زيادة قياسية لإصابات كورونا في روسيا.. أكثر من 10 آلاف حالة خلال 24 ساعة

في زيادة قياسية ليوم واحد، أعلنت روسيا الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة.

ورغم أن معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة، إلا أن روسيا أصبحت أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة.



وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء، وذلك بعد ان سجلت وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات.



وبرغم الارتفاع المطرد لعداد الإصابات، فإنّ الحكومة قالت إنّها قد تخفف قيود العزل تدريجاً بدءاً من 12 مايو. وأوضحت أنّ هذا الإجراء لن يكون شاملاً، وإنّما سيأخذ في الاعتبار كل منطقة على حدة.

والسبت، صرح سيرغي سوبيانين أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد.