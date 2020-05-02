فرنسا تمدد الطوارئ بسبب "تحدي الأشهر المقبلة"

قررت فرنسا السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وجاء في مقترح سيعرض على البرلمان الاثنين أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس هذا الشهر سيكون "سابقا لأوانه" وقد يتسبب بزيادة "خطر تفشي" الوباء.

وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للأفراد الذين يصلون الى فرنسا مصابين بالفيروس.

وتطرق أيضا إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.

ويهدف هذا الأمر إلى "تعزيز الإطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال فيران إثر جلسة مجلس الوزراء. وأضاف "علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية صدرت مساء الجمعة.

