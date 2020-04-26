عربي ودولي

إسبانيا ستسمح بالتنزه قريبا

26 أبريل 2020
ذكرت الحكومة نيتها كشف خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق
ذكرت الحكومة نيتها كشف خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيُسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد والتي تُعتبر من بين الأقسى عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال سانشيز إنّ الحكومة ستكشف، الثلاثاء، خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق، يُرجّح تنفيذها في النصف الثاني من مايو.

وأشار إلى أنّه إذا واصل منحنى "الوباء التطوّر إيجابيًا كما حدث حتّى الآن، فسيُسمح اعتبارًا من 2 مايو بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه مع الأشخاص الذين تعيشون معهم".

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا منذ فرض الإغلاق في 14 مارس لمواطنيها بالخروج للتنزّه أو ممارسة الجري أو ركوب الدرّاجات، بل فقط لشراء المواد الغذائيّة والدواء إضافة إلى حالات الطوارئ الطبّية.

ولم يُسمح أيضًا للأطفال بالخروج في أيّ ظرف. لكن بحلول الأحد، ستتغيّر كلّ هذه القواعد، إذ سيُسمح لهم بالخروج ساعة يوميًا رفقة أحد الوالدين للمشي أو اللعب في منطقة لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل.

ومدّدت حال الطوارئ في إسبانيا هذا الأسبوع حتّى منتصف ليل 9 مايو، وأشار سانشيز إلى أنّ الانتقال إلى الحياة الطبيعية سيحدث تدريجًا.

وقال "علينا التصرّف بأقصى قدر من الحيطة. بذلنا تضحيات كثيرة (...) ولن نخاطر بكلّ ذلك".

وتابع"ليس لدينا كتيب إرشادي مضمون، ولا خريطة طريق محدّدة. لن نستأنف فجأةً كلّ الأنشطة (الاقتصادية والاجتماعية). سنفعل ذلك على مراحل".

اقرأ أيضا

Medical staff members of the Saint George Hospital University Medical Centre, in charge of COVID-19 coronavirus patients, are…
من زاوية أخرى

تفاؤل أم تشاؤل
كان السكان يضعون المال في حفر الصخرة مقابل الحصول على الطعام والدواء
منوعات

الحكاية تتكرر بعد ثلاثة قرون.. كيف تواجه "قرية الطاعون" أزمة كورونا؟

ذكرت الحكومة نيتها كشف خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق
عربي ودولي

إسبانيا ستسمح بالتنزه قريبا

Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Morocco - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 20, 2018 Morocco coach…
السعودية

مدرب المنتخب السعودي يتخذ قرارا بشأن راتبه

شارك نحو ألف شخص في التظاهرة
عربي ودولي

مظاهرات ضد "حظر الحياة" في ألمانيا.. واعتقال العشرات

يتألف التنظيم من 500 مقاتل ينتمون إلى "كتائب حزب الله"
العراق

مصادر تكشف تفاصيل كيان عراقي مرتبط مباشرة بإيران

بعد تعافيه من أعراض كوفيد-19 جونسون يعود للعمل
عربي ودولي

بريطانيا تعلن موعد عودة بوريس جونسون لمزاولة أعماله 

عربي ودولي

مظاهرات ضد "حظر الحياة" في ألمانيا.. واعتقال العشرات

26 أبريل 2020
شارك نحو ألف شخص في التظاهرة
شارك نحو ألف شخص في التظاهرة

اعتقلت الشرطة الألمانيّة، السبت، في برلين عشرات المتظاهرين بتُهمة انتهاك إجراءات الإغلاق المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك نحو ألف شخص في التظاهرة التي تحوّلت حدثًا أسبوعيًّا في العاصمة الألمانيّة للتظاهر ضدّ إجراءات الإغلاق.  

واجتذبت تظاهرة السبت ناشطي اليسار المتطرّف خصوصًا، لكنّ أنصارًا لليمين وأعضاء في جماعات أخرى شاركوا فيها أيضًا.

ووضعت الشرطة حواجز حول ساحة روزا لوكسمبورغ حيث كان المتظاهرون يتّجهون، وسمحت لهم بالتجمّع في طرق محيطة.

وقالت الشرطة على تويتر لاحقًا إنّ التظاهرة "لا تتماشى مع القواعد" المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، طالبةً من المشاركين التفرّق.

وارتدى بعض المتظاهرين قمصانًا عليها عبارات تتّهم المستشارة أنغيلا ميركل بـ"حظر الحياة"، بينما طالب آخرون بـ"الحرّية".

ورفع البعض لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا لوبي الأدوية".

ولم تمنح السلطات ترخيصًا للتظاهرة، بسبب قواعد الطوارئ في برلين التي تحظّر تجمّع أكثر من 20 شخصًا.
 
ودعا الموقع الإلكتروني لمنظّمي الاحتجاج إلى "إنهاء حال الطوارئ"، مقلّلًا من شأن التهديد الذي يُشكّله الفيروس.

وعلى غرار ما يحصل في بلدان أخرى، بدأ الاستياء العام من إجراءات العزل يتزايد في ألمانيا تدريجًا، رغم أنّ شعبيّة ميركل لا تزال مرتفعة.

ولاقت إدارة ميركل لأزمة الفيروس استحسانًا، خصوصًا أنّ عدد الوفيّات الذي بلغ خمسة آلاف في ألمانيا وفق تعداد وكالة فرانس برس، ظلّ أقلّ بكثير من أعداد الوفيات المسجّلة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويقود اليمين المتطرّف، وهو قوّة المعارضة الرئيسيّة في البرلمان الألماني، حركة الاعتراض على إجراءات الإغلاق.

ويتّهم حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني المتطرّف الحكومة بالمبالغة في الخطر الذي يُشكّله الفيروس، مطالبًا بإعادة فتح فوريّة للشركات كافّة.