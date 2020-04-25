عربي ودولي

مناورات وطائرات هجومية في الخليج.. البحرية الأميركية "جاهزة" بعد تعليمات ترامب

25 أبريل 2020
التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال اجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية
التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال اجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية

كشف موقع بلومبرغ السبت أن البحرية الأميركية كانت تعمل على تعزيز قدرتها في منطقة الخليج، قبل التوتر الأخير الذي حصل بعد اقتراب زوارق سريعة إيرانية من سفن حربية أميركية.

وتتمثل التحركات الأميركية الرامية للدفاع عن جودها في الخليج، وفقا للموقع، باستدعاء طائرات حربية من طراز "AC-130" وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

ويضيف أن هذه الخطوة حصلت قبل وقت ليس بالقليل من توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "تدمير" الزوارق الإيرانية السريعة في حال تحرشت بالسفن الأميركية في المياه الدولية.

ويشير الموقع إلى أن التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال إجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية كخطوة تحصل لأول مرة بالتنسيق بين سفن تابعة للبحرية وطائرة استطلاع وطائرات حربية خاصة من طراز "AC-130" مزودة بمدافع ثقيلة وقادرة على شن هجمات ليلية. 

ويتابع بلومبرغ أنه في 15 أبريل، حيث حصل التحرش الإيراني، كانت السفن البحرية الأميركية تقوم بعمليات منسقة مع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي تتخذ من حاملة الطائرة "يو إس إس بولر" قاعدة لها، حيث استمرت التدريبات حتى 19 أبريل.

ويشير الموقع إلى أن "بولر" هي أول قاعدة بحرية عائمة مصممة خصيصا للبحرية، تساهم في تحديد أهداف طائرات الأباتشي ونقل المعلومات.  

وينقل الموقع عن المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية ريبيكا ريباريتش قولها إن "تدريبات الأباتشي تُظهر كيف يمكن للجيش الأميركي استخدام منصات بحرية كمنطلق لتوسيع نطاق عملياتها إلى جانب توفير الأمن في المنطقة وردع أي تهديدات ضد القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها".

وقال بريان كلارك المساعد الخاص السابق لرئيس العمليات البحرية ويعمل حاليا محللا بحريا في معهد هدسون إن "هذه التدريبات تظهر أن القوات الأميركية يمكنها شن هجوم على الزوارق الإيرانية الصغيرة، بدلا من انتهاج سياسة دفاعية".

اقرأ أيضا

Municipal workers dressed in protective gear rest while on duty disinfecting a street during the COVID-19 coronavirus pandemic…
من زاوية أخرى

كورونا في القصبة: تأثير الوباء المزعزع للاستقرار على الجزائر

توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي
اقتصاد

روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل أخرى لتغطية العجز

التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال اجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية
عربي ودولي

مناورات وطائرات هجومية في الخليج.. البحرية الأميركية "جاهزة" بعد تعليمات ترامب

الأدلة المستقاة من أشكال أخرى من الفيروسات التاجية تظهر أن المناعة ضدها تتضاءل بسرعة نسبية
أزمة كورونا

أدلة علمية "مثيرة للقلق".. تطوير لقاح كورونا "قد يكون مستحيلا"

Elizabeth (Libby) Cline Birmingham, who teaches science in Stanton Elementary School in Glendora, California, conducts an…
من زاوية أخرى

التعليم في العالم الافتراضي
فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم
تكنولوجيا

وداعا "زوم".. كيف تنشئ "غرفة فيديو" عبر خاصية فيسبوك الجديدة؟

يقدّر بعض المراقبين، داخل البلاد وخارجها، أن عدد الضحايا أكثر ارتفاعا مما أعلنت السلطات
إيران

اعتراف إيراني.. "طفرة كورونا" تهدد البلاد بعد "قرارات متسرعة"

اقتصاد

روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل أخرى لتغطية العجز

25 أبريل 2020
توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي
توقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله السبت إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.

وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

وتوقع البنك المركزي الروسي الجمعة تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 بالمئة هذا العام، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وتوقف النشاط الاقتصادي الروسي وتدهور الطلب نتيجة اجراءات الحجر التي اتخذت في البلاد منذ 28 مارس. وتضررت روسيا بشكل خاص من الأزمة غير المسبوقة في أسواق النفط نتيجة اعتمادها الكبير على صادراتها النفطيّة. 

كما توقع البنك المركزي الروسي انهيار صادرات البلاد عام 2020، لتبلغ 250 مليار دولار بعدما كانت قيمتها 419 مليار العام الماضي، ما سيؤدي إلى عجز تجاري، ويتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 207 مليارات.


 