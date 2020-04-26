عربي ودولي

تقرير أوروبي يتهم الصين بتضليل العالم بشأن "كورونا".. كيف نسفته بكين؟

26 أبريل 2020
دبلوماسي أوروبي : الصين هددت برد فعل إذا نشر تقرير يدين تضليلها بشأن الوباء
دبلوماسي أوروبي : الصين هددت برد فعل إذا نشر تقرير يدين تضليلها بشأن الوباء

كشف تقرير أوروبي خاص، عن وجود "عمل منسق" لـ"جهات صينية رسمية" في دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف اللوم والانتقادات ضد بكين، بشأن صمتها عن مصدر فيروس كورونا ومخاطر الوباء وكيفية تفشيه. 

وحسب تقرير لصحيفة "بلومبيرغ"، فقد أصدرت هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي (EEAS)، الجناح الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، ملخص تقرير خاص، الجمعة، يتحدث عن أدلة حول عمل جهات رسمية صينية على تقديم إعلانات (لوسائل إعلام) ومساعدات طبية، لتخفيف اللوم حول مسؤولية بكين إزاء تفشي وباء كورونا في العالم. 

وجاء في تقرير الهيئة الأوروبية: "نلاحظ عملا مستمرا ومنسقا من قبل بعض الجهات الفاعلة، بما في ذلك الصينية، لإبعاد أي لوم عن تفشي الوباء وتسليط الضوء على المساعدات الثنائية".

واستند ملخص التقرير الأوروبي، إلى أمثلة الحملات الإعلامية الصينية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شراء الإعلانات كجزء من حملة دعائية عالمية لتصوير الصين كرائدة في مكافحة تفشي وباء كورونا. 

منع نشر التقرير 

ولم تكتف بكين بحملات دعائية لتضليل الرأي العام حول مسؤوليتها في تفشي الوباء، بقدر ما عمد مسؤولون صينيون إلى ممارسة ضغوط على دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لمنع نشر معلومات تلوم بلدهم بشأن تفشي الفيروس. 

 صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت الجمعة، عن الموضوع نفسه، معلومات عن "ضغوطات صينية" على ممثلي الاتحاد الأوروبي لمنع نشر التقرير، الذي يفضح تضليل الصين بخصوص قضية وباء كورونا. 

وأضافت انها اطلعت على نسخة سابقة من التقرير الأوروبي (لم تنشر رسميا) تضمنت لغة أشد انتقادا للصين، عن الملخص الذي نشر الجمعة، بسبب ضغوط بكين، الشريك الحيوي للاتحاد الأوروبي. 

ونقلت عن دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، لوتز غولنر، ان الصين هددت "بردود فعل" إذا صدر التقرير.

وكان سياسيون في برلين وباريس ولندن وبروكسل، قد أعربوا عن قلقهم من رواية بكين حول وباء كورونا. إذ تحدث الدبلوماسيون عن تضليل الصين للعالم خلال بداية جائحة كورونا. 

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دبلوماسي أوروبي : الصين هددت برد فعل إذا نشر تقرير يدين تضليلها بشأن الوباء
عربي ودولي

تقرير أوروبي يتهم الصين بتضليل العالم بشأن "كورونا".. كيف نسفته بكين؟

لا تزال نصف البشرية تحت العزل
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لا تزال نصف البشرية تحت العزل
لا تزال نصف البشرية تحت العزل

تستعد أوروبا لدخول أسبوع حاسم يتواصل خلاله رفع تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لا سيما إسبانيا التي ستسمح للأطفال بالخروج اعتباراً من الأحد، في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد عتبة 200 ألف.

ومع أكثر من 53 ألف وفاة، تشكل الولايات المتحدة البلد الذي حصد الوباء فيه أكبر عدد من الأرواح، وتليه إيطاليا مع 26384 وفاة، وإسبانيا مع 22902 وفاة، ثم فرنسا مع 22614 وفاة، فالمملكة المتحدة مع 20319 وفاة، مع استعداد رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي أصيب بالمرض، للعودة إلى العمل الاثنين.

في إسبانيا، ثالث دولة أكثر تضررا في العالم، سيُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع. وتخضع البلاد منذ 14 مارس لإجراءات عزل مشددة مددت حتى 9 مايو وكانت تحظر حتى الآن الخروج على من تقل أعمارهم عن 14 عاما حتى لو كانوا برفقة أهاليهم.

ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء خطته الموسعة للخروج من الإغلاق، يرجح تنفيذها في النصف الثاني من مايو. 

ويكشف نظيره الفرنسي إدوار فيليب في اليوم نفسه أمام البرلمان "الاستراتيجية الوطنية لخطة رفع العزل"، الذي يفترض أن يبدأ في 11 مايو.

وعلى ضوء رفع القيود، تبدأ بعض الدول، لا سيما إيطاليا، حملة اختبارات للاجسام المضادة على 150 ألف شخص على المستوى الوطني في محاولة لمعرفة المزيد حول هذا الوباء.

لكن بددت منظمة الصحة العالمية السبت آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، باعتبار أنها مقدمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، عبر إصدار "جوازات مرور مناعية".

وحذرت منظمة الصحة من أنه "ليس هناك حاليا أي إثبات على أن الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم الإصابة به مرة ثانية".

ولا تزال نصف البشرية تحت العزل، مع ظهور معارضة، ولو أقليّة، في بعض الدول لهذه الإجراءات، وأوقف السبت في برلين نحو مئة شخص لمخالفتهم تدابير التباعد الاجتماعي، على هامش تظاهرة مناهضة للتدابير الوقائية، ضمت نحو ألف شخص.