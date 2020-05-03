عربي ودولي

بعد الحديث عن "تغير مشيته".. كوريا الجنوبية تستعبد إجراء كيم جونغ اون عملية جراحية

فرانس برس
03 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

استبعدت سيول أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، على ما أفاد مسؤول كبير في كوريا الجنوبية الأحد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول في مكتب الرئاسة من دون أن تذكر اسمه أنه "من غير المرجح أن يكون الزعيم كيم خضع لعملية جراحية".

وقال المسؤول إن "وسائل الإعلام أطلقت تكهنات حول عملية جراحية لكيم وتحدثت عن تغيير في مشيته"، ولفت إلى أن سيول تملك عناصر كافية تسمح لها باستبعاد هذا الأمر.

وكان كيم  لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 إبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ومع انتشار شائعات حول وضعه الصحي، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مرارا أنهما لا تملكان أي معلومات تؤكد أيا من التكهنات المطروحة.

لكن كيم ظهر في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي السبت وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معملا في سونشون، شمال بيونغ يانغ. 

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة "أنا شخصيا سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتوارى فيها كيم عن الأنظار. ففي 2014 غاب عن الحياة العامة لستة أسابيع قبل أن يظهر مجددا وهو يمشي متكئا إلى عصا، وبعد بضعة أيام، أوضحت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال كيس دهني من كاحله.

فرانس برس

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زيادة قياسية لإصابات كورونا في روسيا.. أكثر من 10 آلاف حالة خلال 24 ساعة

فرانس برس
03 مايو 2020
رئيس بلدية موسكو أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء
رئيس بلدية موسكو أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء

في زيادة قياسية ليوم واحد، أعلنت روسيا الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة.

ورغم أن معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة، إلا أن روسيا أصبحت أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة.
 
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء، وذلك بعد ان سجلت وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات.
 
وبرغم الارتفاع المطرد لعداد الإصابات، فإنّ الحكومة قالت إنّها قد تخفف قيود العزل تدريجاً بدءاً من 12 مايو. وأوضحت أنّ هذا الإجراء لن يكون شاملاً، وإنّما سيأخذ في الاعتبار كل منطقة على حدة.

والسبت، صرح سيرغي سوبيانين أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد. 

فرانس برس