عملية تهريب "شيطانية" للكوكايين باستغلال أزمة كورونا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية السبت إن أمن الحدود عثر الأسبوع الماضي على كوكايين مخبأ في كمامات الوقاية من فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" المحلية.

وكشفت بريتي باتيل في مؤتمر صحفي أن قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه إسترليني، ما يعادل مليون و 237 ألف دولار أميركي.

وكان من المنتظر أن يهرّب الكوكايين، في هذه الخطة التي وصفت بالشيطانية، إلى داخل البلاد عبر نفق المانش مخبأة في صنادق الكمامات.

وقالت باتيل إن الجريمة الإجمالية قد انخفضت خلال فترة الإغلاق ولكنها حذرت المجرمين من أن قوات إنفاذ القانون "لهم بالمرصاد".

وكشفت عن انخفاض في إجمالي الجريمة خلال تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت جرائم السيارات والسطو وسرقة المتاجر عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية السبت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصا في 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.