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لغز اختفاء زعيم كوريا الشمالية.. الصين تخرج عن صمتها

27 أبريل 2020
تعد شقيقة كيم جونغ أون من أبرز المرشحين
تعد شقيقة كيم جونغ أون من أبرز المرشحين

ينشغل العالم بشأن مصير زعيم كورويا الشمالية وسبب اختفائه عن الساحة، حيث تكهنت بعض التقارير أنه يعاني من حالة صحية سيئة، فيما سرت شائعات تفيد بوفاته، وهو ما تنفيه بيونغ يانغ. وتزامن ذلك مع وصول وفيد صيني إلى البلاد وهو ما زاد من علامات السؤال عما يجري في هذا البلد المنعزل عن العالم.

والاثنين، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أُرسل لمساعدة كيم جونج أون أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس كورونا.

كان ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع قالوا لرويترز إن فريقا صينيا أُرسل إلى كوريا الشمالية الخميس لتقديم المشورة بشأن كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بصحته.

ويحكم كيم البالغ من العمر 36 عاما البلاد منذ وفاة والده عام 2011، إلا أن في الأسابيع الأخيرة شهدت تضاربا في الأنباء حول صحته ومكان وجوده، حيث ذكرت تقارير استخباراتية أن كيم يعاني من أزمة صحية خطيرة بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، لكن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت أنه لا توجد إشارات أو تحركات غريبة تثبت صحة هذه التقارير.

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تحالف السعودية يرفض إعلان الانفصاليين "الإدارة الذاتية" في جنوب اليمن

27 أبريل 2020
جنود يمنيون في لودر في جنوب اليمن
جنود يمنيون في لودر في جنوب اليمن

رفض التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الاثنين إعلان الانفصاليين اليمنيين "الإدارة الذاتية" في جنوب البلد الغارق في الحرب، مطالبا بوقف أي تصعيد. 

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن ليل السبت الأحد "إدارة ذاتية" في الجنوب بعد تعثر اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برعاية السعودية.

وفي بيان نقلته الاثنين وكالة الأنباء السعودية، شدد التحالف على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية".

وأضاف البيان "يؤكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه".

كما طالب التحالف "بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، داعيا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

وشهد جنوب اليمن منذ 2017 عدة معارك بين القّات المؤيدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة المعترف بها دوليا أدت العام الماضي إلى سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن العاصمة الموقتة للسلطة منذ 2014. 

ورعت الرياض اتفاقا بين الجانبين نص على عودة الحكومة إلى عدن وعلى إعطاء المجلس دور أكبر داخل هذه الحكومة وفي إدارة المحافظات الجنوبية.

لكن الاتفاق لم يطبق لكامل بنوده، ومُنعت الحكومة من العودة بكافة أعضائها.

    