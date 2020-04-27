عربي ودولي

في حال موت كيم جونغ أون.. من سيخلفه وهل ستغير كوريا الشمالية سياستها النووية؟

27 أبريل 2020
حتى في حالة وفاة كيم ستظل كوريا الشمالية تمثل تهديدا نوويا
حتى في حالة وفاة كيم ستظل كوريا الشمالية تمثل تهديدا نوويا

بعد تداول معلومات عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد اختفاءه منذ 12 أبريل الماضي، وغيابه عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس الدولة كيم إيل سونغ في 15 أبريل، التي تعد اهم عطلة رسمية في البلاد، بدأت الكثير من التقارير تتحدث عن خلفه في حكم البلاد.

كما تساءل الكثير عن توجه بيونغ يانغ بعد وفاة كيم، وما مصير الأسلحة النووية التي تمتلكها.

بروس كلينغر، رئيس فرع المخابرات المركزية الأميركية المكلف بالشؤون الكورية السابق، أفاد أنه في حالة وفاة كيم ستظل كوريا الشمالية تمثل تهديداً نووياً للعالم.

وأكد الباحث في مؤسسة "هيريتيغ" الأميركية أن النظام الكوري الشمالي منذ فترة طويلة يركز على أهمية الأسلحة النووية في قضية أمنه القومي، لذلك رفض التفاوض عليها.

وذكر أن من يخلفه قد يكون أكثر ذكاء ويتواصل مع دول العالم، لكن الأهداف والسياسات الأساسية للنظام ستظل ثابتة، وستظل كوريا الشمالية تهديداً نوويا لدول المنطقة.

حكم كيم البالغ من العمر 36 عاماً، لنحو 10 سنوات منذ وفاة والداه في عام 2011، إلا أن في الأسابيع الأخيرة ذكرت تقارير مخابراتية أن كيم يعاني من أزمة صحية خطيرة بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، لكن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت أنه لا توجد إشارات أو تحركات غريبة تثبت صحة هذه التقارير.

وأضاف أن الزعيم التالي لبيونغ يانغ قد يكون أكثر تشدداً، وسيكون أكثر ضعفا من كيم، لذلك سيعتمد على دعم كبار الحزب الحاكم والقادة العسكريين الرافضين لفكرة التغير.

وأشار إلى أنه خلال فترة انتقال السلطة سيتعين على بيونغ يانغ افتعال أزمة جديدة للم شمل الناس حول الزعيم الجديد، وأن دعاية النظام ستتركز على ضرورة اليقظة ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسيزيد من ترسانته النووية.

 

المرشحين لخلافة كيم

 

وفيما يتعلق بالخلفاء الأكثر احتمالا لكيم، فإنه يوجد إثنين من عائلة كيم وواحد من خارجها، وفقا لكلينغر.

وقال: "حتى وقت قريب، كان يُفترض على نطاق واسع أن الثقافة الكونفوشيوسية الصارمة لكوريا الشمالية حالت دون اختيار امرأة لحكم لابلاد، لكن شقيقة كيم، كيم يو جونغ، اكتسبت شهرة وسلطة في السنوات الأخيرة".

وأوضح: "على الرغم من أنها أقل مرتبة من حيث التصنيف للآخرين في وفد كوريا الشمالية الذي حضر دورة الألعاب الأولمبية الكورية الجنوبية في عام 2018، فمن الواضح أنها كانت القائدة الحقيقية''، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين، اكتسبت ألقابًا مهمة أعطتها مكانة أكبر، كما أصدرت مؤخراً بياناً باسمها تنتقد فيه رد كوريا الجنوبية على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.

قد يكون التالي في الطابور عم كيم، كيم بيونغ إيل، الأخ المتبقي للزعيم السابق كيم جونغ إيل.

وكان كيم بيونغ أمضى السنوات الثلاثين الماضية منفياً في الخارج، من خلال عمله الدبلوماسي في العديد من دول أوروبا الشرقية، ولكنه عاد أواخر العام الماضي.

