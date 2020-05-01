عربي ودولي

"عقد التأمين".. وزيرة التربية مكفولة بانتظار المحاكمة والقضاء العراقي يحجز ممتلكات لبنانيين

الحرة - واشنطن
01 مايو 2020
Displaced Iraqis, who fled their areas escaping the violence, learn the art of painting, decoration, singing and the acting, at…
يعاني القطاع التربوي العراقي من مشاكل عديدة

 

قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، الخميس، إن ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية محتجزون حاليا على ذمة التحقيق في قضية عرفت بـ"عقد التأمين" الخاص بوزارة التربية.

وأضاف أن بين المتهمين وزيرة التربية التي أطلق سراحها بـ"كفالة" بانتظار موعد المحاكمة.

وبحسب بيان مجلس القضاء، فإن برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه "بالوقوف خلف تلك الجريمة"، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).

وقال المجلس إن "المحكمة أصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية".

ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين، باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم، لكن مصادر صحفية عراقية قالت أن وكيل الوزارة المقصود هو "علي مسعد الإبراهيمي" المقرب من التيار الصدري.

وفي الخامس عشر من مارس الماضي، قالت وزارة التربية إن "القضية مجرد استهداف سياسي" مؤكدة أن "عقد الإئتمان قانوني تماما".

ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، عن الوزيرة سها خليل العلي بك أنها "قدمت للجنة التربية النيابية كل الوثائق والأوراق التي تثبت قانونية عقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية مع هذه الشركة والتي لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات أخرى وبنفس الشروط".

العلي بك.. ما اشيع عن عقد التامين الصحي استهداف سياسي وقدمت الوثائق التي تثبت قانونية العقد. نفت معالي وزيرة التربية...

Posted by ‎وزارة التربية العراقية‎ on Sunday, March 15, 2020

وانطلقت نهاية العام الماضي، تظاهرات شعبية عارمة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات، قتل خلال المئات من المتظاهرين، وأصيب عشرات الآلاف منهم برصاص القوات الأمنية والميليشيات العراقية الموالية لإيران.

كتب
الحرة - واشنطن

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01 مايو 2020
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ظهرت كيم يو جونغ إلى جانب شقيقها بشكل متكرر

احتلت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيزا كبيرا من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الأنباء غير المؤكدة التي تحدثت عن تدهور في صحة كيم، والتوقعات بأن شقيقته كيم يو جونغ قد تكون التالية في سلسلة الخلافة في الدولة التي حكمتها ثلاثة أجيال متعاقبة من نفس العائلة منذ عام 1948.

ونقل موقع Buzz Feed الإخباري عددا من التغريدات، ساخرة وجادة، تبين اهتمام المتابعين في آسيا والعالم لما يجري في هذه الدولة المغلقة.

يقول هذا المدون إن يو جونغ على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الأسماء الذين تم البحث عنهم في محرك بحث  Google.

ويضيف قوله "يبدو أنها ستتغلب على ترامب في أي سيناريو مفاوضات ممكن...".

ونشر هذا المغرد مقطع فيديو يلقي الضوء على حضور يو جونغ البارز على المسرح السياسي في كوريا الشمالية، وكتب "وراء كل رجل قوي أمرأة".

ويعتقد هذا المغرد أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ستكون ندا صعبا بالنسبة للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، إذا صحت "الإشاعات" حول وفاة كيم جونغ أون.

 

من هي؟

 

تبلغ كيم يو جونغ 32 عاما، وتولت مسؤولية الدعاية للنظام الكوري الشمالي. ويعتقد أنها مسؤولة إلى حد كبير عن استمرار سياسة "التأليه" التي شهدتها كوريا الشمالية منذ صعود الحزب الشيوعي إلى الحكم، وظاهرة التعامل مع الزعيم الكوري وأبيه وجده على أنهم أشباه آلهة.

وحضرت كيم يو وهي أيضا عضوة في المكتب السياسي للحزب الحاكم،  قمتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، وكانت تجلس إلى جانب مايك بنس نائب الرئيس  الأميركي.

ومع أن بعض التغريدات رحبت باحتمالية صعود جونغ إلى الحكم، إلا أن شقيقة الزعيم متهمة بالضلوع في اختفاء زملاء دراسة لها، بصورة غامضة.

وتنبهت صحيفة فورين بوليسي الأميركية إلى احتمال "كون كيم يو جونغ امرأة من الشرق" هو السبب في الاهتمام الغربي البالغ باحتمال صعودها إلى الحكم، مذكرة بـ"قصص تشبه قصص أميرات ديزني كان يرويها الإعلام الغربي عن نساء في مجتمعات شرقية مثل بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان الراحلة".

لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى "تحول في اتجاه هذا الاهتمام بشكل يظهر كيم يو كشخصية شريرة".

وحذرت مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "كيم يو جونغ أخت مخادعة" من أن كيم، "بنمشها وابتسامتها الملغزة، هي (غاسلة) دماغ مدربة وموثوق بها في نظام عائلي".

وعلى غرار باقي المسؤولين الكوريين الشماليين، فإن كيم يو جونغ مدرجة منذ عام 2017 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بسبب تورطها في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن كيم يو جونغ لديها سمعة بأنها تروج بشدة لدعاية كوريا الشمالية، وكانت بين المسؤولين الذين عملوا على "سن سياسات رقابة صارمة وإخفاء سلوكها اللا إنساني والقمعي".

في أواخر التسعينيات، التحقت بأخيها كيم جونغ أون في مدرسة ابتدائية في مدينة بيرن السويسرية. وأقام الاثنان في منزل خاص ومعهما موظفون وحراس شخصيون، وفق موقع يراقب القيادة الكورية الشمالية.

ولا يعرف الكثير عن حياتها بين وقتها في سويسرا حتى عام 2007، عندما بدأت تلعب دورا في الحزب الحاكم في البلاد، بخلاف أنها كانت مفضلة لدى والدها كيم جونغ إيل الذي استمر حكمه من 1994 حتى وفاته في 2011.

وقال مايكل مادن، وهو مستشار حكومي يدير الموقع الذي يتابع القيادة الكورية الشمالية لصحيفة نيويوركر "لقد أصبحت أكثر جدية بكثير".

وتابع "عندما ترى لقطات لها على خطوط الاستقبال، فإنها تكون مبتسمة، شابة لطيفة ودودة، لكنها عندما تكون خارج تلك الخطوط، تختفي الابتسامة، حتى أنها تبدو مثل شقيقها".

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن