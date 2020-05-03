عربي ودولي

"أشد غضبا".. المتظاهرون العراقيون يتوعدون بالنزول للشارع وتيار سياسي يقاطع الكاظمي

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
محتجون على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء -أرشيف
محتجون على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء -أرشيف

في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي لجلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، توعد متظاهرون بالعودة للشارع في حال استمرار نهج المحاصصة وإهمال مطالب المحتجين.

التيار السياسي الذي يتزعمه إياد علاوي أعلن مقاطعته للحكومة الجديدة وقائمتها، مؤكدا أن عملية الاختيار شابها الضبابية.

ووفق بيان صحفي صادر وموقع باسم "شباب انتفاضة تشرين" فإن انتاج حكومة بمواصفات وشروط غير التي أعلن عنها المتظاهرون يعني النزول للشارع، والذي سيكون "أشد غضبا مما سبق".

وأضافوا في البيان مخاطبين الشعب العراقي: "نحن لن نسكت حتى نسقط عروش الفساد والفاسدين، وأنهم على يقين أنكم تعملون على إزالتهم قريبا".

وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون "معركة الخلاص من زمر الإرهاب والفساد والطائفية، داعين إلى بذل الجهود لتوحيد وإعلاء صوت واحد بدون أي تفرقة.

وأشار وا إلى ضرورة محاسبة من تسبب بتراكم البطالة، وتفشي الفساد، والإرهاب، والجوع، والحرمان، ونقص الخدمات، وفشل التعليم، وانتشار الأمراض، والمشاكل الاجتماعية وكثرة الايتام والأرامل وغيرها الكثير.

وختموا بيانهم الصحفي بأن استمرار "المماطلة" من "كتل التحاصص" هذا يعني أن القادم أسوأ لجميع القوى الفاسدة.

إلى ذلك أعلن الائتلاف الوطني بزعامة علاوي مقاطعته حكومة الكاظمي، مطالبين في بيان صحفي مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية.

وأوضح الائتلاف أنه رغم تكثيف الحوارات بين الكاظمي والقوى السياسية المختلفة لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة، إذ لا تزال آلية اختيار الوزراء"مبهمة وغير معلومة"، ناهيك عن طتجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين إلى محاكم علنية خاصة".

وكان شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أعلن  السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بحسب مراسل قناة الحرة في العراق.

وقال حامد في تصريح للحرة: "وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة طارئة استثنائية خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض".

وأضاف حامد أن الحلبوسي وجه بحضور النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، ووضع تسهيلات لرحلات جوية لنقلهم إلى بغداد من مطارات البصرة وأربيل والسليمانية، وعند اكتمال الحضور سيدعو إلى عقد هذه الجلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء".

الحرة - واشنطن

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"أشد غضبا".. المتظاهرون العراقيون يتوعدون بالنزول للشارع وتيار سياسي يقاطع الكاظمي

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مصر

عملية عسكرية في سيناء.. الجيش المصري يقتل 126 "تكفيريا" ويخسر 15 جنديا

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء

 أعلن الجيش المصري في بيان ظهر الأحد مقتل 126 "تكفيريا" في عمليات شملت وسط وشمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش.

وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن العمليات التي شملت خلال الفترة الماضية (...) تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126  فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة، مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ولم يحدد البيان الفترة التي نفذت خلالها هذه العمليات.

وأفاد بيان القوات المسلحة بالقبض على 266 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم" في إطار العمليات.

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضا عن مقتل 15 عنر من الجيش المصري.

وفي فبراير 2018 أطلقت القوات المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء الحملة، قتل نحو ألف شخص يشتبه في أنهم من المتشددين ونحو 80 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه مقتل 18 "إرهابيا" في مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

والخميس وقع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، وتبناه تنظيم داعش. 

والجمعة أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في عملية نوعية.

وتواجه مصر منذ سنوات تمردا في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

الحرة / وكالات - واشنطن