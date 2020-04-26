بريطانيا تعلن موعد عودة بوريس جونسون لمزاولة أعماله 

أعلنت الحكومة البريطانية عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمزاولة مهامه الاثنين، وفقا لمتحدثة باسم مكتبه في داونينغ ستريت، السبت.

وكان جونسون يتعافى من آثار إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في منزله بالريف البريطاني، بعد قضائه ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مطلع شهر أبريل.

وبعد خروجه من المستشفى ظهر جونسون في تسجيل مصور نشر على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي إن الجهود التي يبذلها الملايين من الناس في بريطانيا تتطلب من الجميع البقاء من المنزل، وأن التغلب في المواجهة مع فيروس كورونا المستجد لن تكون إلا بذلك.

وقدم جونسون الشكر لجميع سكان البلاد على التضحيات المقدمة أكانت بالالتزام بالبقاء في المنازل أو الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي والتي تعني أنهم ملتزمين بحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وفيما بدأت بعض الدول تخفف اجراءات العزل، لا تزال حصيلة الوفيات تشير الى وضع صحي كارثي في بريطانيا التي تأخرت في فرض إجراءات العزل تجاوزت الحصيلة السبت عشرين ألف وفاة في المستشفيات. وهذا الرقم لا يشمل دور رعاية المسنين حيث يقول ممثلون لهذا القطاع إنه من المحتمل أن آلافا توفوا، وفقا لما ذكرته فرانس برس.