أكثر من 150 عملية إرهابية.. داعش ضاعف هجماته في العراق وسوريا خلال إبريل

على مدار الأيام الماضية، نفذ تنظيم داعش عددا من الهجمات على مواقع عديدة في المدن العراقية، راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص، فقد نفذ التنظيم في الأيام الأخيرة هجمات في محافظة الأنبار ، وجلولاء والشورى جنوب الموصل، وفي تكريت وأربيل وأماكن أخرى.

لكن أكثرها دموية، الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضية، وراح ضحيته 10 مقاتلين من قوات الحشد الشعبي في منطقة مكيشفية بمدينة صلاح الدين.

كما لقي عسكري عراقي مصرعه، السبت، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.

ووفقاً لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقد زادت وتضاعفت هجمات التنظيم خلال شهر أبريل عما كانت عليه في مطلع العام الجاري، حيث نفذ التنظيم نحو 88 هجوما في يناير الماضي، بينما نفذ 151 هجوما في شهر أبريل.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "جيروزالم بوست" أن هجمات التنظيم أصبحت معقدة ومميتة، وأنها بعد أن كانت تعتمد على قذائف الهاون من مسافات بعيدة، أو باستخدام القناصة، أصبحت تنفذ هجمات بطرق أكثر تعقيداً، كما حدث في هجومها على قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش تراجع نشاطه في خريف العام الماضي بعد مقتل قائد التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في سوريا.

وأضافت أنه بالرغم من الفوضى السياسية والاحتجاجات التي شهدتها العراق منذ أكتوبر الماضي، لم يحاول التنظيم استغلالها، بل استغل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانسحاب التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من 6 مواقع عسكرية في العراق.

وكان التحالف الدولي أعلن أنه نفذ غارات جوية في جبال حمرين في 29 أبريل، وأن المملكة المتحدة ضربت داعش في 10 أبريل، بالقرب من كركوك، كما قامت أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا ببعثات دعم جوي للمساعدة في مكافحة داعش.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي السبت، إن الخروقات الإرهابية المتكررة "تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، لا سيما في المناطق المحررة للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي" .

يذكر أن التحالف الدولي نجح في تحرير أكثر من 110 ألف كيلو متر من قبضة داعش في سوريا والعراق، وتحرير أكثر من 7.7 مليون شخص كانوا يعيشون في هذه المناطق.

