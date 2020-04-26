"عديمو المسؤولية".. مسؤول كندي يهاجم متظاهري الحجر الصحي

أبدى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكنديّة دوغ فورد غضبه حيال متظاهرين كانوا يحتجون السبت في تورونتو على إجراءات الحجر المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووصفهم بأنّهم "عديمو المسؤوليّة" و"أنانيون".

وقال فورد: "لدينا مقدّمو رعاية يجهدون ليل نهار لحماية المجتمع و99 في المئة من سكان المقاطعة يعملون معا" وهو الأمر الذي ساهم في تسطيح منحنى الوباء.

وأضاف أنه في المقابل هناك مجموعة من الأشخاص "يحتجون ويخرقون القانون ويُعرضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

وأردف رئيس الوزراء الذي كان منزعجا بشكل واضح خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "لا سمح الله أن ينتهي الأمر بأحدهم في المستشفى".

وكان نحو مائة متظاهر قد تجمّعوا أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو، للتنديد بإجراءات الحجر وإغلاق الاقتصاد.

وكُتب على إحدى اللافتات "ترودو هذا يكفي. افتحوا كندا". ووصف بعضهم المعلومات الصحفية المتعلقة بالآثار المدمرة للفيروس بأنها "تضليل إعلامي".

وتابع فورد: "تخيّلوا أن يفعل الجميع مثلهم، هذا سيُرجعنا أشهرا إلى الوراء. لا أحد يريد إعادة فتح الاقتصاد أكثر ممّا أنا أريد... لكنّنا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة وباتّباع توصيات مسؤول الصحّة العامّة لدينا".

وأونتاريو التي تُعدّ أكبر مقاطعة كنديّة من حيث عدد السكّان، أحصت حتّى يوم السبت 13900 إصابة بالفيروس فضلًا عن 901 وفاة. أمّا في عموم البلاد، فسُجّلت رسميا 45031 إصابة و2516 وفاة بالفيروس.