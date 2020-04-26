بالأقمار الصناعية.. مركز أبحاث أميركي يكشف موقع قطار زعيم كوريا الشمالية 

نشر مركز "38 نورث" المتخصص بمراقبة كوريا الشمالية، ومقره واشنطن، عددا من صور الأقمار الصناعية أظهرت ما وصف بمحطة قطار تابعة لكيم جونغ أون.

وكشفت الصور مجمعا سكنيا تابعا لزعيم كوريا الشمالية في مدينة ونسان التقطت بتاريخ 21 أبريل الجاري، وسط غموض يلف مصير كيم وتزامنا مع تقارير صينية نقلتها صحيفة "نيويورك بوست"حول وفاته.

Image الصور أظهرت مقرا للزعيم الكوري الشمالي في بلدة سياحية

وقال مركز "نورث 38" الذي يقدم تقارير عن كوريا الشمالية إن القطار، الذي يرجح أنه لكيم، رصد في مقر له ببلدة سياحية تسمى وسان يومي 21 و23 أبريل الماضيين.

ورغم ذلك، قال التقرير إن " وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى وضعه الصحي، ولكنه يعزز قيمة التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

وزادت التكهنات في الفترة الماضية حول صحة زعيم كوريا الشمالية بسبب غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل.

وتداولت تقارير أنباء عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية السبت إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"القوية" إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي.