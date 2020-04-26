عربي ودولي

مدته ثلاثون يوما.. إعفاء أميركي جديد للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران

26 أبريل 2020
يعاني العراق من نقص حاد في قطاع الطاقة الكهربائية
يعاني العراق من نقص حاد في قطاع الطاقة الكهربائية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة جددت الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية، ولكن هذه المرة لفترة زمنية أقصر، مضيفا أن واشنطن ستعيد تقييم ما إذا كانت ستجدد الإعفاء مرة أخرى حال تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وقال المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية مايك بومبيو "منح هذا التمديد المختصر للإعفاء، للسماح بوقت لتشكيل حكومة ذات مصداقية"، وأضاف أن الإعفاء "سينتهي في 26 مايو". 

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب كان قد قال إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.

وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

وأوضح أن "هذه السنوات الثلاث إلى الأربع يجب أن تكون جدولا زمنيا بلا انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات".

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران. واقتصر الإعفاءان الأخيران على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

وفي غضون ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية زيادة كبيرة في صادرات البلاد من الكهرباء والغاز، في حين أدلى مسؤولون عراقيون بتصريحات متناقضة حول واردات الطاقة من الدولة المجاورة.

وكان العراق دائما زبونا لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد زادت بأكثر من 28 في المئة في عام 2019، لتصل إلى أكثر من ثمانية تيراواط في الساعة. ومع ذلك، يشكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية الإيرانية ولا تتوافق إلى حد كبير مع البيانات الدولية.

ولتوفير كهرباء إضافية، يستورد العراق بشكل مباشر من إيران الكهرباء والغاز الذي يستخدمه في محطات الطاقة. ولكن لا يزال يواجه نقصا خلال المواسم الحارة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من "الغاز المرتبط بالبترول" سنويا.

وبمساعدة شركات غربية، مرت سنوات على انخراط العراق في مشاريع واسعة النطاق لجمع الغازات المرتبطة بالنفط من حقوله  النفطية.

وأعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، مؤخرا أن عقدين جرى توقيعهما في العام الماضي لجمع 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقلي الحلفاية وأرطاوي النفطيين.

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 بعد عبارات "مسيئة" للإسلام قالها شرطي.. وزير جنوب إفريقي يعتذر

26 أبريل 2020
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، أرشيف

قدّم وزير الشرطة في جنوب أفريقيا، الأحد، اعتذارا بسبب عبارات "مسيئة" وجهها شرطي مكلّف فرض الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا لمسلمين يؤدون الصلاة، في واقعة موثّقة بالفيديو دانتها أيضا جمعية العلماء المسلمين في البلاد.

ويظهر فيديو تم نشره على وسائل التواصل، أكدت السلطات صحّته، عناصر الشرطة وهم يدخلون قاعة يؤدي فيها نحو 20 مسلما الصلاة، ويأمرونهم بالانبطاح أرضا لتوقيفهم.

وفي الفيديو يمكن سماع أحد العناصر وهو يقول "هل أنتم أكبر من الرئيس؟ هل (النبي) محمّد أكبر من الرئيس؟".

وتفرض جنوب إفريقيا تدابير عزل صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولا يسمح للسكان بالخروج إلا لشراء المأكولات أو لاستشارة طبيب، وتحظر كل التجمعات.

وجاء في بيان للوزير بهيكي سيلي أنه "قدّم اعتذارا للجالية المسلمة بسبب عبارات مسيئة وُجّهت خلال عملية التوقيف".

وأضاف البيان أنه فُتح "تحقيق عاجل" من أجل "تحديد هوية المسؤول عن هذا التدنيس للمقدسات".

وجاء في بيان آخر أصدرته الشرطة أن العبارات "مؤسفة ومن غير المقبول أن يتفوه أحدهم بكلام كهذا".

لكن البيان أكد ضرورة تقيد أتباع كل الديانات بتدابير العزل المفروضة.

وأصدرت جمعية العلماء المسلمين في جنوب إفريقيا بيانا اعتبرت فيه أن الأمر لم يقتصر على العبارات "المسيئة للنبي محمد"، إذ إن دخول عناصر الشرطة قاعة الصلاة بـ"أحذيتهم الثقيلة" كما يظهر الفيديو كان "مؤلما للمسلمين الذين يعتبرون أمكنة الصلاة مقدسة".

لكن بيان العلماء المسلمين ذكّر أبناء الجالية بضرورة التقيد بتدابير العزل.

وسجلت هذه الوقائع في منطقة مبومالانغا في شمال البلاد وقد أوقفت الشرطة خلالها 24 شخصا.

وكانت الشرطة قد أوقفت، الجمعة، 17 شخصا في أحد المدافن لانتهاكهم تدابير العزل.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررا من كوفيد-19 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وقد سجلت 4361 إصابة مؤكدة بالفيروس و86 حالة وفاة.