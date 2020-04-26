عربي ودولي

بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى داوننغ ستريت

26 أبريل 2020
بوريس جونسون
بوريس جونسون

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء.

وأكد المصدر المذكور "أن رئيس الوزراء عاد إلى داونينغ ستريت"، على أن يعاود ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

وأحجمت متحدثة باسم داوننج ستريت عن التعليق على مكان وجود جونسون.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه، إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل رئيس الوزراء البريطاني خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدثا هاتفيا.

وأضاف ترامب للصحفيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.

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 بعد عبارات "مسيئة" للإسلام قالها شرطي.. وزير جنوب إفريقي يعتذر

26 أبريل 2020
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف

قدّم وزير الشرطة في جنوب أفريقيا، الأحد، اعتذارا بسبب عبارات "مسيئة" وجهها شرطي مكلّف فرض الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا لمسلمين يؤدون الصلاة، في واقعة موثّقة بالفيديو دانتها أيضا جمعية العلماء المسلمين في البلاد.

ويظهر فيديو تم نشره على وسائل التواصل، أكدت السلطات صحّته، عناصر الشرطة وهم يدخلون قاعة يؤدي فيها نحو 20 مسلما الصلاة، ويأمرونهم بالانبطاح أرضا لتوقيفهم.

وفي الفيديو يمكن سماع أحد العناصر وهو يقول "هل أنتم أكبر من الرئيس؟ هل (النبي) محمّد أكبر من الرئيس؟".

وتفرض جنوب إفريقيا تدابير عزل صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولا يسمح للسكان بالخروج إلا لشراء المأكولات أو لاستشارة طبيب، وتحظر كل التجمعات.

وجاء في بيان للوزير بهيكي سيلي أنه "قدّم اعتذارا للجالية المسلمة بسبب عبارات مسيئة وُجّهت خلال عملية التوقيف".

وأضاف البيان أنه فُتح "تحقيق عاجل" من أجل "تحديد هوية المسؤول عن هذا التدنيس للمقدسات".

وجاء في بيان آخر أصدرته الشرطة أن العبارات "مؤسفة ومن غير المقبول أن يتفوه أحدهم بكلام كهذا".

لكن البيان أكد ضرورة تقيد أتباع كل الديانات بتدابير العزل المفروضة.

وأصدرت جمعية العلماء المسلمين في جنوب إفريقيا بيانا اعتبرت فيه أن الأمر لم يقتصر على العبارات "المسيئة للنبي محمد"، إذ إن دخول عناصر الشرطة قاعة الصلاة بـ"أحذيتهم الثقيلة" كما يظهر الفيديو كان "مؤلما للمسلمين الذين يعتبرون أمكنة الصلاة مقدسة".

لكن بيان العلماء المسلمين ذكّر أبناء الجالية بضرورة التقيد بتدابير العزل.

وسجلت هذه الوقائع في منطقة مبومالانغا في شمال البلاد وقد أوقفت الشرطة خلالها 24 شخصا.

وكانت الشرطة قد أوقفت، الجمعة، 17 شخصا في أحد المدافن لانتهاكهم تدابير العزل.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررا من كوفيد-19 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وقد سجلت 4361 إصابة مؤكدة بالفيروس و86 حالة وفاة.