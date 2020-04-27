عربي ودولي

مكافحة كورونا.. لماذا نجحت كوريا الجنوبية فيما فشلت فيه أوروبا؟

27 أبريل 2020
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في كوريا الجنوبية بعد نجاحها في مكافحة الفيروس
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في كوريا الجنوبية بعد نجاحها في مكافحة الفيروس

بالرغم من أن الكنائس والجامعات والمدارس لاتزال مغلقة في كوريا الجنوبية والعديد من الناس يعملون من المنزل، إلا أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، فالمتاجر والمقاهي والفنادق والمطاعم مزدحمة بالناس، لدرجة أنك ستجد صعوبة في الحصول على طاولة في بعض المطاعم بعد نجاحها في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

على عكس معظم الدول الأوروبية بما في ذلك بريطانيا كانت استجابة كوريا الجنوبية للوباء مثيرة للإعجاب للغاية، فقد نجحت في السيطرة على الوباء في وقت مبكر.

فقد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة فقط، ونحو 242 حالة وفاة على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 52 مليون نسمة، وفي مدينة سول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون نسمة، تم تسجيل 648 حالة إصابة فقط وحالتين وفاة فقط.

وإذا قارنتها بالمملكة المتحدة على سبيل المثال التي سجلت أكثر من 153 ألف حالة إصابة حتى الآن، ونحو 20 ألف حالة وفاة، مع توقعات بارتفاع كبير خلال الأيام القادمة، ستجد كيف نجحت كوريا فيما فشلت فيه أكبر دول العالم.

 

سبب نجاح كوريا الجنوبية

 

وأرجعت الصحيفة سبب نجاح كوريا الجنوبية في مكافحة الفيروس، أنها تشن هجومها على جبهات متعددة، ففي أي مكان في البلاد سيتم قياس درجة حرارة الناس، وإذا تبين ارتفاع درجة حرارة أي شخص، يتم إجراء اختبار فيروس كورونا له فوراً.

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتينية مثل انتشار معقم اليدين المجاني في كل مكان من المكاتب إلى الحافلات والمتاجر، وجميع الأشخاص تقريبا يرتدون قناعات الوجه.

كما تستخدم السلطات تكنولوجيا الهاتف المحمول المتطورة والبيانات الشخصية لتتبع الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس ورصد العدوى وإصدار تحذيرات للأفراد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة وجود إصابة بالفيروس بالقرب منك أو منطقتك تصل رسائل طارئة تحذر منها على هاتفك المحمول، كما يمكن لأي شخص إدخال موقعه الجغرافي على موقع" coronaita.com" ومعرفة عدد الأشخاص القريبين منه الذين أصيبوا بالفيروس ومن كانوا على اتصال به. 

 

توسيع نطاق الاختبارات

 

هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية يأتي نتيجة مرورها بتجربتين قاسيتين خلال تفشي فيروس السارس وميرس، مما عرض الحكومة الكورية لانتقادات شديدة بسبب سوء إدارتها للأزمة.

لذلك مع ظهور أول حالات تفشي فيروس كورونا توسعت الحكومة في إجراء اختبارات الفيروس من خلال تجهيز 600 منشأة لإجراء الفحوصات، لذلك نجحت في مطلع شهر مارس الماضي في اختبار أكثر من 270 ألف شخصا مما مكنها من وقف الوباء في وقت مبكر، وهو ما فشلت فيه أغلب الدول الأوروبية.

وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية، لم يكن هناك نقص في معدات الحماية الشخصية، فكوريا الجنوبية تمتلك قاعدة تصنيع قوية.

بالإضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية الأخرى التي مكنت كوريا بلا شك من تجاوز العاصفة بشكل أفضل من أوروبا، وأهمها التضامن فإذا شعر شخص ما بالمرض، فإنه يُنظر إليه على أنه من واجبه أن يخضع للفحص وعزل نفسه، والنظر لتخزين الإمدادت الطبية مثل الأقنعة على أنها "أنانية".

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هبوط أسعار النفط.. كيف يخدم الديمقراطية والسلام؟ 

27 أبريل 2020
ارتفاع الأسعار لا يخدم الديمقراطية في الدول السلطوية
ارتفاع الأسعار لا يخدم الديمقراطية في الدول السلطوية

واحدة من الفوائد الإيجابية القليلة التي تسبب فيها وباء كورونا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبشر عبر العالم، هي هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة من 1999. 

