عربي ودولي

على غرار ألمانيا.. مدير الاستخبارات الأميركي يحث فرنسا على حظر جميع أنشطة حزب الله

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله
أميركا تضغط على فرنسا لحظر حزب الله

أفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من فرنسا ودول أوروبية حظر نشاط حزب الله اللبناني على غرار ألمانيا.

وكشفت صحيفة "جيروزالم بوست" أن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل أكد للحكومة الفرنسية ضرورة حظر أنشطة حزب الله.

وأوضحت أن غرينيل تحدث مع إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي، للضغط عليه من أجل حظر حزب الله في فرنسا، والتعاون معه لدعم حظر الحزب على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كانت الحكومة الألمانية حظرت جميع أنشطة حزب الله داخل حدودها يوم الخميس، وصنفت حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على أنه حركة إرهابية.

من جانبه، قال غرينيل في تصريحات صحفية إن العالم أكثر أمانًا مع حظر الحكومة الألمانية لحزب الله، وإن السفارة الأميركية في برلين عملت مع الحكومة الألمانية لمدة عامين للوصول إلى هذا الحظر.

وأضاف: "نجاح دبلوماسي رائع نأمل أن يحفز العديد من المسؤولين في بروكسل على أن يحذوا حذوه على مستوى الاتحاد الأوروبي".

بدورها، حثت منظمة "أوقفوا القنبلة" غير الحكومية في النمسا، التي تسعى لإنهاء الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني وأسلحته النووية وبرامج الصواريخ، حكومة المستشار سيباستيان كورز على حظر حزب الله.

وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بحظر نشاط حزب الله بالكامل داخل البلاد، مؤكدة أنه إذا كان حزب الشعب النمساوي الحاكم جاد بشأن محاربة الإرهاب، فإن حظر نشاط الحزب بالكامل في النمسا سيكون خطوة إلزامية.

يذكر أن فرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي كانوا قد حظروا "الجناح العسكري" التابع لحزب الله وسمحوا للجناح السياسي بالعمل، كما صنفت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وكندا وإسرائيل وبعض دول أميركا اللاتينية حزب الله بشقيه ككيان إرهابي. 

الحرة / ترجمات - دبي

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قنبلة وسترة عسكرية في مدرسة للأونروا.. إسرائيل تطالب بإدانة المنظمة

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في إحدى مدارس الأونروا
العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في إحدى مدارس الأونروا

اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مدارس الأونروا في غزة بأنها تحولت إلى "مرافق لتخزين الإرهاب"، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة المنظمة، التي هي المزود الرئيسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وبعث دانون برسالة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، بعد أن أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل بضعة أسابيع أنه تم العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في أحد منشآتها في غزة.

وقال دانون في رسالته: "مدارس الأونروا هي مرافق لتخزين الإرهابيين وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التنظيمات الفلسطينية الأونروا والمدارس الأخرى لأغراض عسكرية، والواقع أنه كانت هناك عدة حوادث، وهذه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ودعا الممثلة الخاصة للأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، إلى إدانة مثل هذه الحوادث والإشارة إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  الذي يتناول موضوع الأطفال والصراع المسلح.

وأوضح مكتب دانون في تصريح لوسائل الإعلام أن هذه ليست الواقعة الوحيدة بل تم العثور على أسلحة وأنفاق في مدارس الأونروا في الماضي.

من جانبها، أدانت الأونروا باستمرار وضع مثل هذه الأسلحة في مدارسها، مضيفة "الأونروا تدين بشدة وبشكل لا لبس فيه الفرد أو المجموعة المسؤولة عن هذا الانتهاك الصارخ لحرمة مبانيها بموجب القانون الدولي".

وأكدت أن لديها سياسة صارمة بشأن عدم وجود أسلحة وتفتيش مبانيها باستمرار، ولكن بسبب تخفيضات الميزانية لم يعد بمقدورها استئجار حراس للتأكد من أن مرافقها خالية من الأسلحة.

الحرة / ترجمات - دبي