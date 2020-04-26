عربي ودولي

بالأقمار الصناعية.. مركز أبحاث أميركي يكشف موقع قطار زعيم كوريا الشمالية 

26 أبريل 2020
إحدى الصور الملتقطة في 21 أبريل تظهر قطار كيم جونغ أون
إحدى الصور الملتقطة في 21 أبريل تظهر قطار كيم جونغ أون

 نشر مركز "38 نورث" المتخصص بمراقبة كوريا الشمالية، ومقره واشنطن، عددا من صور الأقمار الصناعية أظهرت ما وصف بمحطة قطار تابعة لكيم جونغ أون. 

وكشفت الصور مجمعا سكنيا تابعا لزعيم كوريا الشمالية في مدينة ونسان التقطت بتاريخ 21 أبريل الجاري، وسط غموض يلف مصير كيم وتزامنا مع تقارير صينية نقلتها صحيفة "نيويورك بوست"حول وفاته. 

الصور أظهرت مقرا للزعيم الكوري الشمالي في بلدة سياحية

وقال مركز "نورث 38" الذي يقدم تقارير عن كوريا الشمالية إن القطار،  الذي يرجح أنه لكيم، رصد في مقر له ببلدة سياحية تسمى وسان يومي 21 و23 أبريل الماضيين.

ورغم ذلك، قال التقرير إن " وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى وضعه الصحي، ولكنه يعزز قيمة التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

وزادت التكهنات في الفترة الماضية حول صحة زعيم كوريا الشمالية بسبب غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل.

وتداولت تقارير أنباء عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية السبت إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"القوية" إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي. 

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اجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة كوفيد-19

يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة كوفيد-19 بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي.

واجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة كوفيد-19، في جلسة عبر الفيديو عُقدت في التاسع من أبريل بمبادرة من ألمانيا وإستونيا.

ويدعو مشروع القرار الحالي الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى "تعزيز التنسيق بين الدول كافّة" و"وقف الأعمال العدائيّة" وإلى هدنة "إنسانيّة" في البلدان التي تشهد نزاعات.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمّرة للفيروس.

ومن المرجّح أن يخضع النصّ المشترك لتعديلات عدّة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يُحسم حتى الآن.