عربي ودولي

فرنسا تمدد الطوارئ بسبب "تحدي الأشهر المقبلة"

فرانس برس
02 مايو 2020
أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا
أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا

قررت فرنسا السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مقترح سيعرض على البرلمان الاثنين أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس هذا الشهر سيكون "سابقا لأوانه" وقد يتسبب بزيادة "خطر تفشي" الوباء.

وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للأفراد الذين يصلون الى فرنسا مصابين بالفيروس.

وتطرق أيضا إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الأمر إلى "تعزيز الإطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء. وأضاف "علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية صدرت مساء الجمعة.
 

كتب
فرانس برس

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الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا
تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين يتبعون حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وهم يهددون "بقتل كل امرأة" في مدينة استراتيجية شمالي ليبيا.

وتطوق قوات حكومة الوفاق مدينة ترهونة الاستراتيجية منذ عدة أسابيع، التي تعد أكبر قاعدة خلفية لقوات المشير خليفة حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة، لم تتمكن قوات حكومة الوفاق الوطني من اختراق الخطوط الأمامية في ترهونة.

ويبدو أن هذه الإخفاقات المتكررة أثارت غضب قوات حكومة الوفاق الوطني، حيث قام أحد أفرادها بنشر مقطع مصور يتوعد فيه "بقتل كل امرأة في المدينة".

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني بالاستعانة بمقاتلين سابقين في تنظيم داعش وأنصار الشريعة، كما تشير التقارير إلى أن آلاف المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من تركيا يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتكبد هؤلاء المرتزقة خسائر فادحة منذ نشرهم لأول مرة في ليبيا أواخر ديسمبر 2019.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الجمعة طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

كتب
الحرة - واشنطن