كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

على عكس التكهنات المتزايدة بخصوص الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والجدل حول من سيخلفه، قال مسؤول كبير في كوريا الجنوبية، الأحد، إن حكومته تؤمن بأن كيم "على قيد الحياة وفي صحة جيدة".

وقال مون شونغ-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن "كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة"، مضيفا أنه "يمكث في منطقة وونسان منذ 13 أبريل الجاري، ولم يتم رصد تحركات مريبة".

وتأتي تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي بعد يوم من نقل صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، خبرا عن مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وكانت التكهنات قد زادت في الفترة الماضية حول صحة زعيم كوريا الشمالية، بسبب غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل، وبعد تقارير نقلتها صحيفة معارضة تصدر في كوريا الجنوبية تشير إلى أن كيم في حالة صحية سيئة بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، وأنه يتلقى العلاج في فيلا في مقاطعة هيانغسان.

لكن صورا بالأقمار الصناعية التقطت بتاريخ 21 أبريل الجاري، أظهرت وجود القطار الذي يستخدمه كيم في مدينة وونسان.

وقال مسؤول أميركي في تصريحات لشبكة "سي أن أن" إن "المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة لكن من الصعب تقييم شدتها".

