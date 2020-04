نيويورك بوست: إعلامية صينية تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، السبت، إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد "مات"، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بالقوية إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي في منشور حق تفاعلا واسعا حسب موقع "إنترناشيونال بزنس تايم".

وتداول مغردون على تويتر منشور المديرة الصينية على موقع ويبو.

#BREAKING: Beijing-backed satellite TV channel’s vice director, also a niece of a chinese foreign minister, has claimed that Kim Jong Un is dead. She says that she got told this from a «very solid source». She also has over 15 million followers on Weibo pic.twitter.com/v8HnTYZw4c