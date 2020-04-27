عربي ودولي

المرصد: قتلى بغارات إسرائيلية على مواقع إيرانية قرب دمشق  

27 أبريل 2020
طائرة حربية إسرائيلية من طراز f-16
طائرة حربية إسرائيلية من طراز f-16

قتل ثلاثة مدنيين الإثنين جراء غارات إسرائيلية استهدفت صباحا مناطق قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأكد المرصد السوري مقتل المدنيين الثلاثة، مشيرا إلى مقتل أربعة مقاتلين أيضا من المقاتلين الموالين للنظام وحليفته إيران.

ونادرا ما يسقط قتلى مدنيون في الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية صباح الاثنين مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان. إلا أنه ردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات استهدفت "مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غرب دمشق"، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي الـ 20 من الشهر الحالي، قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.

ومنتصف الشهر نفسه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله، الذي يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني إلى جانب قوات النظام، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. 


    

اقرأ أيضا

يتسابق العلماء حول العالم لإيجاد حلول طبية لتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد
أزمة كورونا

دولة تعلن الانتصار على فيروس كورونا وتشرع بتخفيف القيود

تعد شقيقة كيم جونغ أون من أبرز المرشحين
عربي ودولي

لغز اختفاء زعيم كوريا الشمالية.. الصين تخرج عن صمتها

استطاع فريق العلماء من أخذ 15 ألف عينة مختلفة من الخفافيش
صحة

ماذا يفعل "صائدو الفيروسات" في كهوف خفافيش الصين المهجورة؟ 

جنود يمنيون في لودر في جنوب اليمن
عربي ودولي

تحالف السعودية يرفض إعلان الانفصاليين "الإدارة الذاتية" في جنوب اليمن

اختبار جديد لكورونا في أميركا يظهر النتائج في 45 دقيقة فقط وهو أسرع أربع مرات من الاختبار الحالي
تكنولوجيا

أميركا حظرت تصديره...اختبار جديد لكورونا يظهر النتائج في 45 دقيقة فقط

طائرة حربية إسرائيلية من طراز f-16
عربي ودولي

المرصد: قتلى بغارات إسرائيلية على مواقع إيرانية قرب دمشق  

تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها
اقتصاد

سعر برميل الخام الأميركي دون الـ 15 دولارا

عربي ودولي

لغز اختفاء زعيم كوريا الشمالية.. الصين تخرج عن صمتها

27 أبريل 2020
تعد شقيقة كيم جونغ أون من أبرز المرشحين
تعد شقيقة كيم جونغ أون من أبرز المرشحين

ينشغل العالم بشأن مصير زعيم كورويا الشمالية وسبب اختفائه عن الساحة، حيث تكهنت بعض التقارير أنه يعاني من حالة صحية سيئة، فيما سرت شائعات تفيد بوفاته، وهو ما تنفيه بيونغ يانغ. وتزامن ذلك مع وصول وفيد صيني إلى البلاد وهو ما زاد من علامات السؤال عما يجري في هذا البلد المنعزل عن العالم.

والاثنين، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أُرسل لمساعدة كيم جونج أون أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس كورونا.

كان ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع قالوا لرويترز إن فريقا صينيا أُرسل إلى كوريا الشمالية الخميس لتقديم المشورة بشأن كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بصحته.

ويحكم كيم البالغ من العمر 36 عاما البلاد منذ وفاة والده عام 2011، إلا أن في الأسابيع الأخيرة شهدت تضاربا في الأنباء حول صحته ومكان وجوده، حيث ذكرت تقارير استخباراتية أن كيم يعاني من أزمة صحية خطيرة بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، لكن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت أنه لا توجد إشارات أو تحركات غريبة تثبت صحة هذه التقارير.