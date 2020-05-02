عربي ودولي

ألمانيا تحجر3 آلاف شخص في سفينة سياحية بعد اكتشاف إصابة بكورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
سفينة ماين شيف 3

وضع حوالي ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو أي" في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة.

وأجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3" بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.

وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع من في السفينة وعددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متنها "حتى إشعار آخر".

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأكد رئيس المنطقة كاي-اوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه"ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن"، وأضافا أن "مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفين بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية".

والخميس الماضي، قررت ألمانيا تخفيفاً إضافياً للحجر العام الذي تم إقراره لاحتواء فيروس كورونا المستجد، عبر فتح دور العبادة والمسارح وحدائق الحيوانات بشروط.

مع ذلك، قالت المستشارة أنغيلا ميركل إن مسألة فتح الحدود مع الدول الأوروبية ليست "ضمن البرنامج" حاليا، بسبب المخاطر المتواصلة لحصول طفرة في العدوى. 

وسجلت ألمانيا 159119 إصابة و6288 وفاة بكوفيد-19، ما يمثل معدل وفيات 4 بالمئة، وهو أدنى من المعدلات المسجلة في أغلب الدول الكبرى الأخرى. 

مع ذلك، تخشى السلطات حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن

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ألمانيا تحجر3 آلاف شخص في سفينة سياحية بعد اكتشاف إصابة بكورونا

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أزمة كورونا

اكتشاف مهم في حيوان اللاما قد يمكن العلماء من هزيمة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة
أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة

رصد علماء أميركيون وبلجيكيون أجسام مضادة في جسم حيوان "اللاما" قادرة على وقف فيروس كورونا في الجسم، وفق موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست".

وقال العلماء، الذين نشروا خلاصة بحثهم في مجلة "الخلية"، إن هناك حاجة إلى المزيد من التجارب السريرية لكن نتائجهم كانت مشجعة.

وتشير الدراسة إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن تعطى لأي شخص لحمايته من الفيروس أو حتى بعد إصابته لتقليل شدة المرض.

ويعمل العلماء على الفيروسات التاجية، بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (مرس).

وفي عام 2016 حقنوا اللاما، واسمه وينتر، بالسارس و"مرس" على أمل تطوير علاج للأمراض.

وأنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة عندما اكتشف الفيروس، أحدهما مشابه للأجسام المضادة البشرية وآخر أصغر حجما.

وتبين أن الأجسام المضادة التى أنتجها وينتر فعالة في استهداف بروتين فيروس السارس الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا البشرية.

وفي هذا العام قرروا اختبار الجسم المضاد الذي أنتجه وينتر خلال تجربة السارس لمعرفة قدرته ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام النوع الأصغر من الأجسام المضادة التي تنتجها اللاما، وتسمى الأجسام المضادة أحادية المجال أو الأجسام النانوية، في جهاز الاستنشاق.

وأودى وباء كورونا بأكثر من 233176 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن