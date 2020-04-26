مشهد من مستشفى بالقدس.. فلسطينيون وإسرائيليون يتحدون في وجه كورونا

مسافات بعيدة تفصل بين الأسرائيليين والفلسطينيين بحكم صراعهما الأزلي المعروف، لكن يبدو أن وباء كورونا الفيروسي كان استثناء وفرصة نادرة لجسر هوة الخلاف بينهما.

جيسي كرامر يهودي متشدد (75 عاما)، وفادي خروف مسلم فلسطيني، جمعهما لقاء نادر في مستشفى هداسا عين كرم بالقدس، والتي جاء إليها كرامر مصابا بكورونا، فيما كان خروف طبيبا.

إنه اسم عربي

"فادي، إنه اسم عربي..لقد كان جيدا جدا بالنسبة لي." هذا ما قاله كرامر وهو يستذكر تلك اللحظة بعيد تعافيه وعودته إلى قريته.

وحسب تقرير لواشنطن بوست، أصبحت مثل هذه اللقاءات غير المتوقعة أكثر شيوعا بعد أن ضرب وباء كورونا بعنف جيوبا بالقدس تقطنها مجموعات يهودية معزولة، على بعد أميال قليلة من الأحياء العربية حيث يعيش خروف وغيره من الأطباء والممرضين الفلسطينيين.

"يحترمونني جدا"

لقد خلق الوباء جسرا بين عوالمهم. فالمئات من مرضى كورونا اليهود يتلقون العلاج من أطباء فلسطينيين قد لا يلتقونهم أبدا خارج المستشفى. بينما يحصل مرضى فلسطينيون على الرعاية من طاقم طبي يهودي، قد يتجنبونه في الوضع الطبيعي.

يقول خروف (30 عاما) عن مرضاه اليهود ومعظمهم من الجماعات الأرثوذكسية المتطرفة المعروفة باسم الحريديم "أنا متأكد من أن لدينا آراء سياسية مختلفة جدا، لكنهم يحترمونني كثيرا".

وتجسد ذلك الاحترام في تعلم خروف للعديد من طقوس الطائفة اليهودية المتعلقة بالصلاة وقوانينهم الغذائية.

مجرد بشر

قال خروف "أنا فخور بثقافتي الفلسطينية.. لدي أشياء كثيرة لأنتقدها في العالم الخارجي. لكنا هنا جميعنا مجرد بشر".

وذات الأمر ينطبق على المستشفيات داخل إسرائيل، فالعديد من أبناء الأقلية العربية والتي تشكل نحو 20 في المائة من السكان، ممثلون تمثيلا جيدا في صفوف الفرق الطبية.

اهتمام كل طرف بالآخر (اليهود والفلسطينيين) قد يكون ازداد بعد تفشي وباء كورونا، لكنه ليس قاصرا على هذه الحقبة فحسب، بل حتى في أوقات الحرب والإرهاب، حسب التقرير.

لسنا قضاة ولا حراس سجن

سيجال سفيري طبيبة يهودية ترأس وحدات العناية المركزة في مستشفى هداسا وهي مديرة لـ خروف، تذكر أنها أثناء عملها كطبيبة مناوبة في أوائل التسعينيات داوت جرحى أصيبوا في حادث حافلة مختطفة، واتضح أن بين المصابين خاطفها الفلسطيني.

قالت سفيري "كنت صغيرة جدا وخائفة جدا..لم أكن لأرفض علاجه، ولكني وقتها لم أعرف كيف أتصرف".

سفيري رأت جراحا وهو يجري عملية جراحية للشاب الفلسطيني فسألته لماذا؟ فقال لها

" لا يهم ما نشعر به. نحن لسنا قضاة ولا حراس سجن. نحن معالجون".

نخوض ذات المعركة

بعد عقود، استذكرت سفيري تلك المواقف النبيلة، بالتزامن مع جائحة كورونا وقالت "لم يخبرني أي يهودي متدين على الإطلاق إنه لا يريد العلاج لدى طبيب عربي. ولا يوجد مريض عربي يقول لا أريد العلاج من ممرضة مستوطنة. يستيقظون على جوانب مختلفة من السياج، ويلتقون في مستشفى هداسا".

ولم يستغرب الطبيب الفلسطيني هيثم المالح من ذلك القول معلقا بثقة " كلنا نخوض ذات المعركة" ضد عدو واحد هو كوفيد-19.