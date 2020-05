"ساقه متيبّسة".. أول فيديو لزعيم كوريا الشمالية منذ "اختفائه"

بعد أسابيع من التكهنات بشأن حالته الصحية بث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية فيديو قال إنه لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يفتتح مصنعا للأسمدة في شمالي العاصمة بيونغ يانغ يوم السبت.

الفيديو الذي نقلته رويترز، وقالت إنها لم تتمكن من التحقق منه، يظهر كيم وهو يقص شريط افتتاح المصنع مع مسؤولين كبار بينهم شقيقته كيم يو جونغ التي أشارت تقارير إلى إمكانية توليها السلطة في حال غياب شقيقها عن المشهد.

وقالت رويترز إن الفيديو يظهر حركات متشنجة ومتيبسة لإحدى ساقي زعيم كوريا الشمالية.

وأظهر الفيديو حشودا كبيرة لمسؤولين في الجيش والحزب الحاكم والعاملين في مصنع الأسمدة، وقد ارتدى بعضهم كمامات ووقفوا على مسافة من المنصة حيث قام كيم بمراسم الافتتاح.

Kim Jong arrives at the Sunchon fertilizer factory on May Day for a a ribbon cutting event.



Photos did not show any notable signs that he might be in bad health, but they did show him standing in front of a golf cart (see article on why it's relevant): https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/pn5pqEs8ia