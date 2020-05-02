ألمانيا تحجر3 آلاف شخص في سفينة سياحية بعد اكتشاف إصابة بكورونا

وضع حوالي ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو أي" في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة.

وأجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3" بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.

وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع من في السفينة وعددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متنها "حتى إشعار آخر".

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأكد رئيس المنطقة كاي-اوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه"ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن"، وأضافا أن "مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفين بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية".

والخميس الماضي، قررت ألمانيا تخفيفاً إضافياً للحجر العام الذي تم إقراره لاحتواء فيروس كورونا المستجد، عبر فتح دور العبادة والمسارح وحدائق الحيوانات بشروط.

مع ذلك، قالت المستشارة أنغيلا ميركل إن مسألة فتح الحدود مع الدول الأوروبية ليست "ضمن البرنامج" حاليا، بسبب المخاطر المتواصلة لحصول طفرة في العدوى.

وسجلت ألمانيا 159119 إصابة و6288 وفاة بكوفيد-19، ما يمثل معدل وفيات 4 بالمئة، وهو أدنى من المعدلات المسجلة في أغلب الدول الكبرى الأخرى.

مع ذلك، تخشى السلطات حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل.