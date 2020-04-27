مكافحة كورونا.. لماذا نجحت كوريا الجنوبية فيما فشلت فيه أوروبا؟

بالرغم من أن الكنائس والجامعات والمدارس لاتزال مغلقة في كوريا الجنوبية والعديد من الناس يعملون من المنزل، إلا أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، فالمتاجر والمقاهي والفنادق والمطاعم مزدحمة بالناس، لدرجة أنك ستجد صعوبة في الحصول على طاولة في بعض المطاعم بعد نجاحها في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

على عكس معظم الدول الأوروبية بما في ذلك بريطانيا كانت استجابة كوريا الجنوبية للوباء مثيرة للإعجاب للغاية، فقد نجحت في السيطرة على الوباء في وقت مبكر.

فقد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة فقط، ونحو 242 حالة وفاة على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 52 مليون نسمة، وفي مدينة سول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون نسمة، تم تسجيل 648 حالة إصابة فقط وحالتين وفاة فقط.

وإذا قارنتها بالمملكة المتحدة على سبيل المثال التي سجلت أكثر من 153 ألف حالة إصابة حتى الآن، ونحو 20 ألف حالة وفاة، مع توقعات بارتفاع كبير خلال الأيام القادمة، ستجد كيف نجحت كوريا فيما فشلت فيه أكبر دول العالم.

سبب نجاح كوريا الجنوبية

وأرجعت الصحيفة سبب نجاح كوريا الجنوبية في مكافحة الفيروس، أنها تشن هجومها على جبهات متعددة، ففي أي مكان في البلاد سيتم قياس درجة حرارة الناس، وإذا تبين ارتفاع درجة حرارة أي شخص، يتم إجراء اختبار فيروس كورونا له فوراً.

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتينية مثل انتشار معقم اليدين المجاني في كل مكان من المكاتب إلى الحافلات والمتاجر، وجميع الأشخاص تقريبا يرتدون قناعات الوجه.

كما تستخدم السلطات تكنولوجيا الهاتف المحمول المتطورة والبيانات الشخصية لتتبع الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس ورصد العدوى وإصدار تحذيرات للأفراد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة وجود إصابة بالفيروس بالقرب منك أو منطقتك تصل رسائل طارئة تحذر منها على هاتفك المحمول، كما يمكن لأي شخص إدخال موقعه الجغرافي على موقع" coronaita.com" ومعرفة عدد الأشخاص القريبين منه الذين أصيبوا بالفيروس ومن كانوا على اتصال به.

توسيع نطاق الاختبارات

هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية يأتي نتيجة مرورها بتجربتين قاسيتين خلال تفشي فيروس السارس وميرس، مما عرض الحكومة الكورية لانتقادات شديدة بسبب سوء إدارتها للأزمة.

لذلك مع ظهور أول حالات تفشي فيروس كورونا توسعت الحكومة في إجراء اختبارات الفيروس من خلال تجهيز 600 منشأة لإجراء الفحوصات، لذلك نجحت في مطلع شهر مارس الماضي في اختبار أكثر من 270 ألف شخصا مما مكنها من وقف الوباء في وقت مبكر، وهو ما فشلت فيه أغلب الدول الأوروبية.

وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية، لم يكن هناك نقص في معدات الحماية الشخصية، فكوريا الجنوبية تمتلك قاعدة تصنيع قوية.

بالإضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية الأخرى التي مكنت كوريا بلا شك من تجاوز العاصفة بشكل أفضل من أوروبا، وأهمها التضامن فإذا شعر شخص ما بالمرض، فإنه يُنظر إليه على أنه من واجبه أن يخضع للفحص وعزل نفسه، والنظر لتخزين الإمدادت الطبية مثل الأقنعة على أنها "أنانية".