عربي ودولي

بعد الحديث عن "تغير مشيته".. كوريا الجنوبية تستبعد إجراء كيم جونغ اون عملية جراحية

فرانس برس
03 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

استبعدت سيول أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، على ما أفاد مسؤول كبير في كوريا الجنوبية الأحد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول في مكتب الرئاسة من دون أن تذكر اسمه أنه "من غير المرجح أن يكون الزعيم كيم خضع لعملية جراحية".

وقال المسؤول إن "وسائل الإعلام أطلقت تكهنات حول عملية جراحية لكيم وتحدثت عن تغيير في مشيته"، ولفت إلى أن سيول تملك عناصر كافية تسمح لها باستبعاد هذا الأمر.

وكان كيم  لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 إبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ومع انتشار شائعات حول وضعه الصحي، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مرارا أنهما لا تملكان أي معلومات تؤكد أيا من التكهنات المطروحة.

لكن كيم ظهر في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي السبت وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معملا في سونشون، شمال بيونغ يانغ. 

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة "أنا شخصيا سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتوارى فيها كيم عن الأنظار. ففي 2014 غاب عن الحياة العامة لستة أسابيع قبل أن يظهر مجددا وهو يمشي متكئا إلى عصا، وبعد بضعة أيام، أوضحت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال كيس دهني من كاحله.

فرانس برس

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النيابة المصرية: مواقع التواصل بمثابة حدود رابعة تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت النيابة "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد". 

وختمت النيابة بيانها: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

ويأتي البيان بعد أن شغل الرأي العام المصري قضايا مختلفة، منها الطالبة حنين حسام وسما المصري. 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بحبس الطالبة حنين حسام على ذمة التحقيقات بعد أن بثت مقاطع صغيرة على موقع "تيك توك" ودعت الفتيات لفتح هواتفهن المحمولة للتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلن عليها أسبوعيا. 

وتخضع بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. 
 

الحرة - واشنطن