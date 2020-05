"المرأة الخفاش" الصينية تنفي انشقاقها وتتوقع ظهور حقيقة كورونا

نفت عالمة الفيروسات الصينية شي زنغلي انشقاقها، بعد أن تم تداول تقارير خلال الساعات الماضية بأنها فرت مع عائلها إلى أوروبا وسلمت وثائق سرية إلى السفارة الأميركية في العصامة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وكتبت الباحثة في حسابها على خدمة الرسائل الصينية WeChat أنها لم ولن تنشق: " بصرف النظر عن مدى صعوبة الأمور، لن يحدث (الانشقاق) أبدا. لم نرتكب أي خطأ. مع الإيمان القوي بالعلم، سنرى اليوم الذي تنقشع فيه السحب وتشرق الشمس":

In a post on her wechat account Wuhan Institute of Virology researcher and expert on bat coronaviruses Shi Zhengli (石正丽) has assured friends that she has and will not defect despite rumours. Global Times has confirmed the post was written by Shi and no-one else... #COVID__19 pic.twitter.com/cl1uxcYJpR