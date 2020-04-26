بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى داوننغ ستريت

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء.

وأكد المصدر المذكور "أن رئيس الوزراء عاد إلى داونينغ ستريت"، على أن يعاود ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

وأحجمت متحدثة باسم داوننج ستريت عن التعليق على مكان وجود جونسون.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه، إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل رئيس الوزراء البريطاني خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدثا هاتفيا.

وأضاف ترامب للصحفيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.