أما الشخص الثالث هو تشوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وهو أحد أهم المسؤولين في الدولة.

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مكافحة كورونا.. لماذا نجحت كوريا الجنوبية فيما فشلت فيه أوروبا؟

27 أبريل 2020
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في كوريا الجنوبية بعد نجاحها في مكافحة الفيروس
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في كوريا الجنوبية بعد نجاحها في مكافحة الفيروس

بالرغم من أن الكنائس والجامعات والمدارس لاتزال مغلقة في كوريا الجنوبية والعديد من الناس يعملون من المنزل، إلا أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، فالمتاجر والمقاهي والفنادق والمطاعم مزدحمة بالناس، لدرجة أنك ستجد صعوبة في الحصول على طاولة في بعض المطاعم بعد نجاحها في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

على عكس معظم الدول الأوروبية بما في ذلك بريطانيا كانت استجابة كوريا الجنوبية للوباء مثيرة للإعجاب للغاية، فقد نجحت في السيطرة على الوباء في وقت مبكر.

فقد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة فقط، ونحو 242 حالة وفاة على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 52 مليون نسمة، وفي مدينة سول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون نسمة، تم تسجيل 648 حالة إصابة فقط وحالتين وفاة فقط.

وإذا قارنتها بالمملكة المتحدة على سبيل المثال التي سجلت أكثر من 153 ألف حالة إصابة حتى الآن، ونحو 20 ألف حالة وفاة، مع توقعات بارتفاع كبير خلال الأيام القادمة، ستجد كيف نجحت كوريا فيما فشلت فيه أكبر دول العالم.

 

سبب نجاح كوريا الجنوبية

 

وأرجعت الصحيفة سبب نجاح كوريا الجنوبية في مكافحة الفيروس، أنها تشن هجومها على جبهات متعددة، ففي أي مكان في البلاد سيتم قياس درجة حرارة الناس، وإذا تبين ارتفاع درجة حرارة أي شخص، يتم إجراء اختبار فيروس كورونا له فوراً.

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتينية مثل انتشار معقم اليدين المجاني في كل مكان من المكاتب إلى الحافلات والمتاجر، وجميع الأشخاص تقريبا يرتدون قناعات الوجه.

كما تستخدم السلطات تكنولوجيا الهاتف المحمول المتطورة والبيانات الشخصية لتتبع الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس ورصد العدوى وإصدار تحذيرات للأفراد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة وجود إصابة بالفيروس بالقرب منك أو منطقتك تصل رسائل طارئة تحذر منها على هاتفك المحمول، كما يمكن لأي شخص إدخال موقعه الجغرافي على موقع" coronaita.com" ومعرفة عدد الأشخاص القريبين منه الذين أصيبوا بالفيروس ومن كانوا على اتصال به. 

 

توسيع نطاق الاختبارات

 

هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية يأتي نتيجة مرورها بتجربتين قاسيتين خلال تفشي فيروس السارس وميرس، مما عرض الحكومة الكورية لانتقادات شديدة بسبب سوء إدارتها للأزمة.

لذلك مع ظهور أول حالات تفشي فيروس كورونا توسعت الحكومة في إجراء اختبارات الفيروس من خلال تجهيز 600 منشأة لإجراء الفحوصات، لذلك نجحت في مطلع شهر مارس الماضي في اختبار أكثر من 270 ألف شخصا مما مكنها من وقف الوباء في وقت مبكر، وهو ما فشلت فيه أغلب الدول الأوروبية.

وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية، لم يكن هناك نقص في معدات الحماية الشخصية، فكوريا الجنوبية تمتلك قاعدة تصنيع قوية.

بالإضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية الأخرى التي مكنت كوريا بلا شك من تجاوز العاصفة بشكل أفضل من أوروبا، وأهمها التضامن فإذا شعر شخص ما بالمرض، فإنه يُنظر إليه على أنه من واجبه أن يخضع للفحص وعزل نفسه، والنظر لتخزين الإمدادت الطبية مثل الأقنعة على أنها "أنانية".