عربي ودولي

وسائل إعلام يابانية تكشف تفاصيل عن حالة زعيم كوريا الشمالية وحادثة الانهيار

25 أبريل 2020
كيم انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل
كيم انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل

كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وسبب المشاكل الصحية التي تعرض لها.

وقالت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وقالت المجلة إن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في "حالة إنباتية".

تتم الإشارة إلى "الحالة الإنباتية" على أنها حالة من اللاوعي أثناء اليقظة.

وقالت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن كيم كان مريضا ً بشكل خطير بعد جراحة في القلب.

و أرسلت الصين فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن كيم حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز.

وقال مسؤول على اطلاع على معلومات المخابرات الأميركية إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا في نهاية الأمر.

اقرأ أيضا

وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499
رياضة

بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء
الأردن

الأردن يوصي المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

Elizabeth (Libby) Cline Birmingham, who teaches science in Stanton Elementary School in Glendora, California, conducts an…
من زاوية أخرى

التعليم في العالم الافتراضي
وسط الترويج المستمر لكلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا
أزمة كورونا

أعراض "خطيرة".. وكالة الأدوية الفرنسية تحذر من "هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج كورونا

أياد الغريب يجلس داخل قاعة المحكمة بعد أن غطى وجهه بقناع
سوريا

"طريق العدالة" من ألمانيا إلى سوريا.. الجلاد والضحية في محاكمة "تاريخية"

الدكتور منصور خالد
السودان

"منصور خالد.. "كما تحدثتُ إليه  

كيم انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل
عربي ودولي

وسائل إعلام يابانية تكشف تفاصيل عن حالة زعيم كوريا الشمالية وحادثة الانهيار

الأردن

الأردن يوصي المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

25 أبريل 2020
مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء
مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء

أوصى وزير الصحة الأردني سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن "هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح" وعن طريق "الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب". وأضاف "ننصح الجميع بلبس كمامة خاصة".

وأضاف "إذا تكلمت مع أحد (المواطنين، فاحرص على) أن تكون (هناك) مسافة متر (واحد) على الأقل لكي لا ينتقل الرذاذ خلال الكلام إلى وجهك أو الأسطح القريبة".

ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

 وعادة، لا يرتدي جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق خلال الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال الكمامات.

ومازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء مع تسجيله 444 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، وسُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.