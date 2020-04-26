عربي ودولي

"عديمو المسؤولية".. مسؤول كندي يهاجم متظاهري الحجر الصحي

26 أبريل 2020
تجمع المتظاهرون أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو
تجمع المتظاهرون أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو

أبدى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكنديّة دوغ فورد غضبه حيال متظاهرين كانوا يحتجون السبت في تورونتو على إجراءات الحجر المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووصفهم بأنّهم "عديمو المسؤوليّة" و"أنانيون".

وقال فورد: "لدينا مقدّمو رعاية يجهدون ليل نهار لحماية المجتمع و99 في المئة من سكان المقاطعة يعملون معا" وهو الأمر الذي ساهم في تسطيح منحنى الوباء.

وأضاف أنه في المقابل هناك مجموعة من الأشخاص "يحتجون ويخرقون القانون ويُعرضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

وأردف رئيس الوزراء الذي كان منزعجا بشكل واضح خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "لا سمح الله أن ينتهي الأمر بأحدهم في المستشفى".

وكان نحو مائة متظاهر قد تجمّعوا أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو، للتنديد بإجراءات الحجر وإغلاق الاقتصاد. 

وكُتب على إحدى اللافتات "ترودو هذا يكفي. افتحوا كندا". ووصف بعضهم المعلومات الصحفية المتعلقة بالآثار المدمرة للفيروس بأنها "تضليل إعلامي".

وتابع فورد: "تخيّلوا أن يفعل الجميع مثلهم، هذا سيُرجعنا أشهرا إلى الوراء. لا أحد يريد إعادة فتح الاقتصاد أكثر ممّا أنا أريد... لكنّنا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة وباتّباع توصيات مسؤول الصحّة العامّة لدينا".

وأونتاريو التي تُعدّ أكبر مقاطعة كنديّة من حيث عدد السكّان، أحصت حتّى يوم السبت 13900 إصابة بالفيروس فضلًا عن 901 وفاة. أمّا في عموم البلاد، فسُجّلت رسميا 45031 إصابة و2516 وفاة بالفيروس.

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ذكرت الحكومة نيتها كشف خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيُسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد والتي تُعتبر من بين الأقسى عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال سانشيز إنّ الحكومة ستكشف، الثلاثاء، خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق، يُرجّح تنفيذها في النصف الثاني من مايو.

وأشار إلى أنّه إذا واصل منحنى "الوباء التطوّر إيجابيًا كما حدث حتّى الآن، فسيُسمح اعتبارًا من 2 مايو بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه مع الأشخاص الذين تعيشون معهم".

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا منذ فرض الإغلاق في 14 مارس لمواطنيها بالخروج للتنزّه أو ممارسة الجري أو ركوب الدرّاجات، بل فقط لشراء المواد الغذائيّة والدواء إضافة إلى حالات الطوارئ الطبّية.

ولم يُسمح أيضًا للأطفال بالخروج في أيّ ظرف. لكن بحلول الأحد، ستتغيّر كلّ هذه القواعد، إذ سيُسمح لهم بالخروج ساعة يوميًا رفقة أحد الوالدين للمشي أو اللعب في منطقة لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل.

ومدّدت حال الطوارئ في إسبانيا هذا الأسبوع حتّى منتصف ليل 9 مايو، وأشار سانشيز إلى أنّ الانتقال إلى الحياة الطبيعية سيحدث تدريجًا.

وقال "علينا التصرّف بأقصى قدر من الحيطة. بذلنا تضحيات كثيرة (...) ولن نخاطر بكلّ ذلك".

وتابع"ليس لدينا كتيب إرشادي مضمون، ولا خريطة طريق محدّدة. لن نستأنف فجأةً كلّ الأنشطة (الاقتصادية والاجتماعية). سنفعل ذلك على مراحل".