي وصفت بالشيطانية،  إلى داخل البلاد عبر نفق المانش مخبأة في صنادق الكمامات.

وقالت باتيل إن الجريمة الإجمالية قد انخفضت خلال فترة الإغلاق ولكنها حذرت المجرمين من أن قوات إنفاذ القانون "لهم بالمرصاد".

وكشفت عن انخفاض في إجمالي الجريمة خلال تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت جرائم السيارات والسطو وسرقة المتاجر عن نفس الفترة من العام الماضي.

 وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية السبت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصا في 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.

اقرأ أيضا

كل ما يجب معرفته عن أزمة هواوي
إيران

"تعدوا خطا أحمر".. الصين تعتقل موظفين سابقين في هواوي تحدثوا عن إيران

خرج الإيطاليون إلى شرفات منازلهم لترديد كلمات الأغنية
عربي ودولي

"بيلا تشاو".. إيطاليا تحتفي بانتهاء الحكم النازي من الشرفات 

بموجب قيود العزل العام لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة
منوعات

بالتشاور مع الجيران.. سينما في باريس تتحايل على قيود كورونا

الناقلات ليس لديها مكان لتفريغ حمولتها، بعد تراجع الطلب على النفط العالمي
اقتصاد

فيديو .. أسطول من ناقلات النفط العملاقة "لا تجد مكانا لتفريغ حمولتها" بسبب كورونا

قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه استرليني
عربي ودولي

عملية تهريب "شيطانية" للكوكايين باستغلال أزمة كورونا

وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499
رياضة

بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء
الأردن

الأردن يوصي المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

إيران

"تعدوا خطا أحمر".. الصين تعتقل موظفين سابقين في هواوي تحدثوا عن إيران

25 أبريل 2020
كل ما يجب معرفته عن أزمة هواوي
كل ما يجب معرفته عن أزمة هواوي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الصينية اعتقلت العام الماضي خمسة موظفين سابقين لدى شركة الاتصالات الصينية هواوي لأنهم تحدثوا على موقع للتواصل الاجتماعي عن مبيعات الشركة لإيران.

وقالت الصحيفة إن أحد الموظفين المعتقلين ذكر في محادثة على موقع WeChat أن لديه دليلا على قيام الشركة ببيع منتجات لإيران بشكل مخالف للقانون.

وكان ذلك في سياق حديث مجموعة من الموظفين عن خلافات مالية بينهم والشركة في مجموعة للدردشة على هذا الموقع.

وكتب شخص في إشارة إلى شركة اتصالات إيرانية عمل معها: "عملت في مشروع إيران من 2012 إلى 2014..لقد ذهبت في رحلات عمل". 

وتنفي هواوي قيامها بالتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والقيام ببيع منتجات تندرج تحت طائلة العقوبات.

وأبلغ موظفان من بين المعتقلين الخمسة الصحيفة أن الشرطة في مدينة شنتشن اعتقلتهم في غضون أسابيع من المحادثة.

وقال الموظفان السابقان، لي هونغ يوان (42 عاما) الذي سجن ثمانية أشهر وتسنغ مينغ (39 عاما) وقد سجن لمدة ثلاثة أشهر، إن الضباط استجوبوهما بشأن إيران وسألوهما عن سبب تواصلهما مع وسائل إعلام أجنبية، وقد دار الحديث بينهما بالفعل عن ذلك الموضوعين في دردشتهما.

وكانا وآخرون يريدون التواصل مع وسائل إعلام أجنبية للحديث عن سياسات الشركة المتعلقة بالعمل.

وقالت الصحيفة إن عمليات الاعتقال بدأت في ديسمبر 2018 بعيد اتهامات أميركية للشركة بالقيام بأنشطة غير قانونية في إيران، لكن لم يعرف حينها أن توقيف الموظفين كان مرتبطا بمحادثة تتعلق بإيران.

وتزامن اعتقالهم مع قضية اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو، وبحسب لي ربما كان الصينيون يخشون من أن يتسبب حديثهم عن إيران بمشاكل لها.

وقال لي إنه احتل موقعا وظيفيا بالشركة أتاح له التواصل مع زملائه في إيران، لكنه لم يذهب إلى هناك بنفسه. وقال: "لقد عرفت الكثير عن إيران وأبلغت الشرطة بكل ما أعرفه".

أما زينغ فقال إن الشرطة أبلغته أنه "تعدى خطا أحمر" عندما ناقش أنشطة الشركة في إيران وتحدث مع وسائل إعلام أجنبية.