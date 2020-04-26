عربي ودولي

بريطانيا تعلن موعد عودة بوريس جونسون لمزاولة أعماله 

26 أبريل 2020
بعد تعافيه من أعراض كوفيد-19 جونسون يعود للعمل
بعد تعافيه من أعراض كوفيد-19 جونسون يعود للعمل

 أعلنت الحكومة البريطانية عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمزاولة مهامه الاثنين، وفقا لمتحدثة باسم مكتبه في داونينغ ستريت، السبت. 

وكان جونسون يتعافى من آثار إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في منزله بالريف البريطاني، بعد قضائه ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مطلع شهر أبريل. 

وبعد خروجه من المستشفى ظهر جونسون في تسجيل مصور نشر على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي إن الجهود التي يبذلها الملايين من الناس في بريطانيا تتطلب من الجميع البقاء من المنزل، وأن التغلب في المواجهة مع فيروس كورونا المستجد لن تكون إلا بذلك.

وقدم جونسون الشكر لجميع سكان البلاد على التضحيات المقدمة أكانت بالالتزام بالبقاء في المنازل أو الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي والتي تعني أنهم ملتزمين بحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وفيما بدأت بعض الدول تخفف اجراءات العزل، لا تزال حصيلة الوفيات تشير الى وضع صحي كارثي في بريطانيا التي تأخرت في فرض إجراءات العزل تجاوزت الحصيلة السبت عشرين ألف وفاة في المستشفيات. وهذا الرقم لا يشمل دور رعاية المسنين حيث يقول ممثلون لهذا القطاع إنه من المحتمل أن آلافا توفوا، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

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مظاهرات ضد "حظر الحياة" في ألمانيا.. واعتقال العشرات

26 أبريل 2020
شارك نحو ألف شخص في التظاهرة
شارك نحو ألف شخص في التظاهرة

اعتقلت الشرطة الألمانيّة، السبت، في برلين عشرات المتظاهرين بتُهمة انتهاك إجراءات الإغلاق المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك نحو ألف شخص في التظاهرة التي تحوّلت حدثًا أسبوعيًّا في العاصمة الألمانيّة للتظاهر ضدّ إجراءات الإغلاق.  

واجتذبت تظاهرة السبت ناشطي اليسار المتطرّف خصوصًا، لكنّ أنصارًا لليمين وأعضاء في جماعات أخرى شاركوا فيها أيضًا.

ووضعت الشرطة حواجز حول ساحة روزا لوكسمبورغ حيث كان المتظاهرون يتّجهون، وسمحت لهم بالتجمّع في طرق محيطة.

وقالت الشرطة على تويتر لاحقًا إنّ التظاهرة "لا تتماشى مع القواعد" المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، طالبةً من المشاركين التفرّق.

وارتدى بعض المتظاهرين قمصانًا عليها عبارات تتّهم المستشارة أنغيلا ميركل بـ"حظر الحياة"، بينما طالب آخرون بـ"الحرّية".

ورفع البعض لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا لوبي الأدوية".

ولم تمنح السلطات ترخيصًا للتظاهرة، بسبب قواعد الطوارئ في برلين التي تحظّر تجمّع أكثر من 20 شخصًا.
 
ودعا الموقع الإلكتروني لمنظّمي الاحتجاج إلى "إنهاء حال الطوارئ"، مقلّلًا من شأن التهديد الذي يُشكّله الفيروس.

وعلى غرار ما يحصل في بلدان أخرى، بدأ الاستياء العام من إجراءات العزل يتزايد في ألمانيا تدريجًا، رغم أنّ شعبيّة ميركل لا تزال مرتفعة.

ولاقت إدارة ميركل لأزمة الفيروس استحسانًا، خصوصًا أنّ عدد الوفيّات الذي بلغ خمسة آلاف في ألمانيا وفق تعداد وكالة فرانس برس، ظلّ أقلّ بكثير من أعداد الوفيات المسجّلة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويقود اليمين المتطرّف، وهو قوّة المعارضة الرئيسيّة في البرلمان الألماني، حركة الاعتراض على إجراءات الإغلاق.

ويتّهم حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني المتطرّف الحكومة بالمبالغة في الخطر الذي يُشكّله الفيروس، مطالبًا بإعادة فتح فوريّة للشركات كافّة.