صحيفة "ذا هيل" الأميركية، تسلط الضوء على الموضوع من زاوية خاصة، متسائلة : كيف يخدم هبوط أسعار النفط الديمقراطية والسلام عبر العالم؟ 

وترى الصحيفة أنه منذ حرب الخليج في عام 1980 وحتى عام 2000، ظلت أسعار النفط منخفضة إلى أدنى مستوياتها، حيث بقي سعر البرميل الواحد يتدحرج ما بين 18  و20 دولارًا.

وفي هذه الفترة "مر العالم بالموجة الثالثة من الديمقراطية"، كما أطلق عليها صامويل هنتنغتون (مفكر سياسي أميركي ومؤلف كتاب صراع الحضارات)، حيث بدأ هذا التحول الديمقراطي في جنوب أوروبا بشكل مستقل عن أسعار النفط. 

وفي نفس الفترة من الهبوط القياسي لأسعار النفط، انهارت في الثمانينيات، الديكتاتوريات العسكرية في أميركا اللاتينية، بسبب أزمات الديون الخارجية نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية. 

وفي الفترة ما بين 1989 و1991، انطلقت الديمقراطية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي مع سقوط جدار برلين عام 1991. 

ولكن كيف ارتبطت أسعار النفط المنخفضة بهذه التحولات الديمقراطية؟

بشكل عام، ترى الصحيفة الأميركية في تحليلها، ان ارتفاع أسعار النفط يخدم بشكل غير مباشر الدول النفطية، مثل روسيا والسعودية والإمارات والكويت وقطر وبروناي وسنغافورة، حيث يحتكر الحكام الواردات المالية للثروة النفطية ويعيدون توزيعها على السكان بطريقة أو بأخرى لتحقيق نوع من الرخاء وشراء سلمهم الاجتماعي، وهو ما يجعل الأمر "خيرا" في نظر المواطنين.

"فريدم هاوس"، منظمة دولية غير حكومية، معنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، نشرت تقريرا تفيد فيه ان الفترة الممتدة ما بين 2006 و2017، تراجعت فيها الحريات بشكل ملموس في العديد من الدول النفطية، وعزت ذلك إلى تحسن أسعار النفط، مشيرة إلى انه عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، تزدهر اقتصادات الدول لكنها توطد "قوتها الاستبدادية".  

ويرى تحليل الصحيفة، انه لحسن الحظ "لا تبقى أسعار النفط مرتفعة إلى الأبد"، بل تتدحرج بين الارتفاع والهبوط، فبين العامين 1981 -2000، استقرت الأسعار فيما بين 25-35 دولارا للبرميل، لترتفع مرة أخرى بين العامين  2001-2014، لتنهار مرة أخرى عام 2014، ومن المقرر ان يظل مستواها مستقرا في الوقت الحالي إلى فترة أطول، رغم جهود منظمة "أوبك". 

ومن "الدول السلطوية" الأكثر تضررا بهبوط الأسعار والممكن أن تشهد تحولا في بنيتها الديمقراطية، هي كل من فنزويلا وإيران والعراق وروسيا، وتوضح الصحيفة الأميركية إن زعزعة استقرار أسعار النفط في أي من هذه الدول، سيكون على الأرجح مفيدًا للديمقراطية.

وأوضحت إن إضعاف الدول النفطية سيكون مفيدًا أيضًا للسلام، لأنها "أكثر إنفاقا على الأسلحة ونهجا لسياسات خارجية عدوانية". 

وتساءلت: "إذا ظل سعر النفط منخفضًا، فهل ستتمكن روسيا وإيران من تحمل الحروب في سوريا؟ وهل ستواصل السعودية حربها في اليمن؟ وهل ستهتم الأطراف المعنية كثيرًا بالقتال في ليبيا إذا لم يعد نفطها ذو قيمة؟

والجواب بحسب تحليل "ذا هيل" هو "لا"، إذ سيكون لدى جميع هذه الأطراف، مثل السعودية وإيران وروسيا، موارد أقل لمتابعة هذه الحروب الخارجية.

كما سيكون لانخفاض أسعار النفط آثارا مفيدة لدى الغرب، إذ يرتقب أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات مناخية أكثر عقلانية، بسبب عدم جني أي أرباح من قطاع النفط، تورد الصحيفة. 