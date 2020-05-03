عربي ودولي

أكثر من 150 عملية إرهابية.. داعش ضاعف هجماته في العراق وسوريا خلال إبريل

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
داعش نفذ أكثر من 151 عملية إرهابية في العراق وسوريا في شهر أبريل
داعش نفذ أكثر من 151 عملية إرهابية في العراق وسوريا في شهر أبريل

على مدار الأيام الماضية، نفذ تنظيم داعش عددا من الهجمات على مواقع عديدة في المدن العراقية، راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص، فقد نفذ التنظيم في الأيام الأخيرة هجمات في محافظة الأنبار ، وجلولاء والشورى جنوب الموصل،  وفي تكريت وأربيل وأماكن أخرى.

لكن أكثرها دموية، الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضية، وراح ضحيته 10 مقاتلين من قوات الحشد الشعبي في منطقة مكيشفية بمدينة صلاح الدين.

كما لقي عسكري عراقي مصرعه، السبت، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة بشمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.

ووفقاً لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقد زادت وتضاعفت هجمات التنظيم خلال شهر أبريل عما كانت عليه في مطلع العام الجاري، حيث نفذ التنظيم نحو 88 هجوما في يناير الماضي، بينما نفذ 151 هجوما في شهر أبريل.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "جيروزالم بوست" أن هجمات التنظيم أصبحت معقدة ومميتة، وأنها بعد أن كانت تعتمد على قذائف الهاون من مسافات بعيدة، أو باستخدام القناصة، أصبحت تنفذ هجمات بطرق أكثر تعقيداً، كما حدث في هجومها على قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش تراجع نشاطه في خريف العام الماضي بعد مقتل قائد التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في سوريا.

وأضافت أنه بالرغم من الفوضى السياسية والاحتجاجات التي شهدتها العراق منذ أكتوبر الماضي، لم يحاول التنظيم استغلالها، بل استغل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانسحاب التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من 6 مواقع عسكرية في العراق.

وكان التحالف الدولي أعلن أنه نفذ غارات جوية في جبال حمرين في 29 أبريل، وأن المملكة المتحدة ضربت داعش في 10 أبريل، بالقرب من كركوك، كما قامت أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا ببعثات دعم جوي للمساعدة في مكافحة داعش.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي السبت، إن الخروقات الإرهابية المتكررة "تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، لا سيما في المناطق المحررة للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي" .

يذكر أن التحالف الدولي نجح في تحرير أكثر من 110 ألف كيلو متر من قبضة داعش في سوريا والعراق، وتحرير أكثر من 7.7 مليون شخص كانوا يعيشون في هذه المناطق.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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عربي ودولي

بعد الحديث عن "تغير مشيته".. كوريا الجنوبية تستعبد إجراء كيم جونغ اون عملية جراحية

فرانس برس
03 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

استبعدت سيول أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، على ما أفاد مسؤول كبير في كوريا الجنوبية الأحد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول في مكتب الرئاسة من دون أن تذكر اسمه أنه "من غير المرجح أن يكون الزعيم كيم خضع لعملية جراحية".

وقال المسؤول إن "وسائل الإعلام أطلقت تكهنات حول عملية جراحية لكيم وتحدثت عن تغيير في مشيته"، ولفت إلى أن سيول تملك عناصر كافية تسمح لها باستبعاد هذا الأمر.

وكان كيم  لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 إبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ومع انتشار شائعات حول وضعه الصحي، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مرارا أنهما لا تملكان أي معلومات تؤكد أيا من التكهنات المطروحة.

لكن كيم ظهر في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي السبت وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معملا في سونشون، شمال بيونغ يانغ. 

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة "أنا شخصيا سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتوارى فيها كيم عن الأنظار. ففي 2014 غاب عن الحياة العامة لستة أسابيع قبل أن يظهر مجددا وهو يمشي متكئا إلى عصا، وبعد بضعة أيام، أوضحت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال كيس دهني من كاحله.

فرانس برس