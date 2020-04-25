وسائل إعلام يابانية تكشف تفاصيل عن حالة زعيم كوريا الشمالية وحادثة الانهيار

كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وسبب المشاكل الصحية التي تعرض لها.

وقالت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وقالت المجلة إن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في "حالة إنباتية".

تتم الإشارة إلى "الحالة الإنباتية" على أنها حالة من اللاوعي أثناء اليقظة.

وقالت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن كيم كان مريضا ً بشكل خطير بعد جراحة في القلب.

و أرسلت الصين فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن كيم حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز.

وقال مسؤول على اطلاع على معلومات المخابرات الأميركية إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا في نهاية الأمر.