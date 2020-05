السجن 16 عاما و72 جلدة وغرامة مالية.. إيران تحكم على زوجين ينشطان على إنستغرام

احتلت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيزا كبيرا من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الأنباء غير المؤكدة التي تحدثت عن تدهور في صحة كيم، والتوقعات بأن شقيقته كيم يو جونغ قد تكون التالية في سلسلة الخلافة في الدولة التي حكمتها ثلاثة أجيال متعاقبة من نفس العائلة منذ عام 1948.

ونقل موقع Buzz Feed الإخباري عددا من التغريدات، ساخرة وجادة، تبين اهتمام المتابعين في آسيا والعالم لما يجري في هذه الدولة المغلقة.

يقول هذا المدون إن يو جونغ على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الأسماء الذين تم البحث عنهم في محرك بحث Google.

ويضيف قوله "يبدو أنها ستتغلب على ترامب في أي سيناريو مفاوضات ممكن...".

Kim Jong-un’s sister, Kim Yo-jong, is about to become one of the the most Googled people on the planet. She also looks like she's going to completely own Trump in every possible negotiation scenario. . . pic.twitter.com/B8yWviZ0y5