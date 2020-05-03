عربي ودولي

جونسون عن صراعه مع كورونا: الحكومة وضعت خطة طوارئ لإعلان وفاتي

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
عاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين
عاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين

 كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن بعض التفاصيل التي رافقت إصابته بفيروس كورونا، وعن الفترة التي أدخل فيها إلى المستشفى وإلى العناية المركزة بعد تدهور صحته.

وقال جونسون لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأطباء استعدوا للإعلان عن وفاته والحكومة من جهتها وضعت خطة طوارئ لإعلان ذلك، مؤكد أنه مُنح الأوكسجين لإبقائه على قيد الحياة، وتابع: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين، كانت لحظة صعبة".

ولم ينكر أنها كانت "لحظة صعبة جداً"، مشيراً إلى أن "مؤشراته الحيوية استمرت بالهبوط، وقال: "خلال نضالي بين الحياة والموت في مستشفى سانت توماس كان ما يشغل بالي سؤال كيف سأخرج من هذا؟"

وعبر عن شعوره بالإحباط بسبب ما حصل له، وقال: "كان من الصعب تصديق أنه في غضون أيام قليلة فقط تدهورت صحتي إلى هذا الحد، شعرت بالإحباط".

وعاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من إصابته بالفيروس.

وتقول الصحيفة أنها حين التقت جونسون في مكتبه، كان بصحة جيدة، وانه تعافى في الوقت المناسب لرؤية ولادة ابنه ويلفرد لاوري نيكولاس جونسون.

وأثناء الحديث عن مولوده الجديد تلفت الصحيفة إلى ان صوته تعثر واحمرت حيناه وتوقف لأخذ أنفاسه وقال: "أشعر بالعاطفة حيال ذلك، انه شعور غير عادي".

وشكر جونسون أكثر من مرة العاملين في خدمة الرعاية الصحية الحكومية لاهتمامهم به. 

وأطلق على ابنه هذا الاسم نسبةً لطبيبين من الفريق الذي عاجله هما نيكولاس برايس ونيكولاس هارت، وكلاهما خبيران بالأمراض المعدية والإنعاش. 

وكتبت خطيبته كاري سيموندز (32 عاماً) على إنستغرام أن الطبيبين هارت وبرايس "أنقذا حياة بوريس خلال الشهر الفائت". 

وأشار جونسون إلى انه كان "في حالة إنكار" لمدى خطورة مرضه في البداية، فحاول مواصلة العمل رغم أنه كان "مشوشاً للغاية". 

كما قال إنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى، لكنّ الأطباء أصروا على ذلك نظراً لانخفاض مستويات الأوكسجين في جسده، مضيفاً "بالنظر إلى الأمر الآن، كانوا محقين بإرغامي على الذهاب". 

وأكد جونسون أن التجربة جعلته أكثر عزماً على مكافحة الوباء وإعادة البلاد إلى الحالة الطبيعية. 

الحرة / ترجمات - دبي

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على غرار ألمانيا.. مدير الاستخبارات الأميركي يحث فرنسا على حظر جميع أنشطة حزب الله

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله

أفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من فرنسا ودول أوروبية حظر نشاط حزب الله اللبناني على غرار ألمانيا.

وكشفت صحيفة "جيروزالم بوست" أن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل أكد للحكومة الفرنسية ضرورة حظر أنشطة حزب الله.

وأوضحت أن غرينيل تحدث مع إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي، للضغط عليه من أجل حظر حزب الله في فرنسا، والتعاون معه لدعم حظر الحزب على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كانت الحكومة الألمانية حظرت جميع أنشطة حزب الله داخل حدودها يوم الخميس، وصنفت حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على أنه حركة إرهابية.

من جانبه، قال غرينيل في تصريحات صحفية إن العالم أكثر أمانًا مع حظر الحكومة الألمانية لحزب الله، وإن السفارة الأميركية في برلين عملت مع الحكومة الألمانية لمدة عامين للوصول إلى هذا الحظر.

وأضاف: "نجاح دبلوماسي رائع نأمل أن يحفز العديد من المسؤولين في بروكسل على أن يحذوا حذوه على مستوى الاتحاد الأوروبي".

بدورها، حثت منظمة "أوقفوا القنبلة" غير الحكومية في النمسا، التي تسعى لإنهاء الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني وأسلحته النووية وبرامج الصواريخ، حكومة المستشار سيباستيان كورز على حظر حزب الله.

وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بحظر نشاط حزب الله بالكامل داخل البلاد، مؤكدة أنه إذا كان حزب الشعب النمساوي الحاكم جاد بشأن محاربة الإرهاب، فإن حظر نشاط الحزب بالكامل في النمسا سيكون خطوة إلزامية.

يذكر أن فرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي كانوا قد حظروا "الجناح العسكري" التابع لحزب الله وسمحوا للجناح السياسي بالعمل، كما صنفت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وكندا وإسرائيل وبعض دول أميركا اللاتينية حزب الله بشقيه ككيان إرهابي. 

الحرة / ترجمات - دبي