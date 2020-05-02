"ساقه متيبّسة".. أول فيديو لزعيم كوريا الشمالية منذ "اختفائه"

بعد أسابيع من التكهنات بشأن حالته الصحية بث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية فيديو قال إنه لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يفتتح مصنعا للأسمدة في شمالي العاصمة بيونغ يانغ يوم السبت.

الفيديو الذي نقلته رويترز، وقالت إنها لم تتمكن من التحقق منه، يظهر كيم وهو يقص شريط افتتاح المصنع مع مسؤولين كبار بينهم شقيقته كيم يو جونغ التي أشارت تقارير إلى إمكانية توليها السلطة في حال غياب شقيقها عن المشهد.

North Korea ceremonies, in the time of COVID-19 : https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/sXwIFOEzJR — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

وقالت رويترز إن الفيديو يظهر حركات متشنجة ومتيبسة لإحدى ساقي زعيم كوريا الشمالية.

وأظهر الفيديو حشودا كبيرة لمسؤولين في الجيش والحزب الحاكم والعاملين في مصنع الأسمدة، وقد ارتدى بعضهم كمامات ووقفوا على مسافة من المنصة حيث قام كيم بمراسم الافتتاح.

Kim Jong arrives at the Sunchon fertilizer factory on May Day for a a ribbon cutting event.



Photos did not show any notable signs that he might be in bad health, but they did show him standing in front of a golf cart (see article on why it's relevant): https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/pn5pqEs8ia — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

ويشكل هذا الفيديو أول نشاط معلن من كوريا الشمالية لزعيم البلاد منذ 11 أبريل الماضي.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.

ومنذ ذلك الوقت تحدث تقارير عدة عن حالة كيم الصحية وتراوحت بين ما يقول إنه يتعافى بعد عملية جراحية مرورا بوجوده في حالة غيبوبة، وصولا إلى القول بأنه قد يكون قد فارق الحياة.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.

ومساء الجمعة رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعليق على الأنباء حول ظهور زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن" مضيفا: "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

