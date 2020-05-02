عربي ودولي

"ساقه متيبّسة".. أول فيديو لزعيم كوريا الشمالية منذ "اختفائه"

02 مايو 2020
رويترز قالت إن حركة إحدى ساقي كيم تبدو متشنجة
رويترز قالت إن حركة إحدى ساقي كيم تبدو متشنجة

بعد أسابيع من التكهنات بشأن حالته الصحية بث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية فيديو قال إنه لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يفتتح مصنعا للأسمدة في شمالي العاصمة بيونغ يانغ يوم السبت.

الفيديو الذي نقلته رويترز، وقالت إنها لم تتمكن من التحقق منه، يظهر كيم وهو يقص شريط افتتاح المصنع مع مسؤولين كبار بينهم شقيقته كيم يو جونغ التي أشارت تقارير إلى إمكانية توليها السلطة في حال غياب شقيقها عن المشهد.

وقالت رويترز إن الفيديو يظهر حركات متشنجة ومتيبسة لإحدى ساقي زعيم كوريا الشمالية.

وأظهر الفيديو حشودا كبيرة لمسؤولين في الجيش والحزب الحاكم والعاملين في مصنع الأسمدة، وقد ارتدى بعضهم كمامات ووقفوا على مسافة من المنصة حيث قام كيم بمراسم الافتتاح.

ويشكل هذا الفيديو أول نشاط معلن من كوريا الشمالية لزعيم البلاد منذ 11 أبريل الماضي.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.

ومنذ ذلك الوقت تحدث تقارير عدة عن حالة كيم الصحية وتراوحت بين ما يقول إنه يتعافى بعد عملية جراحية مرورا بوجوده في حالة غيبوبة، وصولا إلى القول بأنه قد يكون قد فارق الحياة.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.
ومساء الجمعة رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعليق على الأنباء حول ظهور زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن" مضيفا: "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".
 

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رويترز قالت إن حركة إحدى ساقي كيم تبدو متشنجة
عربي ودولي

"ساقه متيبّسة".. أول فيديو لزعيم كوريا الشمالية منذ "اختفائه"

أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة
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اكتشاف مهم في حيوان اللاما قد يمكن العلماء من هزيمة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة
أنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة

رصد علماء أميركيون وبلجيكيون أجسام مضادة في جسم حيوان "اللاما" قادرة على وقف فيروس كورونا في الجسم، وفق موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست".

وقال العلماء، الذين نشروا خلاصة بحثهم في مجلة "الخلية"، إن هناك حاجة إلى المزيد من التجارب السريرية لكن نتائجهم كانت مشجعة.

وتشير الدراسة إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن تعطى لأي شخص لحمايته من الفيروس أو حتى بعد إصابته لتقليل شدة المرض.

ويعمل العلماء على الفيروسات التاجية، بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (مرس).

وفي عام 2016 حقنوا اللاما، واسمه وينتر، بالسارس و"مرس" على أمل تطوير علاج للأمراض.

وأنتج الجهاز المناعي لللاما نوعين من الأجسام المضادة عندما اكتشف الفيروس، أحدهما مشابه للأجسام المضادة البشرية وآخر أصغر حجما.

وتبين أن الأجسام المضادة التى أنتجها وينتر فعالة في استهداف بروتين فيروس السارس الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا البشرية.

وفي هذا العام قرروا اختبار الجسم المضاد الذي أنتجه وينتر خلال تجربة السارس لمعرفة قدرته ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام النوع الأصغر من الأجسام المضادة التي تنتجها اللاما، وتسمى الأجسام المضادة أحادية المجال أو الأجسام النانوية، في جهاز الاستنشاق.

وأودى وباء كورونا بأكثر من 233176 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن