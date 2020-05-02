عربي ودولي

للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
كيم حضر مراسم احتفالية
كيم حضر مراسم احتفالية

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن زعيم الجارة الشمالية كيم جونغ أون المختفي عن الأنظار منذ نحو 20 يوما ظهر علنا للمرة الأولى منذ اختفائه.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالة إن كيم حضر مراسم احتفال خاصة بالانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة في مدينة سونتشون جنوبي مقاطعة بيونغان.

ولم توضح الوكالة أي تفاصيل بشأن الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.

وتزايدت التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية، منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونغ في 15 أبريل، وهو أحد أهم الاحتفالات في البلاد، بالرغم من أنه دائم الحضور في هذه المناسبات. 

ولم تظهر صور له منذ ذلك الوقت، ولا حتى أثناء تجربة صواريخ كروز تم تنفيذها في 14 من الشهر الجاري، على غير العادة، حيث تنشر له صور في كل تجربة صاروخية، على موقع وكالة الأنباء الرسمية. 

وقال الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يعرف ما يجري مع كيم لكنه لا يستطيع مناقشة ذلك.

وأشار السناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى اعتقاده بأن كيم إما "عاجز أو ميت".  

وقال نائب في كوريا الجنوبية الجمعة إن هناك احتمال قد تصل صحته إلى نسبة 99 في المئة أن زعيم كوريا الشمالية كيم أون جونغ توفي وأن ترتيبات تجري للإعلان عن ذلك، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية. وأفصح جي سيونغ، وهو منشق كوري شمالي ويوجد الآن في الجنوب، عن إبلاغه أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني تشيو كو-تشنغ إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "مريض" رافضا الإفصاح عن احتمال موته، وفق ما نقلت "ميرور" البريطانية.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

كيم حضر مراسم احتفالية
عربي ودولي

للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا

سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.
اليمن

اليمن.. رصد أول إصابة بكورونا في تعز

مقتل وإصابة 10 عناصر في الجيش المصري
مصر

داعش يتبنى الهجوم ضد الجيش المصري في سيناء

الشركة أعلنت أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19
أزمة كورونا

"أول عقار يساعد مرضى كورونا".. "ريمديسيفير" يحظى بموافقة فيدرالية طارئة

يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على موقف الناخبين الأميركيين
الانتخابات الأميركية 2020

بين كورونا واتهامات التحرش.. هل تغير موقف الأميركيين تجاه مرشحي الرئاسة الأميركية؟

تعتبر الإصابات ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم
رياضة

تسجيل إصابات بكورونا بين أعضاء فريق ألماني

حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
أزمة كورونا

دراسة تكشف خمسة عقاقير "فعالة" ضد كورونا

اليمن

اليمن.. رصد أول إصابة بكورونا في تعز

رويترز
02 مايو 2020
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.

رصد اليمن يوم الجمعة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى سبع حالات، إضافة إلى وفاتين في البلد الذي تمزقه الحرب ويفتقر إلى الرعاية الصحية، وفقا لرويترز.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أن مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، قد ينتشر دون رصده وسط سكان يعانون سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى وسائل الفحص المناسبة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا على تويتر "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في الأربعينيات من عمره".

وأضافت "الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. 

وأعلن يوم الأربعاء خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

كتب
رويترز