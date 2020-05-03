جونسون عن صراعه مع كورونا: الحكومة وضعت خطة طوارئ لإعلان وفاتي

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن بعض التفاصيل التي رافقت إصابته بفيروس كورونا، وعن الفترة التي أدخل فيها إلى المستشفى وإلى العناية المركزة بعد تدهور صحته.

وقال جونسون لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأطباء استعدوا للإعلان عن وفاته والحكومة من جهتها وضعت خطة طوارئ لإعلان ذلك، مؤكد أنه مُنح الأوكسجين لإبقائه على قيد الحياة، وتابع: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين، كانت لحظة صعبة".

ولم ينكر أنها كانت "لحظة صعبة جداً"، مشيراً إلى أن "مؤشراته الحيوية استمرت بالهبوط، وقال: "خلال نضالي بين الحياة والموت في مستشفى سانت توماس كان ما يشغل بالي سؤال كيف سأخرج من هذا؟"

وعبر عن شعوره بالإحباط بسبب ما حصل له، وقال: "كان من الصعب تصديق أنه في غضون أيام قليلة فقط تدهورت صحتي إلى هذا الحد، شعرت بالإحباط".

وعاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من إصابته بالفيروس.

وتقول الصحيفة أنها حين التقت جونسون في مكتبه، كان بصحة جيدة، وانه تعافى في الوقت المناسب لرؤية ولادة ابنه ويلفرد لاوري نيكولاس جونسون.

وأثناء الحديث عن مولوده الجديد تلفت الصحيفة إلى ان صوته تعثر واحمرت حيناه وتوقف لأخذ أنفاسه وقال: "أشعر بالعاطفة حيال ذلك، انه شعور غير عادي".

وشكر جونسون أكثر من مرة العاملين في خدمة الرعاية الصحية الحكومية لاهتمامهم به.

وأطلق على ابنه هذا الاسم نسبةً لطبيبين من الفريق الذي عاجله هما نيكولاس برايس ونيكولاس هارت، وكلاهما خبيران بالأمراض المعدية والإنعاش.

وكتبت خطيبته كاري سيموندز (32 عاماً) على إنستغرام أن الطبيبين هارت وبرايس "أنقذا حياة بوريس خلال الشهر الفائت".

وأشار جونسون إلى انه كان "في حالة إنكار" لمدى خطورة مرضه في البداية، فحاول مواصلة العمل رغم أنه كان "مشوشاً للغاية".

كما قال إنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى، لكنّ الأطباء أصروا على ذلك نظراً لانخفاض مستويات الأوكسجين في جسده، مضيفاً "بالنظر إلى الأمر الآن، كانوا محقين بإرغامي على الذهاب".

وأكد جونسون أن التجربة جعلته أكثر عزماً على مكافحة الوباء وإعادة البلاد إلى الحالة الطبيعية.