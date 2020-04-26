عربي ودولي

كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

26 أبريل 2020
رصد قطار كيم ببلدة سياحية يومي 21 و23 أبريل الماضيين
رصد قطار كيم ببلدة سياحية يومي 21 و23 أبريل الماضيين

على عكس التكهنات المتزايدة بخصوص الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والجدل حول من سيخلفه، قال مسؤول كبير في كوريا الجنوبية، الأحد، إن حكومته تؤمن بأن كيم "على قيد الحياة وفي صحة جيدة". 

وقال مون شونغ-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن "كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة"، مضيفا أنه "يمكث في منطقة وونسان منذ 13 أبريل الجاري، ولم يتم رصد تحركات مريبة". 

وتأتي تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي بعد يوم من نقل صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، خبرا عن مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين. 

وكانت التكهنات قد زادت في الفترة الماضية حول صحة زعيم كوريا الشمالية، بسبب غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل، وبعد تقارير نقلتها صحيفة معارضة تصدر في كوريا الجنوبية تشير إلى أن كيم في حالة صحية سيئة بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، وأنه يتلقى العلاج في فيلا في مقاطعة هيانغسان. 

لكن صورا بالأقمار الصناعية التقطت بتاريخ 21 أبريل الجاري، أظهرت وجود القطار الذي يستخدمه كيم في مدينة وونسان. 

وقال مسؤول أميركي في تصريحات لشبكة "سي أن أن" إن "المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة لكن من الصعب تقييم شدتها". 
 

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 بعد عبارات "مسيئة" للإسلام قالها شرطي.. وزير جنوب إفريقي يعتذر

26 أبريل 2020
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف

قدّم وزير الشرطة في جنوب أفريقيا، الأحد، اعتذارا بسبب عبارات "مسيئة" وجهها شرطي مكلّف فرض الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا لمسلمين يؤدون الصلاة، في واقعة موثّقة بالفيديو دانتها أيضا جمعية العلماء المسلمين في البلاد.

ويظهر فيديو تم نشره على وسائل التواصل، أكدت السلطات صحّته، عناصر الشرطة وهم يدخلون قاعة يؤدي فيها نحو 20 مسلما الصلاة، ويأمرونهم بالانبطاح أرضا لتوقيفهم.

وفي الفيديو يمكن سماع أحد العناصر وهو يقول "هل أنتم أكبر من الرئيس؟ هل (النبي) محمّد أكبر من الرئيس؟".

وتفرض جنوب إفريقيا تدابير عزل صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولا يسمح للسكان بالخروج إلا لشراء المأكولات أو لاستشارة طبيب، وتحظر كل التجمعات.

وجاء في بيان للوزير بهيكي سيلي أنه "قدّم اعتذارا للجالية المسلمة بسبب عبارات مسيئة وُجّهت خلال عملية التوقيف".

وأضاف البيان أنه فُتح "تحقيق عاجل" من أجل "تحديد هوية المسؤول عن هذا التدنيس للمقدسات".

وجاء في بيان آخر أصدرته الشرطة أن العبارات "مؤسفة ومن غير المقبول أن يتفوه أحدهم بكلام كهذا".

لكن البيان أكد ضرورة تقيد أتباع كل الديانات بتدابير العزل المفروضة.

وأصدرت جمعية العلماء المسلمين في جنوب إفريقيا بيانا اعتبرت فيه أن الأمر لم يقتصر على العبارات "المسيئة للنبي محمد"، إذ إن دخول عناصر الشرطة قاعة الصلاة بـ"أحذيتهم الثقيلة" كما يظهر الفيديو كان "مؤلما للمسلمين الذين يعتبرون أمكنة الصلاة مقدسة".

لكن بيان العلماء المسلمين ذكّر أبناء الجالية بضرورة التقيد بتدابير العزل.

وسجلت هذه الوقائع في منطقة مبومالانغا في شمال البلاد وقد أوقفت الشرطة خلالها 24 شخصا.

وكانت الشرطة قد أوقفت، الجمعة، 17 شخصا في أحد المدافن لانتهاكهم تدابير العزل.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررا من كوفيد-19 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وقد سجلت 4361 إصابة مؤكدة بالفيروس و86 حالة وفاة.